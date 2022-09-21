В составе ТПУ «Ховрино» появится четырехъярусная парковка

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Завершается строительство многоуровневой перехватывающей парковки. Ее возводят в составе ТПУ «Ховрино». Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— На сегодняшний день полностью завершены монтаж металлоконструкций основного каркаса и лестнично-лифтовых узлов и устройство монолитных перекрытий. Производятся фасадные работы, а также нанесение огнезащитного состава на металлические конструкции здания парковки, — сказал он.

Четырехъярусный перехватывающий паркинг общей площадью более 10 тысяч квадратных метров разместится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда и будет рассчитан на 249 машино-мест.

— Для комфортного передвижения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железные дороги, но и увязать все это в единый узел. Такие хабы позволяют разделить транспортные и пешеходные потоки, снижают загруженность на автомобильных магистралях. Кроме того, с вводом ТПУ появляются новые рабочие места, — отметил Рафик Загрутдинов.

Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединит Замоскворецкую линию Московского метрополитена, железнодорожную станцию Ховрино Октябрьской железной дороги (будущий остановочный пункт МЦД-3), а также маршруты международного и междугороднего автобусного сообщения.

— ТПУ «Ховрино» соединил два столичных района — Ховрино и Западное Дегунино, а также стал еще одной отправной точкой для отправления шаттлов в аэропорт Шереметьево, — добавил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.