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Ушли в подполье: какой алкоголь остался на полках российских магазинов

Рафаэль Залян

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Экономика
Ушли в подполье: какой алкоголь остался на полках российских магазинов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На полках российских магазинов практически не осталось контрафактной и некачественной алкогольной продукции. Любые виды незаконно изготовленных напитков реализовываются подпольно или через интернет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, комментируя новость о том, что в РФ продажи алкоголя с начала года выросли почти на 10 процентов.

По словам специалиста, весь алкоголь, который стоит на полках российских магазинов, проходит тщательный отбор, и контрафактная продукция фактически больше не встречается.

— Весь контрафакт ушел в подполье либо в интернет, — рассказал Дробиз. — Купить «паленку» можно, только если случайно заказать на непроверенном сайте продукт. Все официальные магазины и торговые точки сегодня снабжены исключительно проверенным и лицензированным товаром, поэтому употреблять алкоголь можно безопасно. Как говорится, пей — не хочу.

По словам эксперта, рост продаж алкогольной продукции произошел по нескольким причинам:

— Дело в том, что крепкий алкоголь в России пьют, как правило, представители среднего класса. Именно они закупают виски, водку и винодельческую продукцию иностранного производства. В допандемийный период такие граждане отдыхали за пределами страны и там скупали весь качественный ассортимент.

Когда же зарубежные страны из-за коронавируса стали недоступны, а выезд ограничен, средний класс, уточнил спикер, остался в РФ и уже здесь начал покупать российский и импортный алкоголь:

— В лучшие времена представители среднего класса отдыхали два раза в году. И выпивали большой объем алкоголя, находясь на заграничных курортах. Сейчас ситуация такая же, но в пользу российского рынка. Средний класс заказывает алкоголь, не выезжая из страны, выпивает в таких же объемах и даже больше. В итоге данная ситуация позволила увеличить импорт спиртного на треть.

Однако в связи с введением санкций, отметил Дробиз, продажи снова резко подскочили, как на российский сегмент производителей, так и на зарубежный, который остался доступен:

— Что значат эти 10 процентов? Это означает, что человек раньше пил 100 граммов водки в день, а теперь употребляет 110. То есть это не критическая ситуация и нам не грозит волна запойного кризиса.

В то же время эксперт отметил, что, по предварительным данным, в 2023 году роста продаж не предвидится и ситуация на алкогольном рынке сохранит прежнюю динамику.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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