Акцент на достижениях: как вернуться на работу после длительного перерыва

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Человек, оставшийся без работы, часто испытывает огромный стресс. Увольнение, особенно неожиданное, ведет за собой тяжелые переживания: «Что будет дальше?»; «Когда я смогу найти работу?»; «Какой она будет?». Неопределенность приводит не только к переживаниям, но и к раздраженности, а это сказывается на прохождении собеседования. Руководитель службы трудоустройства столичного центра «Профессионал» Ирина Татарчук рассказала, как справиться с волнением и найти работу после перерыва.

Вынужденная пауза может быть обусловлена разными причинами: декретный отпуск, длительный поиск работы после увольнения, обучение, эмоциональное выгорание, желание отдохнуть. Сам по себе перерыв не воспринимается работодателем как серьезный недостаток. Гораздо важнее понять, каким был предыдущий опыт кандидата и каковы причины смены работы.

— При подготовке к собеседованию лучше сделать акцент на достижениях и положительных отзывах руководителей. Кроме того, прежде чем искать новую работу, нужно изменить настрой и посмотреть на ситуацию под другим углом. Подумайте о том, что вас ждет новая деятельность, коллеги, интересные задачи, — советует специалист.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, долгое время сфокусированы только на воспитании детей. Очевидно, что при возвращении на работу появляются переживания и волнение. Необходимо взвесить все варианты: вернуться на прежнее место работы, найти новую компанию с похожим функционалом или изучить рынок труда и пройти переподготовку по востребованной профессии.

— Если женщина возвращается на прежнее место работы, рекомендую сразу уточнить, какие задачи будут стоять перед сотрудником, как изменились функционал и подходы в работе за время перерыва. Если появилось понимание того, что требования изменились, стоит пройти дополнительное обучение. Повысив свою квалификацию, вы вернетесь к работе спокойно и безболезненно. В случае, если мама после декрета решила сменить профессию, лучше сначала пройти карьерную консультацию со специалистом, наметить карьерный путь, при необходимости пройти курсы переподготовки. После этого можно приступать к новым задачам, — поделилась эксперт.

Фото: Пресс-служба центра «Профессионал»

Порой бывает непросто выйти на новую работу людям в возрасте от 50 лет и старше. Если трудоустройству предшествовал длительный перерыв, это еще больше усложняет ситуацию. Специалист советует не терять время и обратиться за помощью к карьерному консультанту. Он поможет продумать личную траекторию для успешного трудоустройства: вы сможете вернуться в свою прежнюю сферу или рассмотреть для себя новые задачи и понять, как добиться желаемого результата. В первую очередь необходимо объективно оценить уровень своей подготовки, выявить склонности к той или иной профессии и изучить рынок труда, чтобы оценить возможности для трудоустройства.

— Для сохранения своего эмоционального состояния важно понять, что поиск работы — это тоже работа. Только действия приводят к результату. Проработайте четкий план ваших действий, восполните недостающие знания и смело приступайте к поиску подходящей вакансии. Даже если в какой-то момент вы получите отказ от работодателя, не расстраивайтесь и спокойно продолжайте поиск, — советует Татарчук.

В центре пройти переподготовку и найти работу помогают всем, кто испытывает сложности в самостоятельном поиске. Во время обучения можно получить карьерную консультацию, вместе со специалистом определить стратегию развития, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Сотрудники центра поддерживают слушателей на каждом этапе трудоустройства. Кроме того, «Профессионал» сотрудничает с крупными работодателями столицы, предлагает проверенные вакансии партнеров своим выпускникам и открывает программы обучения с последующим трудоустройством.