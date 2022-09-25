На защиту отечества: самые интересные проекты будущих российских академиков и главных конструкторов

Форум «Армия». Слева направо: студент МГТУ Артем Головин, доктор технических наук Виктория Майорова, глава конструкторского бюро прорывных космических исследований и технологий Дмитрий Рачкин и начальник конструкторского отдела Центра прикладной физики МГТУ имени Н. Э. Баумана Виктор Свирин / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конце августа в подмосковном Конгрессно–выставочном центре «Патриот» прошел Международный форум «Армия–2022». Наряду со специалистами отечественной «оборонки» на оружейной выставке свои разработки в сфере новейших технологий продемонстрировали молодые ученые и студенты столичных вузов. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных проектах будущих российских академиков и главных конструкторов.

Дмитрий Иванович Менделеев до слез переживал цусимскую трагедию, гибель русской эскадры. В 1904 году 70-летний ученый твердо сказал жене: «Если и англичане выступят и в Кронштадт явятся, то обязательно пойду воевать». Менделеев был экспертом-универсалом, консультирующим правительство Российской империи по множеству вопросов. Он по праву считался знатоком в воздухоплавании, нефтяном деле, системе высшего образования, таможенных тарифах, метрологии и, конечно, химии. Но мало кто сегодня помнит, что автор Периодической системы химических элементов много сделал и для обороны родной страны.

Под руководством Дмитрия Ивановича была разработана технология производства пироколлодия — основы отечественного бездымного пороха, своими качествами превосходящего иностранные. Также Менделеев занимался вопросами создания летательных аппаратов и подводной лодки. Ученый-патриот еще в конце XIX века предрек: «России, несмотря ни на какие мирные усилия наши, предстоит еще множество оборонительных войн, если она не оградится сильнейшим войском в мере такой, чтобы боязно было затевать военную распрю с ней в надежде отхватить часть ее территории».

Дело Менделеева в России сегодня продолжают его научные «правнуки».

«Железячки» особой важности

— Для военной техники что важно? — спрашивает аспирант Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») Иван Соколов и сам отвечает: — В первую очередь, надежность. Как по чисто боевым качествам, так и по прочности всех систем любого типа вооружений. Наш научный центр «Износостойкость» НИУ «МЭИ» представляет на «Армии-2022» опытный образец новейшего технологического комплекса, который способен значительно увеличивать устойчивость материалов к воздействиям агрессивной среды.

Иван показывает образцы уже полученной продукции. Честно? Не впечатляет. Железячки какие-то мелкие. Когда взгляд на оружейной выставке уже замылен от вида огромных боевых монстров, мимо таких невзрачных экспонатов проходишь, не обращая внимания. Аспирант Соколов не обижается.

— Конечный продукт — танк, ракета, корабль — состоит из множества «кирпичиков», — говорит Иван. — Это спрессованные воедино научные идеи и инженерные разработки. Наша новая технология позволяет повысить устойчивость металлов к коррозии не на проценты, а сразу в 2,5 раза. Это одинаково необходимо и для «Газпрома», и для производящего военную бронетехнику «Уралвагонзавода». Ученые НИУ «МЭИ» разработали и внедрили инновационную, экологически чистую технологию формирования нанокомпозитных покрытий на функциональных покрытиях крупногабаритных элементов техники. Аналогов в мире реально нет. Таким методом ионно-плазменное напыление никто и никогда пока не проводил, не получалось ни у кого. По словам Ивана Соколова, над проектом под руководством доктора технических наук Артема Рыженкова работало немало молодых ученых и инженеров, в том числе и студенты.

Комментируя участие Московского энергетического института в МВТФ «Армия-2022», ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что одна из основных задач форума — поддержка деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций. В этом году на стенде НИУ «МЭИ» были продемонстрированы все сферы сотрудничества вуза с Вооруженными силами и ОПК России. Помимо прорывной технологии повышения износоустойчивости, молодые исследователи представили разработки в области беспилотных транспортных систем, радиолокации и робототехники. На стенде университета был также продемонстрирован и радиоуправляемый мобильный комплекс стрельбищного оборудования, предназначенный для обучения стрельбе из всех видов стрелкового оружия и вооружений тяжелой боевой техники.

