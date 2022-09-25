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Высокий градус про запас: зачем россияне стали покупать больше алкоголя

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Высокий градус про запас: зачем россияне стали покупать больше алкоголя
Фото: АГН Москва

По данным Росалкогольрегулирования, за первые семь месяцев 2022 года в стране резко выросли продажи алкоголя — россияне купили на 8,4 процента продукции больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина этого явления.

Наибольшей популярностью у соотечественников в последнее время пользуются напитки крепостью свыше 10 градусов — шампанское, вино, ликеры и так далее.

— Вероятно, причина в том, что именно эта категория алкогольных напитков наиболее импортозависима, поэтому россияне решили насладиться иностранной продукцией, пока она еще есть на складах, — отсюда и такой рост спроса, — поясняет экономист Александр Цапликов.

Еще одна причина резко возросшей популярности этих товаров связана с появлением новинок — совсем недавно в стране появились вина из Боливии и Ирана. Поэтому многим хочется попробовать что-то новое.

А что касается слабоалкогольных напитков — пива, сидра, медовухи, — то тут процент потребления практически не повысился и составил всего два процента роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь–август).

— Со слабоалкогольными напитками у нас все в порядке — иностранные заводы продолжают функционировать в России благодаря местному руководству. Появляется все больше новых производителей, поэтому дефицита и резкого скачка цен не будет, — рассказал экономист Александр Цапликов.

По словам эксперта, ситуация может кардинально измениться, если Минпромторг официально включит алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта — тогда цены на иностранное вино, шампанское, ликеры и крепкий алкоголь вернутся к прошлогодним значениям. Особенно это коснется американских виски, джина, коньяка и рома, которые из-за санкций не поставляются в нашу страну.

СПРАВКА

Средняя стоимость пивных напитков за 0,5 литра сейчас составляет 80 рублей. Из вин большой популярностью стали пользоваться крымские. Стоимость вина средней категории за бутылку — 500 рублей.

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