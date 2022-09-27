Центр «Моя карьера» помогает слабослышащим студентам развивать навыки коммуникации и работы в команде

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Специализированный центр занятости «Моя карьера» помогает горожанам с инвалидностью быть востребованными на рынке труда и реализовываться профессионально. В преддверии Международного дня глухих, который традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября 25 числа, слабослышащие студенты из технологических колледжей № 21 и № 24 и Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова приняли участие в тренингах на развитие коммуникации и умение работать в команде. Мероприятие прошло в центре занятости «Моя карьера».

— Очень внимательно относимся к ребятам, которым сложнее других найти себе подходящую работу. Чтобы помочь им адаптироваться на рынке труда, проводим образовательные мероприятия, которые помогают развить востребованные у работодателей навыки. Это умение быстро вписаться в новый коллектив и работать в команде. Такие компетенции универсальны и пригодятся абсолютно в любой сфере деятельности, — рассказала руководитель программы «Доступная работа» центра занятости «Моя карьера» Ульяна Кузьмина.

Участники разделились на две команды. В каждой были студенты из разных колледжей. В процессе ребятам и экспертам помогали переводчики русского жестового языка.

— Мы давно знакомы с центром «Моя карьера», часто посещаем различные мероприятия. В таких играх на коммуникацию наш колледж принимает участие впервые. Обе команды сплотились уже буквально с первых минут. Нам очень понравилось! — поделилась впечатлениями переводчик русского жестового языка Технологического колледжа №21 Наталья Лагутина.

Елизавета Колесова, студентка 2 курса Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова рассказала, что получила классный опыт общения с другими ребятами.

— Было немного трудно, но мы справились. Здесь уже не в первый раз — участвовала в мероприятии, посвященном Дню глухих в прошлом году. Рада была снова увидеть знакомые лица! Центр «Моя карьера» — это место, где можно получить полезные знания и встретить старых друзей, — отметила девушка.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студент 3 курса политехнического колледжа Иван Жуков добавил, что уже несколько раз он посещал такие мероприятия, где узнавал много нового.

— Эксперты центра занятости «Моя карьера» уже проводили тренинги у нас в колледже. В этот раз нам нужно было найти общий язык с ребятами из других учебных заведений. Мы очень быстро почувствовали себя дружной командой. Вместе смогли нарисовать дом одним фломастером и перенести мяч общим кругом, — заключил юноша.

Все ребята остались очень довольны, ведь командные игры их объединили и сплотили. Кто-то обрел новых знакомых, другие встретили старых друзей.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» разработана программа «Доступная работа», в рамках которой реализуется целая система услуг и сервисов для людей с особенностями здоровья, в том числе с нарушениями слуха. В центре работают карьерные консультанты, которые имеют психологическое образование и владеют русским жестовым языком. Они помогают подобрать вакансию и составить резюме, договариваются о собеседовании с работодателем и при необходимости сопровождают на интервью. Если необходимо, то направляют соискателей на профориентационные мероприятия или тренинги.

Среди работодателей, которые принимают на работу людей с нарушениями слуха — Cofix, сеть магазинов «Пятерочка», «Бургер Кинг», бренд одежды United colors of Benetton и другие.

КСТАТИ

В центре занятости «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.