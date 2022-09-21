Противостояние: историк спецслужб Николай Долгополов рассказал о тайнах ЦРУ

Кадр из фильма «Сноуден» / 2016 год

75-летие со дня создания отмечает 18 сентября ЦРУ Центральное разведывательное управление США, о работе которого сложилось немало мифов. Часть из них мы попробуем развенчать.

Конечно, разгадать все тайны ЦРУ не под силу никому. Но можно приоткрыть над ними завесу. Поможет нам в этом историк спецслужб, журналист и писатель Николай Долгополов.

— Николай Михайлович, почему ЦРУ «родилось» именно в 1947-м?

— Давайте сначала вспомним про два недавних и куда более важных для нас юбилея: в 2020 году исполнилось 100 лет со дня создания отечественной внешней разведки, а в этом году, 28 июня, вековой юбилей отметила отечественная нелегальная внешняя разведка. Нелегалы — это люди, которые по заданию выезжают в другую страну под чужим именем и с чужой биографией, проживают чужую жизнь… Наша нелегальная разведка всегда была сильна, у американцев такой, по сути, никогда не было, что не исключает, конечно, засылки отдельных таких разведчиков.

В 1947 году, когда уже опустился железный занавес и была произнесена знаменитая речь Черчилля в Фултоне, американцы поняли, что им надо срочно совершенствовать свою разведку: стало ясно, что мир разделяется на два непримиримых лагеря. СССР, вышедший победителем из Второй мировой, создавал свою контрсистему, и американцам нужна была своя, которая работала бы именно за рубежом. Так и появилось Центральное разведывательное управление — ЦРУ.

— Очертите, пожалуйста, круг «функций» ЦРУ.

— Это не только разведка во всех странах мира, но и операции, предполагающие в том числе совершенно неприемлемые для нас действия: организацию государственных переворотов, физическое устранение неудобных лиц, включая крупных государственных деятелей, а также создание враждебных для СССР, а ныне для России, государств — со сменой режимов в них.

При этом ЦРУ использует очень жесткие методы работы: убийства, похищения, пытки. Действующее на территории США ФБР — Федеральное бюро расследований — работает «дома», практически не заходя на чужие территории. ЦРУ же действует только на чужих территориях.

— Мы, обыватели, крайне мало представляем себе работу ЦРУ, чья деятельность в определенной степени романтизирована в романах и детективах. Управление и правда так могущественно?

— Да, это мощная организация. А почему — ответ прост: ни одна спецслужба мира не имеет таких безграничных бюджетных возможностей, как ЦРУ. Реальный бюджет управления, конечно, засекречен, но считается, что он равен бюджетам некоторых крупных стран Европы. Причем одно время сенат и конгресс США пытались ограничить аппетиты разведки, но эти попытки были отбиты, и сегодня ЦРУ обладает в принципе безграничными финансовыми возможностями.

Да, иногда ЦРУ добивается успеха. А секрет в том, что американцы наваливаются на решение поставленной задачи всей мощью: экономической, финансовой, человеческой, и ни одно из этих средств не жалеют. Могут спокойно и беззастенчиво тратить на подкуп десятки миллионов долларов, могут убить, похитить человека — способны на все, прикрываясь тем, что это делается во имя безопасности Америки. Вот в чем разница между нашими разведками.

— То есть вы хотите сказать, что они пользуются и нелегитимными способами?

— Именно. А в последнее время они перешли все «красные линии». Пытаются вербовать даже дипломатов, работающих в нейтральных странах, что вообще есть нарушение всех принятых конвенций. Безусловно, это порой приносит свои результаты. Кстати, так же они работают даже на территории своих союзников.

Так, как американцы, не действует ни одна разведка в мире. Мы наши легальные подразделения разведки в других странах называем резидентурой. Американцы — «станциями». Эти «станции» находятся во всех государствах, на всех континентах и действуют исключительно активно. У них наступательная, наглая политика. Последствий, высылок — не боятся. Случится «облом» — зайдут с другой стороны. Если добиваются каких-то успехов, то превозносят их до небес. Такая политика.

Кадр из фильма «Сноуден» / 2016 год

— После своего образования ЦРУ сразу начало работать против СССР?

— Совершенно точно — да. Кстати, разговор об их первых операциях сегодня вполне актуален: они были направлены на поддержку бандеровцев и разворачивались на территории советской Украины. Американцы — большие мастера придумывать своим операциям громкие названия, так вот операцию там они назвали «Картель», а затем — «Аэродинамик». Мне рассказывал об этом один из шести старейших сотрудников нашей разведки, который сам ловил в те годы заброшенных на территорию Украины шпионов. Сколько их было — можно догадываться, если отловили почти 90 человек!

— А кто были эти люди? Им же надо было как-то «растворяться»?

— Это были в основном те, кто сбежал когда-то с другими членами ОУН-УПА* (запрещенная на территории РФ организация) за рубеж. В основном они обосновались, как всем известно, в Канаде, откуда американцы выуживали самые ценные, с их точки зрения, экземпляры и засылали их на нашу территорию. В 1950-х годах это была очень серьезная борьба. Сталину исправно докладывали, что бандеровщина искоренена, но это была ложь.

