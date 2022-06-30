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Без виски и ликера: кто пострадает от ухода из России крупнейшего производителя крепкого алкоголя

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Без виски и ликера: кто пострадает от ухода из России крупнейшего производителя крепкого алкоголя
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Абсолютное большинство россиян не заметит ухода из России британского производителя алкоголя Diageo. Однако под ударом все же окажутся компании-импортеры, дистрибьюторы и продавцы алкоголя в розницу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Накануне стало известно, что британская компания Diageo (среди прочего выпускает виски Johnnie Walker, White Horse; ром Capitain Morgan; джин Gordon’s; ликеры Baileys и Sheridans) покинет российский рынок в течение шести месяцев.

Собеседник «ВМ» отмечает, что алкоголь, входящий в пул брендов Diageo, относится к премиальному сегменту, его потребляет не более 12 процентов россиян. По этой причине дефицит такого алкоголя несущественно скажется на российском рынке. Но из-за ухода столь крупного игрока все же пострадают импортеры, дистрибьюторы и продавцы алкоголя в розницу (рестораны, бары и магазины). На долю последних приходится порядка 3–5 процентов продаж алкоголя в стране.

— На глобальном уровне рынок не потеряет. На уровне конкретной группы потребителей этой продукции в пределах 12 процентов населения — конечно, потеряет. Но опять же: Diageo — это продукция для узкого круга населения. Даже не для всей группы среднего класса, — поясняет Дробиз.

Проблема с дефицитом алкоголя Diageo и других ушедших из страны производителей может быть решена с помощью параллельного импорта, полагает эксперт. Однако на данный момент алкоголь, как и продукты питания, не включен в перечень товаров разрешенных к ввозу в страну через серый импорт. Минсельхоз не хочет включать алкоголь в список для параллельного импорта из-за опасений по поводу того, что оригинальные напитки будет сложно отличить от контрафакта.

Собеседник «ВМ» предлагает компромиссное решение:

— На самом деле можно было бы уполномочить несколько компаний, которые бы занимались ввозом алкоголя через параллельный импорт. Это бы облегчило контроль, и в страну заходил бы только оригинальный товар.

Он также полагает, что производители и владельцы брендов сами могут способствовать ввозу в Россию своей продукции. Из-за более длинной логистической цепочки импортируемый товар может стоить примерно на 15 процентов дороже, заключил Дробиз.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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