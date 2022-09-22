Явиться с вещами: когда первые резервисты из Москвы отправятся выполнять боевые задачи

Жители столицы Владимир Калишевский и Максим Калинин получили повестки 21 сентября. Они пришли в военкомат, побеседовали с сотрудниками и в тот же день отправились служить / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Мужчинам в Москве начали приходить повестки. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, когда первые резервисты отправятся выполнять боевые задачи специальной военной операции.

Житель столицы Владимир Калишевский выходит из военного комиссариата Тимирязевского района Москвы. В руках у молодого человека — военный билет и документ с крупной надписью «Повестка».

— Ее мне вручили 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации, — говорит Владимир Калишевский. — В военкомате вопросов много не задавали, только сказали прибыть сегодня же к 15:00 с теплыми вещами, средствами личной гигиены.

Владимиру Калишевскому 32 года. Он работает печатником в типографии. Сначала его отправят в воинскую часть на территории Москвы или Подмосковья.

— Но в какую конкретно — не уточнили. Как будут проходить первые дни в воинской части, пока тоже не сказали. Возможно, что более подробную информацию получу от военкомата уже вечером, — добавил Владимир.

Он признался, что еще до объявления частичной мобилизации планировал отправиться добровольцем на линию фронта.

— Многие мои знакомые ушли воевать по зову сердца, правда, не всем из них удалось вернуться, — с грустью говорит Владимир. — Моя жена, конечно, была против моего стремления пойти помогать нашим военным. Теперь она сидит дома, плачет.

Владимир помолчал около минуты и добавил, махнув рукой:

— Да ладно, все нормально у нас будет. Я служил связистом, надеюсь, эти навыки мне пригодятся.

Около военкомата стоит еще один москвич — 21-летний Максим Калинин. Он еще не рассказал родителям, что ему 21 сентября пришла повестка с требованием явиться в военкомат.

— Ее я увидел приклеенной скотчем к двери, — рассказывает молодой человек. — В военкомате меня пригласили в актовый зал, сначала спросили, где я служил. Ответил, что проходил службу в части № 12556 в Солнечногорске, был старшим стрелком. Потом спрашивали, где работал и учился. Рассказал.

После недолгой беседы Максиму объявили, что ему тоже нужно явиться сегодня к 15:00 с вещами.

— Но нет стопроцентной вероятности, что меня заберут в армию. Так мне сказали сотрудники военкомата. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, это станет основанием для отсрочки. Так что я жду медкомиссию. Именно поэтому я ничего не сказал своим родителям. Они и так за меня сильно беспокоятся, — добавил Максим Калинин.

По повестке в московский военкомат пришли люди разных возрастов. В их числе и мужчины старше 40 лет. Один из возрастных призывников — житель столицы Сергей Егоров (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ»).

— Сейчас мне 47 лет. Моя срочная служба проходила с 1993 по 1995 год, — вспоминает Сергей Егоров, прижимая к груди папку с документами и повесткой в военкомат. — Я попадаю в категорию людей, которых имеют право мобилизовать до 50 лет.

Но мне сказали, что пока меня не заберут на фронт. Как будут дальше развиваться события, не знаю. Кстати, из всех моих знакомых — а они приблизительно того же возраста, только мне прислали повестку.

Напомним, что всего в рамках частичной мобилизации, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призвать на службу планируется 300 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Литовкин, военный обозреватель:

— Моему сыну тоже пришла повестка. Военкоматы сейчас рассылают их только тем резервистам, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и соответствующую военно-учетную специальность.

Многих мужчин сейчас интересует, о каких конкретно специальностях идет речь. На самом деле их довольно много, около трех с половиной тысяч: и мотострелки, и танкисты, и артиллеристы — все, кто может пригодиться на фронте.