В 1953-м он умер, а по хрущевской амнистии из тюрем, отсидев по десять лет, вышли как опытные бандеровцы в годах, наполненные злобой, так и молодые совсем, крепкие ребята, готовые к действиям. Американцы же действовали многообразно и многоступенчато: это была не просто засылка агентов, не просто какие-то диверсии. Очень большое внимание уделяли идеологии. Как там подпольная литература распространялась — ее сотнями килограммов сбрасывали с самолетов, антисоветские книги на русском и украинском языках!

Даже в 1956-м, когда после окончания войны минуло больше десяти лет, во время венгерских событий, взрывались мосты над Тиссой. Об этом не говорили, но известно, что это было результатом действий бандеровцев. А осенью 1968-го, когда были Пражские события, в некоторых частях Западной Украины вспыхивали выступления, которые пытались выдать за мелкое недовольство; и это тоже — результат работы хорошо подготовленных специальными инструкторами людей. Считается, что «Аэродинамик» завершился крахом, но грязноватые ручонки ЦРУ все равно успели сделать немало.

— То есть они — везде?

— Вы знаете, я работал переводчиком в Иране и потому хорошо знаю, как действовала, например, спецслужба «Савак» — тайная полиция, служба внутренней безопасности и разведки, созданная шахом Мохаммедом Реза Пехлеви с помощью ЦРУ. Она была абсолютно безжалостна!

Именно поэтому я ее и упоминаю: ЦРУ не только само действовало на территориях других государств, но и помогало там создавать организации, которые оно могло контролировать и использовать в своих целях. Тем, кто интересуется этими вопросами, можно, например, почитать про то, как ЦРУ зверски свергло Мохаммеда Моссадыка… Очень многое станет понятно.

— Неужели они действовали без провалов?

— Что вы. Провалы случались — например, на Кубе; совершенно неожиданно для ЦРУ она в 1959 году стала социалистической, цэрэушники самонадеянно туда полезли, и люди Кастро их всех перебили в заливе Свиней. А поскольку объектом регулярных операций ЦРУ теперь является Россия, как прежде — Советский Союз, — можно точно, пусть и без подробностей, сказать, что в ряде эпизодов наши разведчики американцев на сто процентов переигрывали.

Фото: Unsplash

Можно вспомнить, кстати, Кима Филби — легенду советской, отечественной разведки. В Вашингтоне он был связующим звеном между секретной разведкой Великобритании Secret Intelligence Service (SIS) и американскими спецслужбами, и при этом работал на нас, причем эти два с половиной года работы в Америке из всей его многолетней разведывательной деятельности считаются самыми удачными. Американцы признали этот период полным своим провалом.

А еще надо учитывать, что битва между разведками Советского Союза и США часто проходила и на территории других стран, и иногда мы им проигрывали — как было, скажем, в Чили. По поводу Чили существует старый и очень печальный анекдот, мол, спрашивают у наших: «Что это вы везде выигрывали, а тут — проиграли?» А наши отвечают: «Так мы ж на картошке были!» Дело-то было осенью!

— А пик противостояния разведок когда был?

— Трудно ответить. В 1950– 1960-е годы наши работали четко, это факт. Тогда каждый, я подчеркиваю, каждый сотрудник американского посольства или торгпредства, живший или работавший в СССР, был «под колпаком», и американцы это знали. И относились к нашим с таким почтением, что даже разработали особый «Свод московских правил», где объяснялось, например, что, работая в Москве, надо забыть о прежнем опыте. И даже вербовкой наших граждан они старались заниматься не на советской территории, а за границей.

— Удавалось ли нашим разведчика завербовать кого-либо из ЦРУ?

— История Эдварда Ли Ховарда стоит того, чтобы о ней рассказать. Правда, он был «инициативником» — сам вышел на связь с нашими спецслужбами. После того как он несколько лет прослужил в Колумбии в «Корпусе мира» — своеобразной школе для будущих разведчиков, это хороший естественный способ привлечения новых молодых сил для ЦРУ, — они отобрали этого молодого парня, вроде бы идеально подходящего им по всем параметрам, с блестящими для разведки данными, и он приступил к работе.

Через какое-то время его начали готовить для поездки в Москву, причем он должен был приехать с женой Мэри и двухгодовалым сыном. Кстати, по моему мнению, жена — это тот единственный человек, от которого скрыть свое участие в работе разведке невозможно… Но тут Ховард вдруг не прошел очередной текст на детекторе лжи — оказалось, он в ранней молодости баловался наркотиками, что прежде скрывал.

Его выгнали из ЦРУ. А он, продолжая считать себя патриотом Америки, обиделся на ЦРУ и решил отомстить организации, передав Советам американские секреты.

Эдвард был для нашей разведки бесценен. Особой его заслугой стало, что он вывел контрразведку на след «Сферы» — таким был оперативный псевдоним человека, который долгие годы обеспечивал американцев секретными документами.

