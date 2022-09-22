Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказала, как правильно обрезать розы перед зимой

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказала, как правильно обрезать розы перед зимой
Фото: Unsplash

Уход за розами осенью поможет им перезимовать. Начальник садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова рассказала «Вечерней Москве», как это правильно делать.

Некоторые дачники ошибочно полагают: чем раньше «спрятать» розы под укрывной материал, тем выше их шансы на успешную зимовку. Однако преждевременное укрытие от предстоящих морозов может принести растению больше вреда, нежели пользы. К тому же начинать готовить розы к холодам следует совершенно с других манипуляций. Например, с пригибания стеблей кустов к земле. Делать это следует после полудня, когда температура воздуха достигает максимальных значений и стебли растений становятся более пластичными.

— На самом деле легкий морозец идет розам на пользу, поэтому подготовку растений к зиме следует начать не с укрывания, а с обрезки. Ее проводят для того, чтобы избавить куст от сухих стеблей и слабых побегов, — поясняет Юлия Морозова.

Важно знать, роза какой садовой группы посажена на дачном участке. Если это чайно-гибридная или флорибунда, то обрезать их следует минимально, ориентируясь на высоту будущего укрытия. В противном случае вы рискуете задержать их будущее цветение на длительный срок. Верхушки плетистых роз обрезают на одну треть.

— У роз всех садовых групп к началу октября нужно убрать невызревшие части побегов. Это очень важно сделать, потому что так растение накопит достаточно сил для хорошего роста в следующем году. Что касается необходимости удаления листвы с побегов, то это вопрос спорный. С одной стороны, листва провоцирует рост растения под укрытием, что совершенно не нужно зимой, а с другой — ранки на стебле, на месте оторванных листьев, могут стать причиной тех или иных заболеваний, — предупредила специалист.

После обрезки роз нужно собрать с земли все растительные остатки, потому что для возбудителей болезней опавшая листва — прекрасная среда обитания.

Следующий этап работ — обработка растений фунгицидами. С этой целью можно приготовить раствор медного или железного купороса: 300 граммов сульфата меди разводят в литре теплой воды и добавляют девять литров холодной воды. Этим раствором опрыскивают растение и землю под ним.

После проделанных процедур, призванных защитить растение от болезней, наступает самый главный этап подготовки к зиме — окучивание роз. Для этого нужно подготовить одно–два ведра сухой садовой земли и насыпать ее на корневую шейку растения. Лучше не заменять садовую землю торфом или опилками из-за их высокой влагоемкости — образовавшаяся ледяная корочка может повредить ветки.

— После окучивания можно смело выдохнуть до начала ноября. Окученным розам не страшны даже сильные морозы, — рассказала эксперт.

При выборе будущего укрытия роз важно, чтобы оно отвечало нескольким условиям. Во-первых, не позволяло растениям перегреваться при оттепелях. Во-вторых, защищало от зимних ветров. И, наконец, не пропускало внутрь ни снег, ни дождь.

— Идеально для этих целей подходит еловый лапник, который также защищает кусты от животных. Конструкция должна состоять из двух элементов — каркаса и укрывного материала. В качестве последнего используют спанбонд, агротекс или лутрасил, — добавила Юлия Морозова. — Если соблюдать эти несложные правила, розы не только безболезненно перенесут зиму, но и отблагодарят вас пышным цветением.

садоводство Зима Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте