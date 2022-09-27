Московский психолог рассказал о важности смены обстановки

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Зачастую мы теряемся в рабочих буднях, учебе и быту, начинаем жить «на автомате». Помочь перезагрузиться могут путешествия. О том, какие горизонты открывают поездки — спонтанные и запланированные — рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Новые места — источник свежих впечатлений, опыта, интересной информации и общения с людьми. Путешествия позволяют расширять кругозор, знакомиться с традициями других культур, языками и обычаями. Причем это могут быть не только и не столько поездки по экзотическим странам. Для того, чтобы развеяться, переключиться на другую тему и узнать что-то новое и занимательное, не обязательно лететь в далекие края.

Вокруг нас много мест, которые стоит посетить, чтобы ближе познакомиться с родным краем. Заповедники, культурные центры, исторические памятники и просто живописные пейзажи. Более того, с пользой провести досуг можно даже не выезжая за границы столицы. Например, отправиться на прогулку по памятным улицам, осмотреть достопримечательности и памятники архитектуры. Такой вояж можно предпринять в одиночку или с друзьями либо включиться в обзорную экскурсию с профессиональным гидом.

— Что дает путешествие в самых разных его видах, какова его психологическая сторона? Во-первых, таким образом мы отвлекаемся от будничных забот, повседневных шаблонов действия. Это очень хороший способ снять стресс, развеяться, переключить внимание на что-то доселе неизвестное. Во-вторых, находясь в новом месте или осматривая исторический центр своего города, вы получаете информацию, интеллектуально обогащаясь. Кроме того, свежие и необычные сведения стимулируют творческий потенциал, развивают фантазию, добавляют новые элементы нашему внутреннему содержанию, что можно использовать в целях саморазвития. Также оттачиваются навыки ориентирования на местности, стимулируется любознательность. Новые блюда и даже просто особенные запахи запомнятся надолго и будут напоминать о приятных моментах, — отметил психолог.

Среди плюсов путешествий специалист отмечает возможность знакомиться с новыми людьми. Нельзя точно знать, кто повстречается на пути: возможно, новый знакомый станет хорошим другом или как минимум близким товарищем. Другой позитивный момент — эмоциональная стабилизация. Иногда отдых в горах или на природе, особенно для жителя мегаполиса, благотворно сказывается на внутреннем состоянии. Вдали от шума и суеты города появляется возможность подумать о жизни и своем месте в ней — нередко, находясь в привычной среде обитания, мы гоним эти мысли, стараемся задвинуть их в долгий ящик.

— Отправившись, к примеру, на прогулку по историческим кварталам города, вы можете поставить условную галочку о еще одном завершенном важном деле. А вот поездка в другой регион или город — уже более емкое предприятие. Преодолевая препятствия и трудности, мы испытываем удовольствие от свершений. Помимо этого, становимся более открытыми окружению, терпимыми, эмоционально стабильными и зрелыми, — добавил Денис Хакимов.

Все хорошо в меру, и даже постоянная смена обстановки наскучивает, приедается, перестает приносить самое главное — удовольствие. Однако путешествуя в разумном и комфортном для себя формате, можно получить богатый ресурс для поддержания хорошего эмоционального состояния и изменения жизни в лучшую сторону.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Так, 29 сентября в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «Как не выгореть дотла? Эмоциональное выгорание». Психолог расскажет, в чем опасность этого состояния, как можно отследить у себя его признаки, и даст рекомендации по профилактике выгорания.