С начала спецоперации москвичи стали больше интересоваться патриотическим досугом

Инструктор по стрельбе Александр Леснов обучает в столичном тире детей от семи лет и взрослых стрелять из автомата Калашникова / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пока участники спецоперации освобождают города и села Донбасса и Украины от националистов, в Москве заметно вырос спрос на патриотические виды досуга: стрельбу в тире, пейнтбол, страйкбол и многие другие. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, почему жители столицы «взялись за оружие» и насколько выросли патриотические настроения среди горожан.

Даже малейшие социальные явления так или иначе влияют на гражданское сознание. Нашей стране и ее жителям не раз доводилось сплачиваться в единое целое на фоне внешней угрозы и давления. Причем проявляется это зачастую одинаково: в советское время в военных комиссариатах не было отбоя от мальчишек, желающих пойти защищать Родину от фашистов, в истории царской России народ не единожды объединялся, чтобы дать отпор заврвавшемуся врагу. В наши же дни в условиях спецоперации россияне тоже не остались в стороне от повестки. За минувшие полгода в нашей стране заметно вырос спрос на патриотический досуг. Россияне повалили в стрелковые клубы, тиры, на площадки для страйкбола, пейнтбола.

У тех, кто не знает историю, нет будущего

Эхо выстрела для Сергея Федюкина — не пустой звук. Заместитель генерального директора стрелкового клуба «Лабиринт» большую часть жизни занимается стрельбой и обучает этому виду спорта других людей. Любовь к оружию зародилась у Сергея еще во времена службы в армии. Там он даже возглавлял стрелковый кружок гарнизонной школы, обучал детей офицеров.

После дембеля Сергей решил продолжить любимое дело и организовал свое предприятие, которое, несмотря на все кризисы — экономические и моральные, продолжает формировать правильную гражданскую позицию у юных ребят, учит их быть настоящими мужчинами.

В стрелковом клубе немалый арсенал. Материально-техническая база позволяет вести подготовку по стрельбе из пневматического, интерактивного лазерного и охолощенного оружия. Помимо этого, особой популярностью пользуется стрельба из лука и арбалета, а также метание ножей и пехотных лопат.

— Все занятия для детей у нас бесплатные. Сначала в число наших подопечных входили только ученики близлежащих общеобразовательных школ. А весной, после начала спецоперации, к нам стали обращаться представители московских центров содействия семейному воспитанию. Приходили многодетные семьи, ребята-сироты, для которых мы без лишних проволочек организовываем любые мероприятия. Еще дополнительное профессиональное образование у нас получают кадеты Президентского училища, АГЗ МЧС и ФСО России. Мы сотрудничаем с ветеранами силовых структур, которые имеют тесную связь с юными защитниками Родины. А еще приходят и простые москвичи. С началом спецоперации стало больше желающих научиться стрельбе, — рассказывает Сергей Федюкин.

Кстати, помимо того что руководитель клуба и его коллеги обучают людей обращаться с оружием, они еще устраивают встречи с ветеранами и действующими сотрудниками силовых структур, которые бывали в горячих точках.

— Нужно ведь не только уметь держать в руках винтовку, но и знать историю своей страны. А кто может рассказать ее лучше, чем непосредственный участник? — говорит Сергей Федюкин. — Я уверен, что у тех, кто не знает историю своей Родины, нет будущего.

Инструктор разделяет детей на команды. Задача на сегодня — отработать реальные техники ведения боя: захват и удержание контрольных точек, действия в обороне и наступлении. После тренировки ребята могут посмотреть свою статистику: узнать количество выстрелов, их точность, время удержания контрольных точек. Ни одна тренировка в клубе не проходит бесследно. После активной части преподаватели анализируют все данные, разбирают ошибки. Особенно отличившихся ребят награждают, а отстающие всегда знают, что к следующему разу им необходимо отработать.

— С началом спецоперации я заметил еще одну интересную тенденцию. Если раньше на культурно-воспитательные мероприятия сыновей приводили отцы, то последние полгода в этом процессе начали участвовать и мамы, — заявляет Федюкин. — Они хотят, чтобы их дети познакомились с оружием, его устройством и возможностями. Все больше людей изъявляет желание пострелять из охолощенного автомата, почувствовать запах пороха, отдачу, поведение автомата при стрельбе.

