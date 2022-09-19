Доноры костного мозга делают осознанный выбор

Курсантка четвертого курса Колледжа полиции Анастасия Смоленская прошла процедуру типирования, чтобы одной из первых попасть в Национальный регистр доноров костного мозга / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В минувшие выходные курсанты московского Колледжа полиции вошли в Национальный регистр доноров костного мозга, чтобы иметь возможность спасти чью–то жизнь.

Десятки курсантов столичного Колледжа полиции приняли серьезное решение — вступить в регистр доноров костного мозга. Каждый доброволец получает от волонтеров желтые папки, в которых находятся анкеты о состоянии здоровья и ватные палочки для сбора анализа — мазка из ротовой полости. Этот процесс называется «типирование». В дальнейшем мазок отправится в лабораторию, где врачи проведут анализ ДНК будущего донора. И после этого данные будут внесены в реестр, чтобы в любой момент можно было спасти жизнь пациентам.

В полученном бланке указывает свою группу крови и отмечает отсутствие заболеваний курсантка четвертого курса колледжа Анастасия Смоленская, которая точно решила стать донором.

— Перед лекцией о том, что такое костный мозг и как его сдают, я волновалась, но теперь однозначно хочу, чтобы меня внесли в реестр доноров, — рассказывает Смоленская. — На мой взгляд, очень важно информировать людей о том, как они могут помочь нуждающимся.

Своей лекцией развеяла страхи курсантов президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова.

— Костный мозг находится в плоских костях и содержит в себе кроветворные стволовые клетки, он постоянно обновляет клеточный состав крови, — сообщила Боровова. — Существует два способа его сдачи: из тазовой кости под общим наркозом, или же донору на протяжении четырех дней вводят специальный препарат, а затем берут кровь из вены, из которой собирают клетки костного мозга, а затем переливают кровь обратно.

По словам Борововой, анализ ДНК доноров позволяет найти совместимости с пациентами, чтобы трансплантация стволовых клеток была успешной.

— Генетическая совместимость с нуждающимся реципиентом должна быть не менее 50 процентов. Но после трансплантации она составляет более 90 процентов, то есть люди практически становятся родственниками, — добавила Боровова. — На сегодняшний день трансплантация — это один из самых эффективных способов лечения аутоиммунных, онкологических и гематологических заболеваний.

Выступила перед курсантами и москвичка Алина Суворова, жизнь которой спас именно донор костного мозга. И своей историей она решила вдохновить студентов, показав на собственном примере важность такой процедуры.

— В 25 лет у меня обнаружили рак крови и костного мозга — лейкоз, который должен был поставить в моей жизни точку, — сказала Суворова. — Когда я уже начала допускать мысль, что донора не найдут, он обнаружился в Германии. Это был обычный парень, который когда-то решил пожертвовать частицу себя, тем самым сохранив мне жизнь.

Суворова добавила, что стать донором — это серьезное решение, отказ от которого может погубить пациента.

— Перед трансплантацией реципиенту ослабляют иммунитет, разрушая пораженные болезнью кроветворные клетки, для того чтобы не было отчуждения новых, взятых у донора, — отмечает Суворова. — Если в этот момент человек со здоровыми клетками решит отказаться, это убьет пациента.

Поэтому она еще раз призвала курсантов принять осознанное решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Михайлов, директор ГБПОУ «Колледж полиции»:

— В нашем колледже учатся около 2000 человек, и курсанты традиционно участвуют в донорстве крови. Но мы решили устранить стереотипы касательно сдачи костного мозга. Люди должны понять, что это не так страшно, каким кажется. Помимо этого, мы хотели донести мысль о том, что служить своему народу можно не только на улицах города и с оружием в руках, но и отдавая частичку себя, которая позволит спасти жизнь