Волейболисты–чемпионы встретились с болельщиками

Доигровщик мужского волейбольного клуба «Динамо» Ярослав Подлесных раздает автографы болельщикам / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Волейбольный клуб «Динамо» на своей спортивной арене провел традиционную предсезонную встречу с болельщиками команды.

Более сотни человек приехали пообщаться со спортсменами любимой команды. Перед встречей представители «Динамо» раздают карты болельщика, дающие право бесплатного прохода на все домашние матчи клуба. Выстраивается длинная очередь. Одна из болельщиц с радостью забирает такую проходку, а затем просит и вторую.

— У меня муж играет в любительской лиге в Юго-Восточном административном округе, поэтому я сама стала интересоваться этим видом спорта, — рассказывает Светлана Варнаева. — Стала изучать историю чемпионатов России по волейболу, узнала, что лидирует «Динамо», поэтому в прошлом году захотела посмотреть игру чемпионов вживую. Меня это впечатлило, и я стала посещать каждый матч. А теперь вот появилась возможность ходить бесплатно, будем с мужем приезжать.

Болельщиков приглашают в зал. На трибунах практически не остается свободных мест. На сцену выходят спортсмены и главный тренер «Динамо» Константин Брянский. Он рассказывает, что в предсезонье им удалось сохранить чемпионский состав, и это дает основания побороться за золотые медали в чемпионате России.

— Но мы начинаем новый сезон, а это означает, что все прежние успехи не имеют никакого значения, — считает Константин Брянский. — А для того чтобы побеждать вновь — нужно упорно и усердно работать каждый день.

И теперь все зрители могут задавать вопросы как тренеру, так и любому игроку. Один из болельщиков интересуется: кого главный тренер считает самым принципиальным соперником?

— У нас таких нет. Зачастую главные соперники для нас — это мы сами. Потому что с каждым днем нам нужно самосовершенствоваться, становиться лучшей версией себя, — улыбается Брянский. — Но если говорить серьезно, то наша команда сильнейшая в стране. Об этом говорит тот факт, что семь игроков «Динамо» входят в состав сборной России по волейболу. Но нам важна и поддержка болельщиков.

Звучат с трибун вопросы и о сплоченности волейболистов. На эту тему с удовольствием говорит центральный блокирующий Илья Власов.

— Мы все понимаем друг друга с полуслова, полувзгляда, — объясняет Илья. — У нас сложились настоящие дружеские отношения.

Встреча подходит к концу. Волейболисты оставляют автографы на мячах и шарфах. Доигровщик Ярослав Подлесных расписывается на одном из журналов, где было опубликовано его интервью. Теперь болельщики встретятся с любимыми спортсменами 15 октября, на матче суперкубка с соперниками из Казани.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Заиченко, спортивный директор мужского волейбольного клуба «Динамо»:

— Мы два года подряд становились чемпионами России, и на этот сезон у нас планы грандиозные. Мы планируем бороться за победу во всех турнирах и стать чемпионами в третий раз. Надеяться на это есть веские основания, так как в команде сейчас собраны волейболисты, которые готовы решать самые серьезные задачи и последние два сезона убедительно доказывали это.