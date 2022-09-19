Спорт для каждого

Фото: Департамент строительства города Москвы

Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах столицы возводятся общедоступные спортивные комплексы, обновляются спортивные площадки в парках и во дворах. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, за 12 лет построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений. О том, какие еще спортивные сооружения появятся в ближайшее время на карте города, поговорили с руководителем Департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, какие объекты спорта уже ввели в эксплуатацию с начала года?

— С начала этого года мы ввели в эксплуатацию пять спортивных объектов. Среди них есть уникальные для столицы сооружения. Например, завершена реконструкция футбольного стадиона «Москвич» в районе Текстильщики. В ходе реконструкции площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, на подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Кроме того, на стадионе оборудована необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой.

Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, которые окрасили в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. Внутренняя (нижняя) часть навеса трибун облицована зеркальными кассетами. Это оригинальное архитектурное решение обеспечит узнаваемый облик объекта.

Достроили уникальный и не имеющий аналогов в мире Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках. Центры будут функционировать независимо друг от друга, а потоки посетителей пересекаться не будут. Еще одна фишка — это фасад зданий, который в вечернее время со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж. Еще одна особенность — зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания.

— А что появилось для занятий спортом в районах столицы?

— Для жителей Чертаново Центрального и соседних районов недавно открыл свои двери новый ФОК «Волна». Название для него подобрали сами горожане. Оригинальный объемный фасад из алюминия и керамогранита выполнен в светло-голубых тонах. Его изгибающиеся элементы напоминают волны. В комплексе два бассейна: большой размером 25 на 16 м и поменьше — для обучения детей плаванию.

Крытый легкоатлетический манеж построен на улице Инженерной, владение 5а, в Алтуфьеве. Здесь можно будет проводить тренировки, занятия по отдельным дисциплинам легкой атлетики, а также соревнований городского уровня.

Спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики построили на востоке столицы в районе Восточное Измайлово — на Измайловском бульваре, вл. 75/17.

— Что еще планируете достроить до конца года?

— До конца 2022 года планируются к вводу еще пять объектов. Среди них ВМХ-велодром по адресу ул. Ангарская, вл.45; футбольное поле с инфраструктурой в районе Ясенево на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2; спортивный комплекс и футбольное поле с инфраструктурой для спортивной школы «Спутник» в Зеленограде. Также завершим работы на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

— Расскажите подробнее, что появится для любителей спорта на «Воробьевых горах»?

— Комплекс станет самым центральным горнолыжным комплексом в столице. Все остальные — расположены на окраинах и за городом. В настоящий момент основные строительно-монтажные работы завершены. Ведутся пусконаладочные работы кресельной канатной дороги и инженерных систем объекта, а также работы по устройству газонного покрытия на склонах.

Силами нашего департамента за счет средств горбюджета обустроены три горнолыжные трассы: трасса № 1 — 250 м; трасса № 2 — 170 м; трасса № 3 — 325 м, кресельная канатная дорога протяженностью 320 метров. Она сможет принять 1000 посетителей в час (для всех), трамплин (для спортсменов, детский) 180 чел/сутки.

Кроме этого, здесь будет трамплин для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней и керамической всесезонной лыжней, оснащенной системой орошения (для спуска в летнее время).

В комплексе будет работать система искусственного оснежения трасс и система спортивного освещения, состоящая из 31 высокомачтовой опоры и 245 светильников. Инженерная защита площадью 4500 кв. м. будет предотвращать оползневые и эрозионные процессы.

— Какие еще спортивные объекты появятся в ближайшее время на карте города?

— В настоящее время в столице идет возведение 15 спортивных объектов. Например, практически наполовину готов Ледовый дворец центра спорта и образования «Самбо-70» в районе Ясенево. Это будет многофункциональный спортивный комплекс для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания. Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе.

Уникальный дворец спорта появится в составе ТПУ Некрасовка. Общая строительная готовность составляет 80 процентов. Он станет одним из крупнейших спортивных комплексов в ЮВАО, объединяющим в себе 12 функциональных зон. Одним из главных преимуществ станет транспортная доступность: станция метро «Некрасовка» расположена в 80 метрах от здания.

На объекте, реализуемом по госпрограмме «Спорт Москвы», предусмотрен бассейн из нержавеющей стали, который характеризуется следующими преимуществами: высокая скорость монтажа, стопроцентная гарантия отсутствия протечек, срок без ремонта увеличен в три раза по сравнению с железобетонной чашей, малый вес конструкции.

Кроме этого, в здании предусмотрен зал экстремальных видов спорта, в котором будут скейтпарк и скалодром, не имеющие аналогов в районе.

В этом году приступим к строительству ФОКа в Южном Бутове. Выразительный фасад, сочетающий оттенки травертина, песчаника, меди и камня — новый спорткомплекс на Остафьевской будет отвечать современному городскому стилю. Двухэтажный спорткомплекс площадью более 8663 кв. м будет включать бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал, а также ледовое поле с возможностью проведения соревнований (без зрителей). В состав объекта войдут бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16м, а также ванной 10х6 м для обучения плаванию детей от семи до десяти лет, ледовое поле 30х60м, раздевалки, тренажерный зал не менее 150 квадратных метров, буфет, помещения медицинского, технического, бытового и административного назначения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построим на улице Москворечье в районе Москворечье-Сабурово. Сейчас на этом месте стоит ветхий долгострой, ведутся обследование его конструкций для производства демонтажных работ и разработка проекта будущего комплекса. Площадь нового здания составит около 12 тыс. кв. метров, а пропускная способность — не менее 250 человек в смену. Здесь разместятся спортивный, прыжковый и детский бассейны, игровой и тренажерный залы. Завершить строительство мы планируем в 2024 году.