Не откладывая в долгий ящик: столичный психолог рассказал о способах преодоления прокрастинации

Каждому знакома ситуация, когда нужно выполнить важную задачу, но находятся сотни причин, чтобы отложить ее на потом. Сначала мы подолгу не можем приступить к делу, а потом каждые пять минут отвлекаемся на соцсети или рутинные занятия, тянем до последнего.
— Прокрастинация — это устойчивое стремление откладывать в долгий ящик разные дела, в том числе требующие быстрого, оперативного решения. В какой бы сфере ни наблюдалось такое поведение, несложно понять, что страдают не только результаты, но иногда и отношения с окружением, ведь срываются сроки сдачи проектов, отменяются встречи, — рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
Причин для прокрастинации может быть много.
— Постоянный перенос того, что нужно здесь и сейчас, в некое отдаленное будущее не только создает проблемы на профессиональном и учебном поприще, но и приводит к постоянному стрессу и тревоге, — отметил специалист.
Причины прокрастинации у каждого уникальны, однако Денис Хакимов назвал основные подходы, которые помогут ее преодолеть.
Кроется ли откладывание срочных и важных дел в страхе неудачи? Или же это связано со страхом не справится и не добиться цели? Нужно четко уловить источник этих мыслей — только так удастся что-то сделать с ними. Возможно, понадобится обратиться к психологу: вместе со специалистом решение найдется быстрее и проще.
Каждому полезно знать границы своих возможностей. Уровень опыта, способностей, развитие навыков сильно разнятся, а прыгать выше головы — не всегда хорошая затея. Кто-то может разочароваться в себе, начать думать, что ни на что не способен, и перестать стараться. Хотя на самом деле просто на данный момент не хватило умения. Но это не значит, что не надо идти вперед, стремиться к достижению новых высот.
Как бы банально это ни звучало, но для того, чтобы что-то получилось, нужно начать. Издалека предприятие или проект видятся как громоздкие, неподъемные. Но стоит к ним приступить, как приходит понимание, что ничего страшного нет. Будут ли сложности и ошибки? Конечно. Но главное — усилия. Постепенно войдя в рабочий тонус, вы не заметите, как начатое дело будет завершено.
Научитесь отсекать ненужное, исключать внешние раздражители на время выполнения важной задачи. Для высокой продуктивности важен правильный режим активности и отдыха. Найдите свой темп и распорядок: к примеру, работайте по 50 минут с перерывами на 10 минут. Со временем это войдет в привычку.
Немаловажной будет и способность распределять дела по значимости и срочности. Когда над вами «висит» сразу несколько важных дел, это может снижать энергию к действию, ведь не понятно, к чему и когда приступать. Если же задачи упорядочены по степени важности, приступить к их выполнению проще. Кроме того, это придает чувство уверенности.
Если задача ставит в тупик, лишая желания действовать, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью к кому-то более осведомленному. Такая поддержка не только поможет все сделать качественно, но и станет наглядным примером того, как работает другой человек — а это уже может стать отправной точкой для дальнейшего роста.
— Прокрастинация хоть и усложняет жизнь, но не является чем-то непреодолимым. Главное — признать, что она имеет место, и постараться найти причину. При желании вы сможете избавиться от неэффективных установок и достичь успеха. Главное, не откладывать это на потом, — добавил специалист.
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Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 24 сентября в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Как справиться с тревогой» на сайте. Эта встреча с психологом будет интересна и полезна прежде всего тем, кто ищет сегодня для себя рабочие способы справляться с тревожными состояниями.