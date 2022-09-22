Из меня получилась бы отличная ведьма: актриса Пелагея Невзорова — о ролях мечты, любви к Москве и смене имени

Пелагея Невзорова признается, что только в городском ритме она чувствует себя комфортно / Фото: Пресс-служба Пелагеи Невзоровой

В кинопрокат вышел российский остросюжетный триллер «Кто там?», состоящий из пяти новелл. Одну из ведущих ролей в новелле «Твой выход», стюардессу Катю, в фильме сыграла Пелагея Невзорова. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о ролях, борьбе со страхами, осенних привычках.

— Пелагея, новеллы в «Кто там?» снимались в один кадр. Это было трудно?

— Отчасти, но главное — это интересный опыт, за который я очень благодарна создателям проекта. В России однокадрового кино мало. Бывает, что таким способом снимают сцены, но чтобы вся история была так прописана — это редкость. Сложность заключается в том, что из-за подобного подхода, если кто-то один допустит ошибку, заново придется переснимать все.

Поэтому у нас было много репетиций. До съемок мы встречались, все обсуждали, продумывали идеи, разбирали характеры, взаимоотношения персонажей. Потом, когда начинались съемки, полдня репетировали и еще полдня снимали. Ведь за короткий промежуток времени — наша новелла идет 20–25 минут — нужно было умудриться раскрыть все или почти все: кто как к кому относится, у кого что в голове, кто чем живет.

— В новеллах разбирают человеческие страхи. Чего боится ваша героиня?

— Когда я читала сценарий, подумала, что Катя — очень правильный человек в глазах общества. По-моему, она боится столкнуться с реальностью и понять, что не является такой уж прекрасной и образцовой, как думает, боится проявить темную сторону перед другими. Поэтому, когда вскрывается то личное, что она утаивает, Катя очень боится нести ответственность за свои поступки.

— Как справляетесь со страхом в реальной жизни?

— Когда сталкиваюсь с каким-то своим страхом, а боюсь я многого, то прежде всего стараюсь медленно дышать, чтобы не впасть в панику. Затем настраиваю себя на рациональное мышление, а не на детское. Например, убеждаю себя, что все хорошо, что я в безопасности и со мной ничего не случится, а пугает меня моя же фантазия и богатое воображение. Тогда мне становится легче. Еще для меня эффективный способ — включить музыку или фильм. Посторонний шум успокаивает.

— В работе вам интереснее играть «себя в предлагаемых обстоятельствах» или стараться «залезть в чужую шкуру»?

— Безусловно, в кино есть типаж, и едва ли меня утвердят на роли, к которым я не подхожу. Но я везде стараюсь играть по-разному, искать что-то особенное. Где-то моя героиня более стервозная, где-то более хитрая или мягкая, а где и безвольная... В некоторых моментах мне тяжело представить, что это «я в предлагаемых обстоятельствах», потому что я бы так не поступила ни за что. Есть вещи, на которые я сама не пойду принципиально. И все же я мечтала бы сыграть кого-то, максимально на меня не похожего. Мои героини пока более-менее позитивные, добрые. А я бы мечтала сыграть воплощение истинного зла — безумную ведьму или темную королеву в фантастическом фильме.

Кадр из сериала «Два холма» (2022): Пелагея Невзорова в роли Рады / Кадр из сериала «Два холма» / 2022, START

— Пелагея — ваш творческий псевдоним. Почему взяли это имя?

— Пелагея — имя, данное мне при крещении. Им я представляюсь на работе, а для родных и близких друзей я Полина. Это иногда путает людей на площадке. Но тогда я объясняю — изначально я взяла имя Пелагея, потому что уже есть актриса Полина Невзорова и я не хочу, чтобы нас путали, ведь мы просто тезки.

— Это помогает вам разделять «личную» и «публичную» версии себя?

