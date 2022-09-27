«Я плохой импровизатор»: хореограф Егор Дружинин — о языке танца, героях и отцовстве

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Стартовал очередной сезон телевизионного шоу «Новые танцы». В составе жюри — актер, режиссер, хореограф Егор Дружинин. Заслуженный артист России рассказал «Вечерке» о пользе шоу талантов, воспитании детей и о том, почему молодому поколению нужны герои.

— Егор, некоторые считают, что попасть в шоу талантов можно лишь по блату, и победить тоже. Как относитесь к таким заявлениям?

— Я не могу отвечать за подобного рода высказывания других людей, потому что не понимаю, как они рождаются и зачем вообще размышлять в таком ключе. Какой смысл в каждом добром начинании видеть подоплеку, двойное дно? Подобные проекты дают шанс участникам в первую очередь показать себя. А скептики и любители заговоров будут всегда.

— Какие качества должны быть у танцора?

— Усердие, самодисциплина, инициатива, хороший кругозор и светлая голова.

— Вы говорили, что, работая над пластическими спектаклями, часто приводите артистам в пример персонажей мультфильмов, чтобы объяснить задачу. А на что еще вы обращаете их внимание?

— Все зависит от контекста постановки, от того, какими именно инструментами артисту нужно воспользоваться, чтобы воплотить задуманное режиссером или хореографом. Язык танца многогранен, с его помощью можно выразить любую мысль или эмоцию.

Чтобы зритель в полной мере насладился зрелищем, постановщик пользуется самыми разными приемами в работе с артистами — от уговоров до подкупа (смеется). А если серьезно, он в первую очередь должен быть лидером, и тогда актеры, вдохновленные его примером, пойдут за ним до конца.

— Как танец влияет на психологическом уровне?

— Смотря какой танец и насколько удачно исполнен. Меня всегда восхищает то, что остается загадкой. Например, я в восторге от уличных направлений, потому что их основной принцип — это фристайл (импровизация. — «МВ»). Я сам не импровизатор и потому завидую ребятам, которые любят и умеют это делать. И, конечно же, не могу ими не восхищаться.

— Всероссийский конкурс индивидуальных исполнителей «Соло 01», кульминацией которого стало шоу «Пламенные сердца», прошел при поддержке МЧС России. Вы были хореографом-постановщиком проекта. Как возникла эта коллаборация — юные музыканты и спасатели?

— Это идея режиссера Дмитрия Бикбаева. Тема работы спасателей и пожарных, как ни странно, органично вплетается в формат нашего мюзикла. У меня поначалу были сомнения. Но Дима рассказал сюжет спектакля — и они рассеялись. Что касается сотрудников МЧС, то с их стороны наш проект заслужил максимальную поддержку и внимание, чему мы были очень рады.

Егор Дружинин заявил, что предложений сняться в кино много, но он щепетилен и избирателен / Фото из личного архива Егора Дружинина

— Вы считаете важным привлечь внимание людей к подвигам российских спасателей?

— Конечно. Иметь перед глазами образ героя, овеянный ореолом романтики и приключений, человека, способного на подвиг и совершающего их каждый день, очень важно. Именно так у ребят формируется понимание, что хорошо и что плохо, где белое и где черное и как достойно и грамотно вести себя в экстремальной ситуации. В наше время у молодежи нет общих безусловных кумиров.

Дети, как правило, прячутся в какие-то небольшие сообщества по интересам, где находят себе примеры для подражания. Там, безусловно, есть свои лидеры — достойные уважения, демонстрирующие уникальные профессиональные качества. Но человеческие качества они подчас вовсе не демонстрируют.

— Говорят, что после шоу талантов дети не могут потом найти себя, остаются без поддержки...

— Самое большое, что такого рода проект может дать — это опыт, связи и возможность быть увиденными и услышанными. Конечно, организаторы конкурсов не могут нести стопроцентную ответственность за то, как сложится творческая судьба того или иного ребенка. Но я сужу по себе — в детстве у меня был опыт съемок в кино, и он в первую очередь помог сформироваться, подарил друзей и подсказал профессию. Это было яркое приключение, которым очень дорожу. Я буду следить за судьбой финалистов.

