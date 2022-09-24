Поделись картошкою своей: столичные дачники продают урожай в сети по очень низким ценам

Москвички Валентина Кузичкина (слева) и Елена Баймашкина вырастили картошку сорта «коломбо» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

21 сентября в группах в соцсетях начали появляться объявления от московских дачников о продаже урожая с рук. «Вечерняя Москва» узнала у фермера, насколько выгодно приобретать овощи в сети и как правильно их продавать.

Времена привычных нам овощных «рынков» вдоль дорог и вблизи дачных поселков закончились — теперь огородники продают товар на специализированных сайтах, в сообществах или на обычных платформах перепродажи.

По словам фермера Ивана Слободянюка, сейчас предприимчивые дачники не просто оставляют объявления на таких платформах, как «Авито» и «Юла», а создают специализированные группы в соцсетях. Например, «Доска объявлений Зерно», которую можно найти во «ВКонтакте».

— Цены там в два-три раза ниже, чем на рынке, так как продавцы не платят налоги и за аренду помещения. Самые популярные товары: огурцы, морковь, перец и картошка — их в этом году у дачников много, — добавил эксперт.

Риск нарваться на недобросовестного продавца не так высок, однако лучше не вносить никакой предоплаты. Также, если вы хотите торговать самостоятельно, лучше промониторить объявления и выставить цену чуть ниже, чем у конкурентов.

— Сейчас люди скупают сельскохозяйственные товары огромными партиями, поэтому, если хотите высокий рейтинг на сайтах, лучше сделать небольшую скидку покупателям, которые покупают больше трех килограммов, — добавил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Слободянюк, фермер:

— В этом году было разрешено выращивать большие объемы сельхозпродукции на дачах, а в некоторых регионах и вовсе — продавать ее в магазинах. Думаю, объявление в сети несколько безопаснее, чем торговля у проезжей части.