Всемирный день без автомобиля

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Бросьте свой автомобиль на один день, вдруг вам понравится?!» — говорят активисты во Всемирный день автомобиля, который ежегодно отмечается во многих городах 22 сентября. В Москве эта акция проводится с 2008 года при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Горожан на сутки призывают отказаться от использования личного автотранспорта в пользу более экологичных способов передвижения по городу. Основная цель акции — обратить внимание населения на негативные последствия для природы из-за использования автомобилей.

Экологизация транспорта

Сегодня основная доля загрязнений атмосферы городов приходится на промышленные предприятия и автотранспорт. В Москве для снижения негативного воздействия принят комплекс программ, идет реализация проектов по переходу на зеленую энергетику. Принятые меры позволили Москве за последние 10 лет снизить среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 1,1–1,6 раза, а вдоль автотрасс — в 1,1–2,5 раза, привели цифры в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Сегодня пассажиров в Москве перевозят более тысячи электробусов. Этот экологичный вид транспорта появился на столичных улицах несколько лет назад.

— По экспертным оценкам, с момента начала внедрения электробусов удалось избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Снижение выбросов парниковых газов по сравнению с дизельными автобусами в 2021 году оценивается величиной в 33 тысячи тонн СО2, а за весь период эксплуатации в городе (с 2018 года) — в 60 тысяч тонн СО2, — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Обновления коснулись всего городского наземного общественного транспорта. Так, на многих трамвайных маршрутах работают тихие низкопольные вагоны «Витязь-Москва». Благодаря обособленным путям трамваи не зависят от пробок и ходят по расписанию.

Метро тоже продолжает развиваться. Например, появилось много новых поездов, в которых меньше шума и больше свежего воздуха. Сегодня 2700 вагонов оборудованы автоматической системой обеззараживания воздуха, встроенной в климатические установки.

В рамках задачи по возрождению речного транспорта в столице появляются речные электрические трамваи. Этот транспорт не для экскурсий, а для регулярных поездок, его можно оплачивать так же, как и поездки на метро. Первый тестовый маршрут пройдет от парка «Фили» до Киевского вокзала.

Устанавливаются новые зарядные станции для электроавтомобилей. Для них оборудуются специальные станции электрозарядки. Большинство таких станций появляется в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых комплексов и бизнес-центров, у продуктовых магазинов и кафе, возле жилых домов.

Разумный подход

Безусловно, один человек не может значительно повлиять на улучшение воздуха в городе, но чем больше людей передвигаются на короткие расстояния пешком, а не на автомобиле, переходят на экологичные виды транспорта (велосипеды, самокаты, электромобили, общественный транспорт), тем больше будет совокупный эффект.

Исследования показывают, что отсутствие движения провоцирует рост случаев ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому фактор физической активности является важным вкладом в здоровье, повышая общее самочувствие и в целом качество жизни.

Люди, привыкшие передвигаться только на автомобилях, настолько не хотят использовать другие виды транспорта, что предпочитают стоять в пробках и опаздывать на час в театры. Им кажется, что, пройдясь по улице под дождем, они испачкаются и будут выглядеть не столь презентабельно, как хотелось бы. Хотя в столице уже давно улицы настолько чистые и ухоженные, что в центре города можно гулять и в белом. К тому же в тренде удобные кроссовки и уютная одежда, а не шаткие шпильки.

История вопроса

Как же появился Всемирный день автомобиля, с чего все началось?

С 1950-х годов различные группы по всему миру протестовали против использования автомобилей. В то же время они считали, что машины нарушают уклад жизни в городах и районах.

Впервые Всемирный день без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии. Жителей страны призывали отказаться от поездок на авто. В последующие годы подобные акции проводились в разных городах мира, но без привязки к конкретным датам.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

О негативном влиянии автомобилей на окружающую среду стали говорить 1990-е годы и выпускать на эту научные исследования. С этого периода в мировых мегаполисах стали активно обсуждаться проекты и стратегии по снижению количества автотранспорта, а в некоторых случаях и отказа от него.

С 2002 года в 50 странах мира проходит неделя мобильности, в некоторых городах перекрывают центр, куда можно попасть в итоге только пешком. Люди с водительским удостоверением могут ездить 22 сентября в общественном транспорте бесплатно.

У каждого города свой подход к проведению Всемирного дня без автомобиля. Так, в бразильском городе Сан-Паулу в течение дня жителям предлагают передвигаться на лошадях. В Белоруссии стало традицией 22 сентября проводить городские велопробеги. В Москве ежегодно к этой дате организуются различные эколого-просветительские занятия и интерактивные мероприятия, проводятся велопробеги и активности на столичных природных территориях.