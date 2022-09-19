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Приметы и советы

Доноры костного мозга делают осознанный выбор

Денис Власенко
Общество
Доноры костного мозга делают осознанный выбор
Курсантка четвертого курса Колледжа полиции Анастасия Смоленская прошла процедуру типирования, чтобы одной из первых попасть в Национальный регистр доноров костного мозга / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В минувшие выходные курсанты московского Колледжа полиции вошли в Национальный регистр доноров костного мозга, чтобы иметь возможность спасти чью–то жизнь.

Десятки курсантов столичного Колледжа полиции приняли серьезное решение — вступить в регистр доноров костного мозга. Каждый доброволец получает от волонтеров желтые папки, в которых находятся анкеты о состоянии здоровья и ватные палочки для сбора анализа — мазка из ротовой полости. Этот процесс называется «типирование». В дальнейшем мазок отправится в лабораторию, где врачи проведут анализ ДНК будущего донора. И после этого данные будут внесены в реестр, чтобы в любой момент можно было спасти жизнь пациентам.

В полученном бланке указывает свою группу крови и отмечает отсутствие заболеваний курсантка четвертого курса колледжа Анастасия Смоленская, которая точно решила стать донором.

— Перед лекцией о том, что такое костный мозг и как его сдают, я волновалась, но теперь однозначно хочу, чтобы меня внесли в реестр доноров, — рассказывает Смоленская. — На мой взгляд, очень важно информировать людей о том, как они могут помочь нуждающимся.

Своей лекцией развеяла страхи курсантов президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова.

— Костный мозг находится в плоских костях и содержит в себе кроветворные стволовые клетки, он постоянно обновляет клеточный состав крови, — сообщила Боровова. — Существует два способа его сдачи: из тазовой кости под общим наркозом, или же донору на протяжении четырех дней вводят специальный препарат, а затем берут кровь из вены, из которой собирают клетки костного мозга, а затем переливают кровь обратно.

По словам Борововой, анализ ДНК доноров позволяет найти совместимости с пациентами, чтобы трансплантация стволовых клеток была успешной.

— Генетическая совместимость с нуждающимся реципиентом должна быть не менее 50 процентов. Но после трансплантации она составляет более 90 процентов, то есть люди практически становятся родственниками, — добавила Боровова. — На сегодняшний день трансплантация — это один из самых эффективных способов лечения аутоиммунных, онкологических и гематологических заболеваний.

Выступила перед курсантами и москвичка Алина Суворова, жизнь которой спас именно донор костного мозга. И своей историей она решила вдохновить студентов, показав на собственном примере важность такой процедуры.

— В 25 лет у меня обнаружили рак крови и костного мозга — лейкоз, который должен был поставить в моей жизни точку, — сказала Суворова. — Когда я уже начала допускать мысль, что донора не найдут, он обнаружился в Германии. Это был обычный парень, который когда-то решил пожертвовать частицу себя, тем самым сохранив мне жизнь.

Суворова добавила, что стать донором — это серьезное решение, отказ от которого может погубить пациента.

— Перед трансплантацией реципиенту ослабляют иммунитет, разрушая пораженные болезнью кроветворные клетки, для того чтобы не было отчуждения новых, взятых у донора, — отмечает Суворова. — Если в этот момент человек со здоровыми клетками решит отказаться, это убьет пациента.

Поэтому она еще раз призвала курсантов принять осознанное решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Михайлов, директор ГБПОУ «Колледж полиции»:

— В нашем колледже учатся около 2000 человек, и курсанты традиционно участвуют в донорстве крови. Но мы решили устранить стереотипы касательно сдачи костного мозга. Люди должны понять, что это не так страшно, каким кажется. Помимо этого, мы хотели донести мысль о том, что служить своему народу можно не только на улицах города и с оружием в руках, но и отдавая частичку себя, которая позволит спасти жизнь

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