Рост популярности патриотичного досуга сказывается и на общей посещаемости клуба. Если в прошлые годы летний сезон был самым непопулярным, то теперь в клубе всегда есть посетители. В среднем он заполняется более чем наполовину.

— Такого ажиотажа я давно не видел, — листая тетрадь учета гостей заведения, говорит Федюкин. — В июле, самом непопулярном обычно месяце, удавалось заполнить стрельбище более чем на 60 процентов.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Приближено к реальности

Большую популярность у москвичей после начала спецоперации завоевал и страйкбол — военно-патриотическая игра, в которой особое внимание уделяют тактике ведения боя.

— Страйкбол из всех доступных видов стрелкового досуга наиболее приближен к военной реальности, — рассказывает инструктор с многолетним стажем Никита Цветков. — В том же пейнтболе, например, оружие не имеет ничего общего с реальными прототипами, а камуфляж игроки носят только для проформы, чтобы не испачкаться. В страйкболе все наоборот. В этой игре упор сделан именно на полное подражание военной амуниции и оружию. Они в точности повторяют свои реальные прототипы. Люди, которые давно увлекаются страйкболом, обычно имеют несколько комплектов снаряжения. Часто это амуниция и оружие солдат разных стран, родов войск, подразделений.

Механика игры в страйкбол следующая: команды по взаимной договоренности отрабатывают разнообразные тактические сценарии. Это может быть захват флага или штурм многоэтажного здания. Ролевая составляющая предполагает реконструкцию исторических баталий или же сцен из патриотических игр и фильмов.

— Конечно же, воспроизвести Сталинградскую битву нам не под силу, зато взятие Рейхстага — более чем реально, — уточнил Никита Цветков.

Он отметил, что после начала спецоперации и на площадках для страйкбола стало многолюдно. Причем весной вырос спрос на игры, имитирующие бой именно в городских условиях.

— Я думаю, это обусловлено спецификой спецоперации. Ведь очень много сражений на Украине и на Донбассе происходят в населенных пунктах или рядом с ними. Такой бой имеет свою тактику, — объясняет Никита Цветков. — Техника и сценарий сражения за последние полгода тоже заметно изменились. Они актуализируются. Люди следят за ходом спецоперации и переносят ее «сценарии» на страйкбольную площадку.

Инструктор отметил, что повышенный интерес ктакому досугу вызван не только всплеском патриотических настроений в российском обществе. Еще одна причина популярности страйкбола, стрельб и других «мужских» видов досуга заключается в том, что люди хотят освоить азы обращения с оружием на случай опасности.

— Многие люди, которые раньше даже не задумывались о каком-либо взаимодействии с оружием, сейчас волей-неволей проецируют на себя происходящее на Украине. Поэтому логично, что москвичи стали записываться на уроки стрельбы, страйкбол, пейнтбол. Они хотят получить первичные навыки владения оружием и ведения боя. На всякий случай, — отметил Цветков. — Могу назвать и третью причину роста популярности такого вида досуга. Люди приходят один раз и понимают, что это очень интересно. Они сами приходят еще, зовут друзей.

Игры проводятся на крытых площадках, где смоделированы разного рода препятствия, в лесных массивах. Большой популярностью у игроков в страйкбол пользуются заброшенные здания.

— Страйкбол — игра честных людей. Все-таки в пейнтболе при попадании в человека на костюме остается яркое и заметное пятно. Тут не отвертишься — тебя «застрелили». А в страйкболе доказать, что ты кого-то «убил», практически невозможно, особенно ночью. Так что здесь ключевой фактор — честность, — рассказывает Никита Цветков.

Фото: Unsplash

Главный навык — меткость

Двери московского тира, которым руководит Артем Алакемян, открыты для всех желающих. А их тоже в 2022 году стало заметно больше. Уже на пороге слышатся характерные звуки попадания пули в мишень, а пол тира устлан разнокалиберными гильзами.

— Сейчас как раз идет тренировка, — говорит Артем Алакемян, собирая гильзы с пола. — Занятия в нашем тире — это не только возможность развлечься. Мы проводим уроки по стрельбе. Преимущество состоит в том, что в тире можно спокойно и безопасно освоить азы этого искусства.

