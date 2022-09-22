Молоко за вредность и витамины: новое в охране труда

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2022 год — время серьезных изменений в сфере охраны труда. Основная часть новшеств вступила в силу с 1 марта, остальные начали действовать в сентябре. В Московском городском центре условий и охраны труда рассказали об осенних изменениях, которые теперь должен учитывать каждый работодатель.

Нововведения от 1 сентября касаются порядка расследования несчастных случаев на производстве, требований к обучению и проверке знаний работников по охране труда, условий выдачи лечебно-профилактического питания и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Чем больше навыков и знаний получит работник, тем меньше вероятность, что на рабочем месте с ним может произойти несчастный случай или возникнет риск для здоровья. Поэтому теперь работодатель должен тратить больше времени на стажировку на рабочем месте, обучение применению средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи.

— А вот инструктажи на рабочем месте для cотрудников, которые работают только за компьютером и с принтером без каких-либо источников опасности, для отдельных категорий работников на усмотрение работодателя могут упраздняться, поскольку это уже фактически бытовые приборы, c которыми мы все умеем справляться, — комментирует директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрий Овчинников.

Молоко за вредность

Работники, условия труда которых могут быть вредными, то есть связаны с химическими, биологическими или физическим фактором (ионизирующее излучение), получили право на бесплатное молоко или равноценные пищевые продукты — кефир, простоквашу, ацидофилин, йогурты и ряженку. Главное, чтобы они выдавались в столовых или буфетах, cоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

— Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену. Если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается. При желании по письменному заявлению работника выдачу молочных продуктов можно заменить компенсационной выплатой, — рассказал Юрий Овчинников.

Витамин B6 для снижения утомляемости

Дефицит витаминов в организме работника усиливает воздействие вредных производственных факторов и может привести к профзаболеванию. Поэтому работники, которые заняты на тяжелом и вредном производстве, нуждаются в дополнительном приеме витаминов. Выдавать их нужно тем, кто занят в химическом и радиотехническом производстве, а также производстве цветной металлургии.

— Когда рацион питания включает необходимый комплекс витаминов, у работника повышается внимание, физическая и умственная работоспособность, снижается утомляемость. Все это позволяет улучшить степень надежности профессиональной деятельности, — говорит Юрий Овчинников.

Медзаключения от психиатров

С 1 сентября 2022 года изменились правила и перечень вредных факторов и работ, к которым нельзя допускать работников без медзаключения от психиатров.

— Выдавать направление на психиатрическое освидетельствование работникам желательно уже при трудоустройстве. Сформировать его можно и в электронном виде, но тогда понадобится электронная подпись. Медицинское заключение по итогам обследования должно быть готово в течение трех рабочих дней. Оно составляется в трех экземплярах: один останется в клинике, второй выдается сотруднику, а третий — работодателю. Если у клиники есть техническая возможность, то заключение могут предоставить в электронном виде компании и работнику, но только при условии, что он будет согласен получить его в такой форме, — советует Юрий Овчинников.

Расследование несчастных случаев

С осени алгоритм расследования несчастных случаев на производстве станет гораздо понятнее, так как он даст полное понимание того, как расследовать самые тяжелые случаи вплоть до смертельных исходов. В ходе расследования комиссия сможет использовать дистанционные технологии, включая видеоконференцсвязь, чтобы провести опрос очевидцев, получить объяснения пострадавшего и даже осмотреть место происшествия.

— Также вводится система классификаторов несчастных случаев на производстве. Это сделано для того, чтобы оперативно вносить сведения в электронные базы данных, быстро готовить отчет в государственные органы и избежать путаницы с разными формулировками. Это поможет вести учет и анализировать, какие типы и причины несчастных случаев наиболее характерны для разных отраслей и организаций, — поясняет Юрий Овчинников.

СПРАВКА

Московский городской центр условий и охраны труда — проводник современных стандартов в сфере организации безопасного труда. За 25 лет работы специалисты центра накопили большой опыт в проведении работ по охране труда. Мы понимаем потребности в разных сферах и помогаем создавать безопасные и комфортные условия на рабочих местах как в коммерческих компаниях, так и бюджетных учреждениях.

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