— Я не думала о том, что Пелагея как актриса и Полина как человек — две разные личности, если можно так сказать. Но однажды у меня был сложный период, когда не было работы, из-за чего мне казалось, что я никому не нужна, и я сильно нервничала, даже впала в легкую депрессию и решила обратиться к психологу. С ее помощью научилась разделять личную и публичную версии себя. Так ты понимаешь, что, несмотря на неудачи в работе, это не уменьшает твоей человеческой значимости. Ты все равно останешься таким, какой есть. Твоя самооценка не должна от этого падать. Работа — лишь работа. А как человек, ты у себя один такой хороший и прекрасный.

— Вы коренная москвичка. Легко дается темп столицы?

— Да. Думаю, сложнее тем, кто приезжает в Москву и сразу окунается в бешеный ритм этого города. Мне в нем комфортно. Наоборот, тяжело, когда я выезжаю за город, например на дачу к родителям, или в какое- то другое тихое место. Мне постоянно нужен внешний шум — транспорта, людей, фоновых звуков.

— Любите осень? Что делаете для поддержания здоровья?

— Раньше это время года ассоциировалось у меня со школой, и я его не очень любила. Сейчас мне нравится, как пахнет золотая осень, я очень люблю гулять. Конечно, каждую осень изо всех сил стараюсь не заболеть. Потому что в эту пору обычно еще снимают летние сцены, артисты ходят легко одетые, а на улице прохладно. Стараюсь осенью закупаться витаминами, чаями, лимоном, имбирем.

— Что вы думаете по поводу текущей ситуации в мире?

— Единственное, что могу сказать: я хочу обнять каждого человека, послать лучи добра, любви. Надеюсь, что люди, которые следят за моим творчеством, видят теплоту, которую я излучаю. И если хоть одному человеку в нынешние времена от этого стало легче, то это уже большая победа.

ДОСЬЕ

Пелагея (Полина) Невзорова родилась 18 марта 1996 года в Москве. Окончила ВТУ имени Щепкина, мастерскую Виталия Иванова и Владимира Бейлиса, в 2017 году. Получив диплом, начала активно сниматься в кино и сериалах. Сейчас в ее фильмографии 17 кинолент, в том числе «Два холма», «Война семей», «Улица», «Окна дома твоего» и другие.

Фото: Пресс-служба Пелагеи Невзоровой

Боится темноты

В детстве Пелагея боялась темноты, кукол и клоунов. Актриса говорит, что эти страхи остались с ней и по сей день. Зато она научилась справляться со страхом остаться одной, а еще со страхом глубины, когда заплываешь далеко в открытом море.

Любимый район столицы

Девушка родилась в столице, потом долго жила с семьей в Крыму, в Ялте. Затем они вернулись в Москву. На вопрос, где, по ее мнению, находится сердце Москвы, отвечает: «Там, где дом, в моем родном районе — Марьина Роща».

«Два холма»

Толчком в карьере для актрисы стал сериал «Два холма», который продлили на второй сезон. Пелагея признается: «Я запомню этот проект на всю жизнь. Очень благодарна тем, кто меня в нем утвердил, а также всем, кто мне помогал, что-то советовал. Надеюсь, второй сезон зрители встретят с не меньшей теплотой, чем первый, мы вкладываем в создание проекта много любви. За время работы мы все подружились, можно сказать, стали семьей».

Получилось с первого раза

В Театральное училище имени Щепкина актриса поступила с первой попытки. Говорит, что это было не так легко, как кажется, и тяжело эмоционально, морально, физически. А еще актриса с первого раза сдала на водительские права.

Известная фамилия

Актриса Пелагея Невзорова родилась в обычной семье. Журналисту Александру Невзорову или артисту Борису Невзорову девушка родственницей не является. Ее отца зовут Игорь, мать — Ольга.

Занимается спортом

Пелагея дружит со спортивными дисциплинами: с удовольствием катается на горных лыжах, умеет играть в волейбол и большой теннис, любит плавать и бегать, посещает спортзал.

Осенний напиток

Говоря об особенных напитках дождливого сезона, Пелагея поделилась, что любит тыквенный латте и старается брать его при каждой возможности. Этот напиток вызывает у актрисы ассоциации с прекрасным, потрясающим настроением.