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Особая миссия сотрудников центра занятости «Моя карьера»: помощь в поиске работы начинается с заботы

Павел Гриднев
Общество
Особая миссия сотрудников центра занятости «Моя карьера»: помощь в поиске работы начинается с заботы
Елена Клименко, карьерный консультант / Фото: Центр занятости «Моя карьера»

20 сентября в России отмечается День рекрутера. Елена Клименко работает карьерным консультантом в специализированном центре занятости «Моя карьера». В профессию она пришла недавно, но уже зарекомендовала себя высокопрофессиональным специалистом. К ней часто обращаются люди в самых сложных ситуациях.

Путь в профессию

— До выхода в декрет занималась продажами в больших корпорациях, читала лекции о продвижении товаров. Потом поняла, что хочу помогать людям. Устроилась в кадровое агентство, где обучилась новой профессии, стала специалистом по подбору персонала и получила необходимый опыт. Работа с коммерческими организациями была интересной, но искала что-то более душевное и социально значимое. Когда попала в центр «Моя карьера» и начала консультировать, осознала, что это именно то, чего хотела, — поделилась Елена Клименко.

Прежний опыт очень помогает в работе. Когда предлагаешь вакансию, ты должен объяснить человеку, почему она ему подходит, а потом стараешься в самом выгодном свете представить кандидата работодателю. Здесь нужно выявить потребности обеих сторон, чтобы все в итоге были в выигрыше. Моя сегодняшняя работа приносит мне гораздо больше удовлетворения, потому что я могу быть по-настоящему полезной людям.

— Деятельность карьерного консультанта и рекрутера очень похожа, но все же отличается. Оба помогают людям трудоустроиться, но мы глубже вникаем в запросы человека, стараемся учесть его жизненную ситуацию. Не просто ищем новую работу, а поддерживаем на протяжении всего пути, — рассказала Елена.

Первая консультация и коллектив

Сложнее всего консультировать москвичей старшего возраста. В основном они приходят с убеждением, что их возраст может помешать успешному трудоустройству, несмотря на профессиональные навыки. Мы готовим соискателей к собеседованиям, учим спокойно отвечать на самые неудобные вопросы. Делаем всё, чтобы люди чувствовали себя уверенно с работодателем любого возраста и не стеснялись рассказывать о своих достижениях.

— Когда только начала работать, ко мне на консультацию пришел мужчина. Мы вместе составили хорошее резюме, и я раскрыла ему все секреты общения с кадровой службой. В итоге соискатель успешно прошел собеседование и получил работу в компании мечты. Потом он многократно звонил и благодарил меня. Когда видишь такой результат, понимаешь, что не зря делаешь свое дело, —отметила консультант центра.

В помогающей профессии очень важна и поддержка коллег. В отделе организации трудоустройства работают самые эмпатичные сотрудники, которые всегда готовы подставить плечо:

— Здесь все настолько любят и понимают друг друга. Всегда готовы подхватить друг друга. И это всё взаимно. Мне нравится, что у нас есть и опытные, и молодые коллеги. Было бы здорово, если бы больше работодателей собирали разновозрастный коллектив.

Миссия

Елена Клименко считает, что важная часть работы карьерных консультантов состоит в том, чтобы найти в нужный момент правильные слова для соискателя. Это не просто помощь в поиске подходящих вакансий, а настоящая миссия – направить человека на путь, где он сможет найти себя.

— В нашей работе очень много ситуаций, когда люди приходят абсолютно растерянными. Говорят, что они не знают, чем хотят заниматься. В таких случаях советую человеку пройти профориентационное тестирование и специальные тренинги у нас в центре. Они помогут лучше разобраться в себе, понять свои сильные и слабые стороны, — поделилась сотрудница центра занятости «Моя карьера».

Иногда за поиском работы приходят люди, которые находятся в подавленном состоянии. Они не верят в себя и свои силы. В таких случаях мы предлагаем пройти консультацию психолога:

— Мы — первые, кого соискатель видит, переступив порог учреждения. Поэтому очень важно сразу правильно понять, кто перед нами, и создать комфортную и дружелюбную обстановку, выслушать. Если вижу, что человеку очень тяжело, направляю к психологу. Такие специалисты тоже есть у нас в центре. Они помогают осознать собственные способности, научиться справляться со стрессом и трудными обстоятельствами, учат опираться на свои ресурсы и двигаться вперед.

Эмоции и ценности

Елена Клименко радуется, когда получается трудоустроить людей по призванию:

— Огромное счастье слышать: «Вышел на работу, всем доволен». Хочется находить хорошие вакансии для наших соискателей, чтобы они получали удовольствие от работы, а их запросы были полностью удовлетворены.

Она признается, что разочарования тоже случаются. Грустно, когда люди выходят на новое место и спустя время говорят: «Нет, я не смог там работать», но это жизнь. Иногда не получается достигнуть цели с первого раза.

— Мы помогаем кандидатам преодолевать страхи и пробовать снова. Главное, что нам не все равно. Мы не можем быть безразличными, потому что мы сотрудники центра занятости «Моя карьера». Здесь равнодушные точно не смогли бы работать! — заключила Елена Клименко.

СПРАВКА

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru.Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном форматах. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке. Ознакомиться с расписанием тренингов и записаться на участие можно на сайте центра «Моя карьера» в разделе Афиша.

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