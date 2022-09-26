Дороже Бузовой только Лепс: сколько смогут заработать российские звезды на новогодних корпоративах

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До новогодних корпоративов осталось три месяца — подходящее время, чтобы заказать на праздник выступление звезды. Однако российский шоу–бизнес переживает непростые времена: артисты, получив статус иноагентов, вовсе исчезли со сцены, а законопослушные певцы и конферансье, по слухам, теряют заработки. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем это связано.

Первые слухи о том, что гонорары звезд снижаются, появились еще в пандемию. Мол, концертов не хватает, большие корпоративы вышли из моды, и российские селебрити усмиряют аппетиты. Однако в итоге никто особенно не пострадал.

Гонорары ведущих первого ряда, таких как Андрей Малахов, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев и по сей день варьируются в диапазоне от 2 до 4 миллионов рублей. Выступления певцов чуть подороже: Егор Крид, Григорий Лепс, Филипп Киркоров могут запросить от 8 до 12 миллионов. Чтобы назвать точную сумму, нужно учесть множество условий: место проведения, размер зала, техническое оснащение.

От кого действительно отвернулись заказчики в России — так это от звезд, критикующих спецоперацию на Украине. Они заметно обеднели. Так, одно выступление в Москве приносило Максиму Галкину (признан иноагентом. — «МВ») от 7,5 миллиона рублей. А развлекая публику за рубежом, он едва получает около 6 миллионов.