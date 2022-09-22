Столичный психолог рекомендует замедлиться и наслаждаться жизнью

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Темп жизни год от года ускоряется. Мы постоянно в движении и многое делаем на бегу: едим, пьем обжигающий кофе, наспех говорим с родителями и друзьями по телефону, потому что на личную встречу не хватает времени. Реже ходим, а чаще — передвигаемся на машинах, автобусах, метро. Международный день без автомобиля отмечается 22 сентября. Специалист Московской службы психологической помощи Надежда Баскакова рассказала, как поставить на паузу ежедневную суету.

Современный мир словно не дает возможности остановиться: сегодня популярны курсы по тайм-менеджменту, которые учат успевать как можно больше. Для желающих много читать предлагаются уроки скорочтения, супермаркеты переполнены полуфабрикатами и готовой едой, готовить которые не нужно, необходимо лишь только разогреть. Причем — в микроволновке! Что тоже экономит время. Страх не успеть, опоздать, не сделать вовремя, пропустить момент держит человека в постоянном напряжении.

— Можете вспомнить, как давно вы любовались облаками или, глядя на солнце, жмурились от его лучей? Давно ли поднимали голову и рассматривали небо, усыпанное звездами, о чем-то мечтали? Сегодня на такие «мелочи» обычно время не тратят, все заняты достижениями. В результате гонки к абстрактной успешности люди мало отдыхают. У них нет возможности остановиться, посмотреть по сторонам, порадоваться случайной улыбке прохожего, заглянуть внутрь себя и подумать о себе. Постоянный стресс и нервное истощение могут привести к проблемам со здоровьем, сложностям в отношениях с близкими, коллегами, друзьями, — отметила психолог.

Как замедлить жизнь и при этом ее не проспать? Специалист дал четыре простых рекомендации.

Расставьте приоритеты

В бесконечном ворохе целей и срочных задач взять паузу, выдохнуть и услышать себя — крайне непросто. Поэтому составьте список всех дел, критически оцените их срочность и расставьте приоритеты. Не делайте сегодня то, что действительно может подождать, но сконцентрируйтесь на важном. Жизнь в вечной суете может быть попыткой заглушить внутреннее недовольство или злость от осознания, что вы живете не так, как хочется на самом деле. Выбирая осознанность, вы можете переосмыслить свою жизнь, понять, тем ли делом занимаетесь, с теми ли людьми общаетесь, в том ли направлении развиваетесь.

Планируйте отдых заранее

Даже севшей батарейке телефона нужно время, чтобы зарядиться и снова начать работать — что говорить о человеке! Не ждите, пока упадете от усталости, и придется идти за помощью к врачу, позаботьтесь о себе заранее. Составляя план на следующий день, находите время для паузы: пусть это будет даже 15-минутный перерыв, но посвятите его тому, что вас действительно вдохновляет и наполняет. Позвольте себе потратить это время нерационально и быть непродуктивным — так вы сохраните вкус жизни.

Устройте информационный детокс

Как бы странно это ни звучало, но иногда нужно отключиться от окружающего мира, чтобы почувствовать его. Постоянные уведомления в социальных сетях, рабочих чатах (даже в отпуске) и родительских группах школы или детского сада, новостной ленте вряд ли дадут возможность отдохнуть.

— Выделите на прочтение сообщений определенное время — скажем, час–два утром или вечером. Не включайте телефон во время еды, так научитесь наслаждаться моментом. А вообще, хотя бы несколько раз в месяц хорошо было бы и вовсе отключать телефон на выходные. Так появится время для хобби, спокойных встреч с друзьями, сладкого дневного сна, — рекомендовала специалист.

Сбавьте обороты

В бешеном ритме мы ничего вокруг не замечаем. Но жизнь слишком скоротечна, чтобы отмахиваться от нее в пользу спешки и суеты. Начните замедляться постепенно: например, дайте себе возможность наблюдать за меняющимися временами года, добираясь на встречу пешком, а не стоя в многочасовых пробках на дороге.

— Каждый возраст ставит перед человеком определенные задачи, которые, так или иначе, наполняют наше существование смыслом. В связи с этим, жизнь — не просто осмысленное движение во времени из точки А к точке Б, но обязательно и внутреннее развитие в каждом моменте, то есть «здесь и сейчас», — добавила Надежда Баскакова.

Если будете осознанно проживать настоящий момент, быть внимательными к своему внутреннему миру, окружению, жизнь станет насыщенней и приятнее. Счастливых моментов окажется больше, ведь вы перестанете их игнорировать в спешке. Ищите маленькие радости в повседневности — и каждый ваш день обязательно преобразится.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.