Поговорить толком с аспирантом Иваном Соколовым не удалось. То нефтяники в модных костюмах его отрывали вопросами о возможности применения технологии для производства запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах, то военные моряки спрашивали что-то про лопатки турбин на подлодках. Да, оказалось, это только на мой непросвещенный взгляд — «железячки»…

Технологии против киберугроз

На круглом столе, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», ведущие российские ученые и эксперты обсудили развитие квантовых технологий и достижение квантового превосходства в интересах обороны и безопасности государства. Важность задач для обеспечения информационного суверенитета государства отметил замначальника управления Администрации президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов. «Мы все прекрасно понимаем важность стоящих перед страной задач, связанных с обеспечением суверенитета России. Только консолидированными усилиями государства, науки, бизнеса и образования мы сможем добиться ускоренного развития и внедрения отечественных квантовых технологий, решить эту задачу эффективно и в возможно сжатые сроки», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения участники круглого стола отметили, что растущее число киберугроз, высокие финансовые потери из-за утечек данных и геополитическая нестабильность требуют тщательного пересмотра подходов к обеспечению безопасности данных, производства и технологической готовности к новым угрозам и векторам атак. Одним из основных направлений технологий в обеспечении цифрового и производственного суверенитета должны стать квантовые технологии.

— У России есть хороший задел в квантовых разработках, — сказал профессор МГУ Сергей Кулик. — На уровне «железа» эти разработки экспериментально отрабатываются в наших ведущих научно-исследовательских учреждениях, академических институтах и университетах. Фундаментальная наука уделяет большое внимание исследованиям в области квантовых вычислений, но настоящий прорыв нам всем еще только предстоит.

В ходе дискуссии было принято решение сформировать под эгидой Департамента информационных систем Минобороны России постоянно действующую рабочую группу с участием университетов МТУСИ, МГУ и НИТУ «МИСиС» для экспертной оценки квантовых разработок и их внедрению в оборонный контур страны.

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Космические прорывы «бауманцев»

— Циолковского долго называли фантазером, и, наверное, ему, гению, было обидно, — говорит профессор Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, доктор технических наук Виктория Ивановна Майорова. — А фантазии студентов из нашего учебно-научного Молодежного космического центра (МКЦ) сегодня реально летают в космосе.

Сконструированные научной молодежью в МКЦ МГТУ спутники «Ярило-1» и «Ярило-2» были выведены на околоземную орбиту в сентябре 2020 года ракетой «Союз» с космодрома Плесецк. Космические аппараты формата Cubesat выработали свой намеченный ресурс, но до сих пор работают в штатном режиме: запас их «жизни» оказался намного долговечнее. Сейчас ждут от Роскосмоса команды на старт еще два студенческих спутника — «Ярило-3» и «Ярило-4». А в МКЦ уже готов очередной космический аппарат, и молодые конструкторы из МГТУ показали его на форуме «Армия-2022».

— Имени собственного, названия и порядкового номера у этого малого космического аппарата еще нет, но он обещает стать начальным в серии, — говорит студент 5-го курса Артем Головин. — На спутнике установлена новая специализированная аппаратура дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Аппаратуру для мониторинга химического состава воздуха из космоса разработали ученые Центра прикладной физики (ЦПФ) МГТУ имени Н. Э. Баумана. Начальник конструкторского отдела ЦПФ Виктор Свирин рассказал «Вечерней Москве», что полученные с орбиты данные в прикладном смысле помогут контролировать выбросы в атмосферу промышленных предприятий, а в научном — внесут вклад в изучение процесса глобального потепления.

— Студенты, конструирующие ракеты и спутники в нашем Молодежном космическом центре, всегда работают в связке с учеными и конструкторами, решающими серьезные научные и инженерные задачи, — говорит профессор Виктория Майорова. — У нас в МКЦ не «детская песочница»: занимающиеся научно-техническим творчеством молодые исследователи ежегодно получают патенты на реальные изобретения.

Знай наших!