Напротив тира расположился небольшой магазинчик, в котором продают Z-атрибутику: кепки, майки, брелоки и многое другое. Дети около прилавка с интересом рассматривают военную экипировку.

— Последнее время москвичи все чаще приводят к нам своих детей, — говорит Артем Алакемян. — Мы обучаем ребят с семилетнего возраста. Наша задача состоит в том, чтобы привить будущим защитникам родины навыки безопасного обращения с пистолетами и автоматами.

Сначала детей учат правильно держать оружие, потом — метко стрелять. С помощью виртуального тренажера посетители упражняются в стрельбе по мельчайшим четырехмиллиметровым мишеням. На весь процесс — от извлечения оружия из кобуры до выстрела — отводится всего три секунды. А ведь надо еще успеть прицелиться!

В тире занимаются не только дети, но и взрослые. Они, по наблюдениям Артема Алакемяна, в последнее время стали чаще выбирать пистолеты и автоматы, максимально приближенные к реальным прототипам. То есть между автоматом с отдачей и без чаще выберут первый.

— Многих в клуб приводит желание стать увереннее в себе. Навык обращения с оружием, как ни крути, дает возможность чувствовать себя увереннее и безопаснее. Люди перестают бояться каких-то чрезвычайных ситуаций. Многие, кстати, рассматривают занятия как элемент самообороны. Причем они хотят тренироваться не только в городских условиях, но и в лесу. Такой «стрелковый бум» отчасти вызван желанием уметь защитить себя и близких, — заключил Артем Алакемян.

КАК У НИХ

Игра в страйкбол зародилась в Японии. Но современные игры больше напоминают костюмированные вечеринки с использованием оружия. Военный подтекст игры японцы исключили. Всплеск популярности патриотического досуга в США пришелся на стык тысячелетий. Сейчас интерес поклонников страйкбола и пейнтбола неуклонно угасает из года в год.

Родоначальник стрелкового спорта — Швейцария — может похвастаться неугасающим интересом населения к этому увлечению. Большинство граждан этой страны хранит дома боевые карабины и пистолеты, а к ежегодным стрелковым состязаниям Швейцарское казначейство чеканит памятные монеты.

Небывалый интерес к стрельбе из пневматического оружия проявляют в последние несколько лет молодые южнокорейские женщины. Таким образом они снимают стресс. Вместо мишеней девушки часто просят поставить фотографию нелюбимого босса или бывшего парня. Можно сказать, женщины практически монополизировали эту отрасль. Мужчины в Южной Корее в тиры практически не ходят.

ЦИТАТА

Станислав Говорухин (1936–2018), актер, режиссер.

«Знаете, что такое для меня патриотизм? Нужно относиться к своей родине как к своей матери. У нее много недостатков. Не всегда она правильно себя ведет. Но она мать!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Черныш, доктор социологических наук:

— В первую очередь заинтересованность населения подобными видами досуга — это отражение того, что происходит в массовом сознании. С началом любых военных конфликтов, в том числе специальной военной операции на Украине, наблюдается подъем патриотических настроений в обществе. В сознании граждан происходит внутренняя мобилизация. Люди начинают задумываться о том, как они могли бы принять участие в этом, какой вклад внести, как выразить свой патриотизм. Так что желание получить новые навыки или укрепить свои умения в военном деле — это вполне нормальное явление для рефлексирующих людей, которые просчитывают наперед, как может развиваться ситуация и какие последствия могут быть.

Я думаю, нынешняя ситуация отчасти похожа на то, что происходило в годы Великой Отечественной войны. За четыре года сражений моральный дух и патриотическое сознание граждан росли с каждой выигранной битвой. Сейчас же весь мир ополчился против России, враждебная позиция западных стран не оставляет нашим гражданам выбора — им приходится мобилизоваться. У населения возникают вопросы: для чего идет экспансия НАТО, зачем американцы располагают военные базы рядом с нашими границами? Невольно появляются сравнения с продвижением фашистов на восток, к границам Советского Союза в прошлом веке.

Вообще популярность армии, флота, стрелкового спорта в России всегда была велика, а на фоне последних событий она закономерно возросла еще больше. Молодые люди теперь стали чаще задумываться о том, чем они могли бы помочь своей стране в сложившейся ситуации. И многие находят ответ в подобного рода увлечениях.