С одним из них, Спартаком, мы уже встретились в лагере «Орленок». Он принимал участие в моей творческой встрече и на мастер-классе. Думаю, если бы не «Пламенные сердца», то у него бы не было такого рвения.

— Зрителями первого офлайн-показа проекта стали дети, эвакуированные в Подмосковье из Луганской и Донецкой народных республик. Почему так важно было показать проект именно им?

— Искусство всегда оказывало терапевтическое воздействие на людей. Будем надеяться, что и в этом случае оно поможет залечить те психологические раны, которые нанесли этим безвинным детям.

— В каком духе воспитываете своих детей?

— В нелепом (смеется). Мне кажется, я импульсивен, непоследователен. Максимум, что могу им дать — это свою любовь. И минимум — что-то разумное. А моя жена Ника в этом смысле — педагог от Бога. Все хорошее, что есть в наших детях, это от нее. Я стараюсь поспевать за супругой.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Семьей. Иногда много времени занимает дача — раскидывание в случайном порядке кустов по участку. Ника ругается, говорит, что я все делаю «без головы». У нас есть оранжерея, за ней следит моя жена. Там все «по уму». Соленья идут на ура. У нас есть сад, плодовые деревья. Обожаем с ними возиться. Вкуснее своих слив и яблок никаких нет.

Я на даче — по декоративной части. Но над урожаем трудимся всей семьей. Еще любим лежа на диване смотреть сериал или отправляемся в какое-нибудь путешествие. Иногда мне кажется, что нам все равно, что делать, главное — вместе.

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

ДОСЬЕ

Актер, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин родился 12 марта 1972 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии и в танцевальной школе в Нью-Йорке. Мастер курса музыкального театра в Институте современного искусства. В 2019 году удостоен Благодарности мэра Москвы Сергея Собянина.

Петя Васечкин

Когда Егору было 10 лет, он снялся в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» в роли Пети Васечкина. Спустя время вышло продолжение — «Каникулы Петрова и Васечкина», где Егор тоже принял участие.

В дни съемок ему разрешали прогуливать школу. Одноклассники достаточно спокойно относились к тому, что их товарищ стал популярным. И сам Егор вел себя скромно — слава ему голову не вскружила.

Работал грузчиком

Егор считал, что выучиться на первоклассного танцора он сможет в Америке. Туда в 22-летнем возрасте он и отправился. Артисту пришлось пройти через многое: Дружинин мыл посуду, трудился официантом, грузчиком, мыл машины.

Так Егор зарабатывал себе на жизнь и на оплату учебы в хореографическом училище. Когда же к нему приехала жена Вероника — стало полегче. Девушке сразу предложили достойное место работы, и супруги смогли арендовать хорошую квартиру.

Собрал футбольную команду

Вместе с продюсером шоу «Ледниковый период» Ильей Авербухом Егор Дружинин создал футбольную команду «Дружина». По словам хореографа, футбол у них будет «нежный, но стремительный». Игроками команды стали представители шоу-бизнеса. Они занимаются с профессиональным тренером и собираются вступить в медиалигу, ставшую трендом этого лета. Отличает «медийный» футбол все, что присуще шоу-бизнесу — разборки, юмор, своеобразная эстетика... Словом, зрелищность — на первом месте.

Родственник Николая Цискаридзе

Егор Дружинин и Вероника Ицкович — вместе со студенческой скамьи. На момент знакомства им было по 16 лет. Вероника — двоюродная сестра известного танцовщика балета Николая Цискаридзе.

Так что Егор является его родственником и коллегой по танцевальному цеху. Вместе с Цискаридзе он неоднократно был в составе жюри разных конкурсов.

Продолжил династию

Отец Егора, Владислав Дружинин, был известным хореографом. Он поставил немало спектаклей в Театре Комиссаржевской, и у него была своя студия. Дети Егора тоже увлекаются танцами. А сам он в детстве не мечтал о творческой профессии: у него было желание стать моряком или краснодеревщиком.