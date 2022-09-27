Паштет из сверчков: почему съедобные насекомые популярны в Европе

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26 сентября в Великобритании представили проект по выращиванию съедобных насекомых. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по растительной продукции и сыроедению Андрея Скрыпника, какие продукты можно из них изготовить и насколько это действенная инициатива.

В Конго остается все меньше площадей для животноводства, поэтому местные жители не могут позволить себе нормально питаться. Для того чтобы справиться с голодом, там планируют выращивать жука-мусорщика, термитов и сверчков. Их будут подавать в качестве еды в чистом виде, а также использовать для изготовления блюд — салатов, паштетов, мяса.

— Вряд ли это поможет кардинально изменить ситуацию в регионе. Однако тренд на такие блюда существует и в крупных странах мира — например, в Америке. Ученые приходят к выводу, что в насекомых содержится много белка, поэтому они не только безопасны, но и полезны для человека, — отметил эксперт по растительной продукции и сыроедению Андрей Скрыпник.

В России к подобным инициативам пока подходят с осторожностью. Однако в некоторых московских ресторанах вам могут предложить блюда из насекомых — например, подают в качестве закуски жареных сверчков с салом — 700 рублей за порцию.

— Как правило, это азиатские заведения, где широко распространены такие блюда. Однако многие производства на территории других стран сейчас начинают изготавливать продукты из насекомых — например, муку, — добавил эксперт.

Андрей Скрыпник также уверен, что в ближайшие 15–20 лет тренд на такую пищу будет набирать обороты, однако говорить о том, что это будет внедрено повсеместно, пока не приходится.

КСТАТИ

Директор одного из крупных биотехнологических предприятий Денис Тер-Акопов заявил, что подмосковная ферма готовится выпускать продукты с пищевой добавкой из специально выращенных сверчков.