Наши знали, что существует утечка технической информации в США, но не могли найти концов… А Ховард сообщил им данные, которые смогли вычислить Адольфа Толкачева, неприметного тихого инженера, который, работая в закрытом научно-исследовательском институте, сливал американцам данные о новейшем оборудовании для наших военных самолетов. Ховард сбежал в Советский Союз, получил тут квартиру, работу, дачу в Жуковке. И нелепо погиб у себя дома в 2002 году.

Ну а еще даже далекие от разведки люди, возможно, слышали имя Олдрича Эймса. Это вообще была фантастика, поскольку Эймс работал в ЦРУ на направлении, которое касалось Советского Союза, а потом Российской Федерации. Через него проходило все, абсолютно все, что касалось нас, представляете его ценность?

— Что же заставило его пойти на сотрудничество и как его «вычислили»?

— Эймс продержался довольно много лет. Кстати, на связь впервые вышел через Томаса Колесниченко — тогда собкора «Правды» в Америке. Томас сообщил об этом контакте в наше посольство, и началось… Думаю, Эймса никто не выдавал, его просто сгубила любовь к роскоши. Прошли те времена, когда разведчики работали за идею — как упомянутый Филби, например. Эймс был высокооплачиваемым сотрудником ЦРУ и, по разным сведениям, получил от СССР от 1,9 до 4 миллионов долларов за свои услуги. Яхта, квартиры, машины…

Американцы начали к нему приглядываться, ибо те траты, которые он себе позволял, зарплате сотрудника ЦРУ явно не соответствовали. Дело было шумное, думали, ему грозит электрический стул, но кончилось все пожизненным заключением без права освобождения. История с вербовкой столь ценного агента была личным поражением ЦРУ, которое, конечно, бросило тень на всю организацию. Кстати, был эпизод: я писал об Эймсе, и мне позвонил сам Евгений Примаков, в ту пору — директор Службы внешней разведки.

Он поблагодарил за публикацию, и я сказал: жаль, что Эймс об этом не узнает. «Почему не узнает? — улыбнулся Примаков в трубку. — Мы ему эту статью переведем и передадим…»

— Скажите, в мае этого года ЦРУ обратилось к гражданам с открытым призывом «стучать»… Может быть, вопрос покажется вам наивным, но разве это не падение определенного уровня?

— Для тех, кто следит за деятельностью спецслужб — американских и английских, — этот шаг не вызывает удивления. Аналогичные предложения появляются у них достаточно регулярно, они публикуются в прессе открытым текстом. У меня это вызывает отторжение и, на мой взгляд, говорит об определенной слабости организации. Ну, кто может откликнуться на такое предложение, вы же понимаете!

Они напоминают мне рыбаков, которые забрасывают удочку в мутный водоем и рассчитывают на поклевку. Если кто и клюнет — это будет уже изрядно просеянный материал, либо найдутся такие, кто на самом деле ничего не знает, но попытается заработать. Смешно! Мощная организация выставляет себя в столь неприглядном свете...

ДОСЬЕ

Николай Долгополов — российский журналист, заместитель главного редактора «Российской газеты», писатель-документалист и историк спецслужб, публицист, близкий к Службе внешней разведки Российской Федерации. Автор ряда книг о советских разведчиках-нелегалах. Лауреат премии Союза журналистов России за мужество и мастерство, проявленные при освещении событий в зоне Чернобыльской АЭС; лауреат премии мэра Москвы и премии СВР РФ.

СПРАВКА

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) (англ. Central Intelligence Agency, CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого являются сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Основной орган внешней разведки и контрразведки США.

Штаб-квартира ЦРУ, известная как Разведывательный центр имени Джорджа Буша — старшего, находится в Лэнгли, округ Фэрфакс.

В ТЕМУ

— Самым известным главой ЦРУ является, по всей видимости, Аллен Даллес. Он считается автором конспирологической Доктрины, подразумевающей борьбу с СССР путем морального разложения населения. Полный текст «Плана Даллеса» по уничтожению СССР (России) никогда не был опубликован на английском языке, и его существование вызывает вопросы.

Тем не менее русскоязычный вариант «Плана» в 2016 году был включен в Федеральный список экстремистских материалов.

— 6 марта 2015 года ЦРУ опубликовало несекретное издание заявления директора под названием «План нашего агентства на будущее» для общественного пользования. Там были объявлены масштабные планы реорганизации и реформы ЦРУ, к числу которых относилось создание Директората цифровых инноваций, ответственного за разработку новых технологий.

— В рамках своего мандата по сбору разведданных ЦРУ все чаще ищет информацию в интернете и стало основным потребителем соцсетей.

«Мы смотрим на YouTube, который содержит некоторые уникальные и достоверные разведданные, — сказал Дуг Накуин, директор Центра открытых исходных текстов DNI (OSC) в штаб-квартире ЦРУ. — Мы изучаем чаты и вещи, которых не существовало пять лет назад, и пытаемся оставаться впереди». Аккаунт в Twitter ЦРУ запустило в июне 2014 года.