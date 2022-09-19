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Киевские боевики бьют по местам скопления людей

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Киевские боевики бьют по местам скопления людей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Артемовском направлениях.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильной. А в Красном Лимане тем временем обстановка напряженная.

— Если возьмем краснолиманское направление, оно остается на данный момент самым сложным, но ситуация удерживается союзными силами, — сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная. Союзные силы отбили атаку врага.

Однако ВСУ продолжают обстреливать объекты инфраструктуры ДНР. Например, украинские солдаты ударили по донецкой исправительной колонии.

— В результате обстрела легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава нет, — заявили в министерстве юстиции ДНР.

Кроме того, украинские националисты продолжают обстреливать Донецк. Снаряды попали в остановку, магазин на площади Бакинских Комиссаров и банк. По предварительным данным, 13 человек погибли, среди них двое детей. Еще восемь человек пострадали в результате обстрела.

— Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет, — отметил Денис Пушилин.

Помимо этого ВСУ ударили по рынку в Кировском районе Донецка. В торговых рядах возник пожар.

— По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. В 13:13 пожар был ликвидирован, — прокомментировали в МЧС ДНР.

Восемь взрывов прогремели и в районе Каховской гидроэлектростанции — российская система ПВО отбила украинские ракеты. Всего ВСУ за прошедшие сутки атаковали этот объект пять раз.

А военнослужащие Росгвардии обнаружили на территории ЛНР тайник с гранатометами иностранного производства и другим вооружением украинской армии.

Тем временем военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Трегубенко добровольно сложил оружие. Он рассказал представителям Народной милиции ЛНР, что был мобилизован под угрозой призыва на фронт его 19-летнего сына. Владимира отправили на трехнедельное обучение в Великобританию. Но документов о прохождении курсов он не получил. Более того, Владимиру и его сослуживцам сказали, что официально «их там не было».

Через месяц Трегубенко попал под Угледар на передовую. Британские «знания» оказались бесполезными, поскольку на позициях у него не было средств связи и приборов наблюдения. В итоге он решил сложить оружие.

По данным офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в республику прибыли иностранные офицеры. Они заняли позиции ВСУ в Северске.

— В эту группу входят также англоязычные офицеры, которые прибыли с целью рекогносцировки (разведки о расположении и силах неприятельских войск. — «ВМ») на местности, — сказал Андрей Марочко.

Тем временем Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина республики, сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Его обвинили в государственной измене.

По данным Министерства государственной безопасности ЛНР, Шабанов в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ и резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко.

— С августа 2021 года по апрель 2022 года осужденный собирал сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР. Полученную информацию Шабанов передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, — уточнили в Министерстве государственной безопасности Луганской республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:

— Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по Украине. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, беспокоят их в преддверии зимы.

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