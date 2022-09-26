Горожан приглашают к участию в Международных днях наблюдений птиц — 2022

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24 сентября стартовали Международные дни наблюдений птиц. Акция является ежегодной. В этом году она продлится до 2 октября. Основная цель мероприятия — привлечь внимание к миру пернатых и проблемам сохранения их природных мест обитания.

Страны — участники дней наблюдения за птицами соревнуются между собой по ряду показателей. В их числе наибольшее количество отмеченных видов и самые популярные локации.

Для включения данных в международную базу нужно заполнить небольшую анкету на сайте «Биодат». Простая и интересная задача в эти дни — переписать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени, и отправить данные в координационные центры.

В последние годы чемпионский титул в рамках Дней наблюдений удерживают россияне. В нашей стране чаще всего наблюдателям попадались на глаза сизые голуби (87 149), скворцы (66 815) и вяхири (56 628). Участниками Дней наблюдений 2021 года отмечена 371 особь 24 видов птиц, занесенных в Красную книгу России.

На природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов пернатых, из которых порядка 90 остаются здесь зимовать. Птицы улетают в Африку и Юго-Восточную Азию вне зависимости от того, насколько теплой держится погода. Пернатые учитывают сокращение длины светового дня,количества насекомых и другой пищи.

Некоторые виды птиц, например стрижи, улетают на юг совсем рано, в августе, но большинство собираются на зимовку осенью. В этот период они появляются из укрытий или собираются вместе, и их легко наблюдать. Певчие птицы летают большими стаями в перелесках, хищные птицы залетают во дворы.

Кроме того, два раза в год, весной и осенью, в Москве проходит Кубок столицы по спортивной орнитологии. В этом году в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» уже провели соревнования по фотографированию и определению видов птиц «Осень-2022». Их организовали специалисты Мосприроды при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Кубок столицы по спортивной орнитологии проводится для фотографов и любителей птиц на природных территориях. Это не только соревнование, но и часть научного орнитологического мониторинга по сбору информации о перелетных и гнездящихся птицах. Перед участниками стоит важная задача по уточнению существующего списка видов, среди которых имеются занесенные в Красную книгу Москвы и Красную книгу России.