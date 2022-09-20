Специалисты рассказали о результатах измерения воды на Косинских озерах

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Косинские озера располагаются на территории одноименного природно-исторического парка Москвы и имеют естественное происхождение. В период с 2021 по 2023 год в столице проводится комплексное исследование Косинских озер (Белое, Черное, Святое) и их водосборного бассейна. Эту работу курируют специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Для реализации проекта создается наблюдательная сеть, которая включает метеопост, гидрологические посты, наблюдательные гидрогеологические скважины, для проведения гидрометеорологических, гидрогеологических и геофизических исследований. Будет изучено влияние годовой изменчивости зимних и летних осадков, режима снеготаяния, уровня подземных вод на состояние озер.

На основе полученных данных специалисты рассчитают математическую модель озер. Результаты исследований станут основой для разработки комплекса мер, которые позволят сохранить экосистему Косинских озер и прибрежных к ним территорий, а также улучшить их состояние.

На конец августа 2022 года в озере Святое отмечается устойчивая положительная динамика по уровню воды за прошедший период исследований — зафиксировано на 0,13 м выше значения 2021 года. Значительные изменения уровней воды в озерах Белое и Черное не наблюдаются (колебания соответствуют гидрологическим фазам). Об этом сообщили в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Кроме наблюдений за уровнем воды, специалисты следят и за ее качеством. Превышений нормативов по среднегодовым показателям не отмечается.

— По результатам наблюдений качество воды в озерах соответствует требованиям, установленным для водных объектов культурно-бытового водопользования, превышений нормативов по среднегодовым концентрациям анализируемых показателей не отмечается, — рассказали в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В то же время наблюдаются закономерности, вызванные природными факторами. Так, например, вода в озере Белом более минерализованная, чем в Черном и Святом, а в озере Святом отмечается повышенное содержание железа в связи с заболоченностью прилегающих территорий.