Не откладывая в долгий ящик: столичный психолог рассказал о способах преодоления прокрастинации

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Каждому знакома ситуация, когда нужно выполнить важную задачу, но находятся сотни причин, чтобы отложить ее на потом. Сначала мы подолгу не можем приступить к делу, а потом каждые пять минут отвлекаемся на соцсети или рутинные занятия, тянем до последнего.

— Прокрастинация — это устойчивое стремление откладывать в долгий ящик разные дела, в том числе требующие быстрого, оперативного решения. В какой бы сфере ни наблюдалось такое поведение, несложно понять, что страдают не только результаты, но иногда и отношения с окружением, ведь срываются сроки сдачи проектов, отменяются встречи, — рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Причин для прокрастинации может быть много.

Физическое состояние. Продуктивность может сильно снижаться на фоне болезней, нарушения обмена веществ, особенностей нервной системы.

Продуктивность может сильно снижаться на фоне болезней, нарушения обмена веществ, особенностей нервной системы. Проблемы с самооценкой . Из-за страха неудачи и осуждения некоторые люди могут вообще отказаться от каких-либо достижений, чтобы не травмироваться еще больше.

. Из-за страха неудачи и осуждения некоторые люди могут вообще отказаться от каких-либо достижений, чтобы не травмироваться еще больше. Низкая мотивация. Напрасно ожидать высоких результатов там, где непонятно, для чего вообще приступать к обязанностям. Их бессмысленность, недостаточное поощрение, неприятная или опостылевшая сфера деятельности — все это конечно же не увеличивает продуктивность.

Напрасно ожидать высоких результатов там, где непонятно, для чего вообще приступать к обязанностям. Их бессмысленность, недостаточное поощрение, неприятная или опостылевшая сфера деятельности — все это конечно же не увеличивает продуктивность. Выгорание . Эмоциональная истощенность не оставляет сил на нормальную активность. Даже простые задачи реализуются из-под палки, что выжимает последние остатки внутренних ресурсов.

. Эмоциональная истощенность не оставляет сил на нормальную активность. Даже простые задачи реализуются из-под палки, что выжимает последние остатки внутренних ресурсов. Перфекционизм. Установка все и всегда выполнять идеально иногда служит оправданием избегания необходимого участия в чем-то, ведь человеку кажется, что не получится все оформить «правильно».

— Постоянный перенос того, что нужно здесь и сейчас, в некое отдаленное будущее не только создает проблемы на профессиональном и учебном поприще, но и приводит к постоянному стрессу и тревоге, — отметил специалист.

Причины прокрастинации у каждого уникальны, однако Денис Хакимов назвал основные подходы, которые помогут ее преодолеть.

Определение причины

Кроется ли откладывание срочных и важных дел в страхе неудачи? Или же это связано со страхом не справится и не добиться цели? Нужно четко уловить источник этих мыслей — только так удастся что-то сделать с ними. Возможно, понадобится обратиться к психологу: вместе со специалистом решение найдется быстрее и проще.

Возможности

Каждому полезно знать границы своих возможностей. Уровень опыта, способностей, развитие навыков сильно разнятся, а прыгать выше головы — не всегда хорошая затея. Кто-то может разочароваться в себе, начать думать, что ни на что не способен, и перестать стараться. Хотя на самом деле просто на данный момент не хватило умения. Но это не значит, что не надо идти вперед, стремиться к достижению новых высот.

Активность

Как бы банально это ни звучало, но для того, чтобы что-то получилось, нужно начать. Издалека предприятие или проект видятся как громоздкие, неподъемные. Но стоит к ним приступить, как приходит понимание, что ничего страшного нет. Будут ли сложности и ошибки? Конечно. Но главное — усилия. Постепенно войдя в рабочий тонус, вы не заметите, как начатое дело будет завершено.

Самоограничение

Научитесь отсекать ненужное, исключать внешние раздражители на время выполнения важной задачи. Для высокой продуктивности важен правильный режим активности и отдыха. Найдите свой темп и распорядок: к примеру, работайте по 50 минут с перерывами на 10 минут. Со временем это войдет в привычку.

Систематизация

Немаловажной будет и способность распределять дела по значимости и срочности. Когда над вами «висит» сразу несколько важных дел, это может снижать энергию к действию, ведь не понятно, к чему и когда приступать. Если же задачи упорядочены по степени важности, приступить к их выполнению проще. Кроме того, это придает чувство уверенности.

Помощь

Если задача ставит в тупик, лишая желания действовать, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью к кому-то более осведомленному. Такая поддержка не только поможет все сделать качественно, но и станет наглядным примером того, как работает другой человек — а это уже может стать отправной точкой для дальнейшего роста.

— Прокрастинация хоть и усложняет жизнь, но не является чем-то непреодолимым. Главное — признать, что она имеет место, и постараться найти причину. При желании вы сможете избавиться от неэффективных установок и достичь успеха. Главное, не откладывать это на потом, — добавил специалист.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 24 сентября в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Как справиться с тревогой» на сайте. Эта встреча с психологом будет интересна и полезна прежде всего тем, кто ищет сегодня для себя рабочие способы справляться с тревожными состояниями.