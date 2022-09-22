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Приметы и советы

Испеки пирог на удачу: как отметить день осеннего равноденствия

Дарья Завгородняя
Общество
Испеки пирог на удачу: как отметить день осеннего равноденствия
Фото: Unsplash

Астрономическое начало золотого сезона в этом году выпало на 23 сентября. Осеннее равноденствие наступит в 4:05 часов. «Вечерняя Москва» узнала, какие обычаи и обряды, связанные с этим явлением, помогут привлечь удачу, любовь и богатство.

Покровитель праздника

Осеннее равноденствие — важная дата в народном календаре. Ее покровитель — мифологический персонаж Овсень, Авсень или Святовит.

— Это круглолицее, веселое, доброе, а главное — щедрое существо, — говорит культуролог, кандидат филологических наук Марина Князева. — Поэтому ключевыми словами для нас в этот период должны стать «щедрость» и «угощение». Причем потчевать нужно всех, включая соседей, с которыми мы не очень ладим, не забывайте и про домашних животных. Ни в коем случае нельзя жаловаться, ссориться, выяснять отношения. Если на пороге оказались нежданные гости, надо их принять.

Навестить близких

Как в любой значимый календарный период, в этот день нужно найти время для того, чтобы отдать дань уважения — старшим родственникам. Родню требуется навещать тоже с угощением.

Притяни богатство

На равноденствие пекли пироги — с капустой, рыбой, мясом, брусникой. Это угощение — символ достатка. В процессе приготовления можно погадать: опара взойдет пышно, значит, в дом придет богатство.

Предложение руки и сердца

В золотую пору на Руси готовились к свадьбам, в день осеннего равноденствия было принято засылать сватов. Если вы готовы соединить судьбу с любимым человеком, 23 сентября — самое удачное время. Брак обещает быть счастливым.

ФАКТ

Астрономы подсчитали, что до 2044 года в високосные годы день осеннего равноденствия будет попадать на 22 сентября, а в обычные — на 23 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Розовская, астролог:

— Этот день — кардинальная точка в зодиакальном круге. Переход от Девы к Весам означает, что мы хорошо потрудились. Весы — не одушевленный знак, а инструмент, который оценивает накопленные ресурсы. На осеннее равноденствие открывается верхний Зодиак, где находится созвездие Волопаса, соотносящееся с астрологическим знаком Пастыря. Он ведет людей в новый жизненный цикл. Его ключевая планета — Уран. Одновременно эта планета — управитель Водолея, покровительствующий России. Что мы можем сейчас сделать, следуя за Пастырем, это объединиться.

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