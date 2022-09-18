Во всем виноват лосось: как изменилась стоимость рыбы на российском рынке

Продавец рыбной точки ярмарки выходного дня на Комсомольском проспекте Жанна Лазина / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Банк РФ 13 сентября выпустил доклад, согласно которому к концу августа 2022 года объем вылова тихоокеанских лососей оказался вдвое ниже 2021 года. В связи с этим произошло двукратное увеличение цен на горбушу. «Вечерняя Москва» узнала, как обстоят дела на российском рыбном рынке.

В этом году рыбопромышленникам удалось добыть всего 227,1 тысячи тихоокеанских лососей, что на 51 процент меньше показателей 2021 года. По словам экономиста Дмитрия Войтова, усугубляет эту ситуацию тот факт, что большая часть продукции идет на экспорт.

— Несмотря на санкции, западные страны за три летних месяца нарастили объем поставок нашей рыбной продукции. Плюс совсем недавно получать нашу рыбу начали некоторые азиатские страны и Африка. Конечно, внутренний рынок пока обеспечен, но определенный дефицит уже начинает проявляться, — рассказал он.

Поэтому, по мнению эксперта, в ближайшее время стоит готовиться к заметным колебаниям цен на лосось и красную икру.

— Судя по предложениям рыбопромышленников, ограничения на экспорт лосося могут ввести в ближайшее время. Это поможет снизить цены примерно на 15 процентов. Однако пока покупателям стоит приготовиться к тому, что цена до конца года будет только повышаться, приблизительно еще на 10 процентов, — отметил специалист.

Еще одним немаловажным фактором стало удорожание логистики. Пика цены на лосось и красную икру достигнут перед Новым годом. Ведь в это время россияне начинают активно готовиться и покупать все для праздничного стола.

— С такими ценами могут активизироваться недобросовестные компании, которые изготавливают контрафакт. Важно понимать, что этот вид продукции не может стоить дешевле 200 рублей, и обязательно проверять все маркировки, — советует эксперт.

Сейчас лучше всего обратить внимание на другие виды рыбы — например, минтай, сельдь и треску. Цены на них с начала этого лета упали на пять процентов. Их добыча тоже сократилась, но незначительно. Этот факт помогает сдерживать рост цен и предлагать крупным ретейлерам большие партии с хорошей скидкой.

— Летом на полях различных экономических форумов удалось достигнуть договоренностей о частичном сдерживании цен на рыбную продукцию. Думаю, и проблему лосося удастся решить в ближайшее время, — резюмировал Дмитрий Войтов.

КСТАТИ

90 лет назад в системе общепита СССР ввели «рыбный день». Это было связано с дефицитом белковой пищи. В это время начала развиваться рыбная и консервная промышленность. В этот день в столовых подавались вареный минтай, котлеты из мойвы и треска на завтрак, обед и ужин.