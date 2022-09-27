Маленькие пациенты ждут участников доброй экспедиции

Директор благотворительного фонда «Доктор Клоун» Юлия Райская / Фото: Пресс-служба фонда «Доктор Клоун»

Участники межрегиональной акции «Экспедиция добра» дарят радость и улыбки детям с непростыми диагнозами. Подробнее о встречах с маленькими пациентами онкологических больниц «Вечерней Москве» рассказала директор благотворительного фонда «Доктор Клоун» Юлия Райская.

— Юлия, в этом году вы впервые запустили акцию «Экспедиция добра». Какие цели вы перед собой ставили?

— Прежде всего, хочу сказать, что для нас это крайне важная и значимая акция — активностей такого масштаба мы еще не проводили. В нашей «Экспедиции добра» мы, как и всегда, стараемся помогать детям, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях, побороть свои страхи и зарядиться хорошим настроением. В рамках этой акции мы сосредоточились на поддержке маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями по всей России.

Кроме того, мы проводим тренинги по больничной клоунаде для волонтеров и сотрудников других благотворительных фондов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно организовывать подобные мастер-классы. Поэтому «Экспедиция добра» — история не только про радость, улыбки и силы, необходимые для скорейшего выздоровления десятков детей в отдельно взятой больнице, но еще и про поддержку развития больничной клоунады в лечебных учреждениях по всей стране.

— В каких городах побывала ваша команда? Скольким детям помогла?

— Доктора-клоуны уже навестили детей в лечебных учреждениях Екатеринбурга, Балашихи, Казани, Воронежа, Волгограда, Санкт-Петербурга и Москвы. Но на этом наш путь не заканчивается. Вчера к нам присоединились больницы Новосибирска, и вскоре мы доедем до Владивостока. На данный момент в «Экспедиции добра» приняли участие более 400 маленьких пациентов, проходящих лечение в детских онкологических отделениях, а также их родители.

— В каких московских больницах прошла акция?

— Маршрут «Экспедиции добра» проходит через те лечебно-профилактические учреждения, которые являются центрами экспертизы в лечении детей с онкологическими заболеваниями в каждом из регионов. В Москве мы побывали в Морозовской детской больнице, онкоцентре имени Блохина и Российской детской клинической больнице. И я очень надеюсь, что, увидев пользу больничной клоунады, еще больше лечебных учреждений в Москве и других городах будут приглашать докторов-клоунов к своим пациентам.

— Какой минимальный и максимальный возраст ребят, к которым приходят доктора–клоуны?

— Мы работаем с детьми всех возрастов. Наши сотрудники могут найти подход как к ребенку грудного возраста, так и к подросткам. Ведь нередко в одной палате лежат дети разных возрастов, и клоуны, работающие в паре, разделяются, чтобы никто не остался без внимания.

— Как обычно проходят встречи? Чем клоуны занимают ребят?

— Миссия доктора-клоуна — не только подарить положительные эмоции детям, которые находятся на длительном лечении, но и с учетом специфики диагноза и индивидуальных особенностей каждого ребенка отвлечь его внимание во время прохождения процедур, а также мотивировать на соблюдение рекомендаций врачей. Во время выхода к детям доктора-клоуны применяют все свои умения и навыки, без которых встреча с ребенком в больнице не была бы такой яркой и запоминающейся: фокусы, небольшие комические сценки, перчаточные куклы, игра на укулеле и многое другое.

Значительное внимание в своей работе доктора-клоуны уделяют импровизации, так как зачастую при входе в палату они знают только общую информацию о детях — возраст, пол и ограничения по взаимодействию, если они есть. А дальше все зависит от ситуации — какой подход будет найден именно к этому малышу, может быть, ему больше всего на свете понравятся мыльные пузыри. А в следующей палате, возможно, окажется не малыш, а серьезный «мужчина» лет четырнадцати, который сам научит клоуна нескольким новым аккордам на гитаре.

Во время акции «Экспедиция добра» одним из важных инструментов взаимодействия также становятся рисунки детей. С их помощью они рассказывают клоунам про самые любимые и интересные места родного города. Дети готовят рисунки заранее или прямо во время встречи рисуют вместе с клоунами.

— В экспедиции участвуют профессиональные клоуны или волонтеры?

— Все сотрудники фонда — профессионалы с соответствующим образованием. В основном это актеры, которые в обязательном порядке прошли сложный, трехступенчатый отбор в Школу больничной клоунады нашего фонда и, в итоге, успешно ее окончили. Сотрудники фонда получают гонорар за свою деятельность, что помогает поддерживать дисциплину и делает не самую простую работу хоть немного легче.

— В чем принципиальная разница между обычной и больничной клоунадой?

— Клоунада в больнице — более тонкая и деликатная форма искусства, чем клоунада сценическая. Базовый принцип нашей работы «не навреди», поэтому учебная программа нашей школы включает в себя курс лекций по психологии, с акцентом на детскую психологию и психологию пребывания в больнице. Мы поддерживаем дружественные отношения с врачами медучреждений, в которых работаем, и многие из них читают нашим студентам лекции об особых правилах работы в своих отделениях. Дети с тяжелыми диагнозами часто находятся на лечении по несколько месяцев. Сотрудничая с персоналом отделения, доктор-клоун получает возможность внимательно следить за меняющимся состоянием ребенка и выстраивать свою терапевтическую работу в соответствии с задачами лечащих врачей.

К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не всегда позволяет приходить к детям прямо в больницу, поэтому в ноябре наш фонд запускает приложение для общения с маленькими пациентами онкологических отделений. Его можно будет установить на смартфон. Таким образом ребята из любой точки России будут на связи с нашими докторами-клоунами.

— Если кто–то хочет присоединиться к вам, как это можно сделать?

— Связаться с нами, все контакты есть у нас на сайте. Если вы хотите стать доктором-клоуном, то там же можно заполнить анкету для поступления в нашу Школу больничной клоунады. Мы обязательно изучим ее и, если вы нам подходите, свяжемся с вами, чтобы пригласить на следующий этап отбора.

СПРАВКА

Доктором-клоуном может стать человек старше 24 лет, который пройдет строгий трехступенчатый отбор и обучение в Школе больничной клоунады благотворительного фонда «Доктор Клоун». Предпочтение отдается профессиональным актерам, но и творческие люди других специальностей также могут попробовать себя. После успешного окончания школы стажер выходит на практику в больницу и под наблюдением опытных наставников набирается практического опыта. В общей сложности, на подготовку уходит примерно один год.