Было на что посмотреть и чем восхититься на экспозициях всех столичных вузов, представивших на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» плоды научных трудов своих молодых ученых. Студенты из Лефортова — представители Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) — показали свои новейшие высокотехнологичные разработки. На стенде вуза были представлены аппаратно-программный комплекс оценки основных технических характеристик оборудования беспроводной подводной лазерной связи, универсальный аппаратно-программный комплекс для анализа и сравнения камер видеонаблюдения и киберполигон, предназначенный для практического обучения специалистов в области информационной безопасности.

Молодые ученые из Московского авиационного института (МАИ) представили на форуме «Армия-2022» систему «Контур». Основное ее назначение — мониторинг охраняемого периметра с применением беспилотного воздушного судна. Комплекс включает в свой состав дрон взлетной массой около 10 кг, специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для обработки получаемой видеоинформации, наземную станцию управления и посадочную площадку. Количество летательных аппаратов в составе комплекса можно менять в соответствии с потребностями заказчика. Для обеспечения высокого уровня безопасности организации воздушного движения беспилотники оснащаются специальными UTM-модулями, позволяющими наблюдать за их движением в режиме реального времени. «Контур» может работать как автономно, так и в интеграции со стационарными системами видеонаблюдения.

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина представил разработки своих ученых и студентов в рамках конгресса «Диверсификация ОПК». Компьютерный тренажерный комплекс объектов нефтегазового производства для обучения студентов и операторов по добыче нефти и газа штатным и внештатным операциям, ремонту оборудования и проведению исследований, а также действующая динамическая проточная установка для создания мелкодисперсных топливных эмульсий привлекли внимание большого числа экспертов и технических специалистов.

Московский физико-технический институт (МФТИ) представил на форуме «Армия-2022» уникальный комплекс оперативного мониторинга на базе беспилотного конвертоплана. Разработка позволяет проводить разведку местности, вести поисково-спасательные работы на суше и море, оперативную ледовую разведку, сбор информации со скрытых и стационарных датчиков, систем наблюдения. Также аппаратура воздушного беспилотного разведчика способна обнаружить в воздухе опасные газовые примеси.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) по итогам оружейной выставки подготовил и направил в адрес Главного управления инновационного развития (ГУИР) Министерства обороны Российской Федерации паспорта инновационных разработок, которые могут представлять интерес для Вооруженных сил. Начальник ГУИР генерал-майор Александр Осадчук приглашен в МАДИ для более подробного обсуждения и ознакомления с инициативными разработками ученых крупнейшего автомобильно-дорожного вуза России.

Дело для юных студентов

Прошедший Международный военно-технический форум в очередной раз подтвердил свой статус уникальной российской площадки, на которой выставляются самые современные и востребованные разработки ведущих научно-исследовательских и производственных центров. Одновременно на «Армии-2022» был задан тренд на будущее. Одним из самых значимых событий научно-деловой программы форума стала конференция «Создание новой модели взаимодействия с образовательными организациями высшего образования — стратегическое направление инновационного развития в области обороны».

Ректоры ведущих отечественных вузов обсудили вопросы взаимодействия с Минобороны России и предприятиями ОПК. Участники конференции поделились накопленным опытом партнерства и наметили планы развития дальнейшего сотрудничества в интересах укрепления обороны страны. В итоговом документе подчеркнуто: ключевым моментом в процессе запуска всех сфер научно-технологического прорыва в России, и не только в военном плане, становится поддержка научно-технического творчества молодежи.

Задачи перед молодыми исследователями и инженерами стоят громадные. Но не зря же говорил наш великий соотечественник, выдающийся ученый и настоящий патриот Дмитрий Иванович Менделеев: «Мелко плавать» у нас в России даже обидным кажется».

ЦИФРА

17 вузов представили свои разработки на форуме «Армия-2022».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования России:

— Российские университеты и научно-исследовательские институты традиционно демонстрируют на форуме «Армия» уникальные разработки. Мы видим, что наши ученые, исследователи принимают непосредственное участие в достижении той цели, которая стоит сегодня перед государством, — обеспечение научно-технологического суверенитета. В свою очередь, для Минобрнауки России важно, чтобы эта работа продолжалась и дальше, чтобы образование, наука и технологии становились все более привлекательными для молодежи.