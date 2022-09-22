Если смартфон, то наш: чем гаджеты отечественных брендов лучше зарубежных

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20 сентября крупный российский банк опубликовал данные, согласно которым граждане РФ стали чаще покупать отечественные смартфоны — к началу сентября их доля выросла до 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у IT-эксперта Алексея Солодова, чем могут удивить наши гаджеты и почему их выгоднее покупать.

На фоне ухода многих европейских, японских и американских технологических компаний в стране активизировалось производство смартфонов. По словам IT-эксперта Алексея Солодова, большинство комплектующих для них компании покупают из дружественных стран — Индии и Китая, а часть производят в нашей стране. Поэтому сейчас приобретать российские новинки гораздо выгоднее, чем пытаться урвать iPhone и Samsung.

— На данный момент на рынке несколько лидеров по производству смартфонов — BQ, DEXP, Texet, INOI, Aquarius. Конечно, технологическая база для изготовления умных телефонов в нашей стране развивается, но ассортимент большой и достойный — есть как бюджетные, так и премиальные версии телефонов, — рассказал эксперт.

Например, самая дешевая модель смартфона INOI A 62 Lite с характеристиками, близкими к iPhone 11, обойдется покупателю в 69 тысяч рублей. А базовый гаджет с защитой от влаги и пыли — в 125 тысяч рублей.

В общем, сейчас у российских производителей можно найти модель на любой вкус. Самые дешевые будут стоить в районе 5000–7000 рублей.

Главная фишка отечественных смартфонов — соответствие цены и качества. Во многих устройствах используется морозостойкий аккумулятор, который позволяет телефону держать заряд при минусовых температурах. При производстве техники используются ведущие мировые технологии, поэтому за небольшую стоимость можно получить очень качественный товар.

— Конечно, операционная система пока не позволяет пользоваться многими приложениями, доступными на IOS или Android. Зато вы будете уверены, что никакие санкции не повлияют на работу смартфона, — добавляет Солодов.