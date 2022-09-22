Эксперт рассказала, как правильно обрезать розы перед зимой

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Уход за розами осенью поможет им перезимовать. Начальник садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова рассказала «Вечерней Москве», как это правильно делать.

Некоторые дачники ошибочно полагают: чем раньше «спрятать» розы под укрывной материал, тем выше их шансы на успешную зимовку. Однако преждевременное укрытие от предстоящих морозов может принести растению больше вреда, нежели пользы. К тому же начинать готовить розы к холодам следует совершенно с других манипуляций. Например, с пригибания стеблей кустов к земле. Делать это следует после полудня, когда температура воздуха достигает максимальных значений и стебли растений становятся более пластичными.

— На самом деле легкий морозец идет розам на пользу, поэтому подготовку растений к зиме следует начать не с укрывания, а с обрезки. Ее проводят для того, чтобы избавить куст от сухих стеблей и слабых побегов, — поясняет Юлия Морозова.

Важно знать, роза какой садовой группы посажена на дачном участке. Если это чайно-гибридная или флорибунда, то обрезать их следует минимально, ориентируясь на высоту будущего укрытия. В противном случае вы рискуете задержать их будущее цветение на длительный срок. Верхушки плетистых роз обрезают на одну треть.

— У роз всех садовых групп к началу октября нужно убрать невызревшие части побегов. Это очень важно сделать, потому что так растение накопит достаточно сил для хорошего роста в следующем году. Что касается необходимости удаления листвы с побегов, то это вопрос спорный. С одной стороны, листва провоцирует рост растения под укрытием, что совершенно не нужно зимой, а с другой — ранки на стебле, на месте оторванных листьев, могут стать причиной тех или иных заболеваний, — предупредила специалист.

После обрезки роз нужно собрать с земли все растительные остатки, потому что для возбудителей болезней опавшая листва — прекрасная среда обитания.

Следующий этап работ — обработка растений фунгицидами. С этой целью можно приготовить раствор медного или железного купороса: 300 граммов сульфата меди разводят в литре теплой воды и добавляют девять литров холодной воды. Этим раствором опрыскивают растение и землю под ним.

После проделанных процедур, призванных защитить растение от болезней, наступает самый главный этап подготовки к зиме — окучивание роз. Для этого нужно подготовить одно–два ведра сухой садовой земли и насыпать ее на корневую шейку растения. Лучше не заменять садовую землю торфом или опилками из-за их высокой влагоемкости — образовавшаяся ледяная корочка может повредить ветки.

— После окучивания можно смело выдохнуть до начала ноября. Окученным розам не страшны даже сильные морозы, — рассказала эксперт.

При выборе будущего укрытия роз важно, чтобы оно отвечало нескольким условиям. Во-первых, не позволяло растениям перегреваться при оттепелях. Во-вторых, защищало от зимних ветров. И, наконец, не пропускало внутрь ни снег, ни дождь.

— Идеально для этих целей подходит еловый лапник, который также защищает кусты от животных. Конструкция должна состоять из двух элементов — каркаса и укрывного материала. В качестве последнего используют спанбонд, агротекс или лутрасил, — добавила Юлия Морозова. — Если соблюдать эти несложные правила, розы не только безболезненно перенесут зиму, но и отблагодарят вас пышным цветением.