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«МегаФон» зафиксировал повышенный спрос на детские умные часы

Михаил Петров
Общество
«МегаФон» зафиксировал повышенный спрос на детские умные часы
Фото: Freepik

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос на них аналитики компании связывают с запретом на использование смартфонов в школах, о котором стало известно 31 августа.

Пик интереса школьников к детским смарт-часам пришелся на последний день лета и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в семь раз, а средний чек покупки на товар увеличился на 15 процентов. Это сделало умные часы самым популярным товаром в розничной сети мобильного оператора. Спрос на них вырос в три раза даже по сравнению с декабрем 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных и желанных новогодних подарков.

Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес покупателей к умным часам оказался даже выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли в те дни на 10 процентов.

Основным драйвером роста спроса на умные гаджеты стала поддержка 4G. Такие модели, как ElarI FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G, дают родителям возможность не только отслеживать местоположение своего ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Самыми популярными стали устройства в желтом и розовом цвете — на них пришлось 62 процента всех продаж. Наиболее активно детские смарт-часы покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

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