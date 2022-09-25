Семейка из ада: фильм о сыне президента США оказался в центре скандала

Фото: Whitehouse

В сети прогремела премьера скандального фильма «Мой сын Хантер» о семье американского президента Джозефа Байдена.

Фильм о сыне действующего президента США Хантере Байдене вызвал настоящий ажиотаж — за сутки картину посмотрели более четырех с половиной миллионов человек. В основе, по словам создателей, реальные и скандальные события из его жизни. Почему фигура Байдена-младшего так интересна? Все просто — сын президента в Америке известен крупными коррупционными скандалами, постоянными историями с потреблением запрещенных веществ и специфичными связями с женщинами.

Создатели отмечают, что в киноленте проливается свет на сомнительную, а местами откровенно противозаконную деятельность первой семьи Америки. Не забыли сценаристы и про украинский скандал вокруг Байдена-младшего. Фильм снимали тайно в Сербии, а диалоги брали из реальной жизни, в том числе из материалов на «ноутбуке из ада», который принадлежал Хантеру и попал в руки к журналистам. Байден-старший пока комментариев по поводу фильма не дает.

— У Байдена-старшего сейчас проблемы, — считает политолог Алексей Мухин. — К выборам они будут еще усугубляться. Он коррумпированный политик. То, что Хантер Байден доказанный коррупционер и наркоман, тоже известно, но сделать с этим ничего нельзя, потому что американская система иммунитета для своего руководства действует крайне мощно.

В Америке обращают внимание на то, что у Байдена такой сын. Это еще всплывет и будет обыграно и использовано на выборах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Куликова, психотерапевт в частной клинике:

— К сожалению, бывает так, что у детей известных и богатых родителей много проблем и распущенности. Это попытки родителей компенсировать дефицит любви вниманием к материальной стороне жизни. Все, что происходит с Хантером Байденом, связано с тем, что с детства он был подвержен повышенному вниманию и тревоге. В таких семьях у детей возникает очень много проблем. И есть куча денег, легкий доступ к развлечениям. Поэтому дети в таких семьях часто «уходят в зависимость» разного рода.