В службе ранней помощи семье с особым ребенком помогли справиться со сложностями

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В Москве проживает около пяти тысяч глухих и слабослышащих людей. С первых дней жизни дети с нарушениями слуха и их родители могут получить комплексную поддержку в городской службе ранней помощи, где с семьей занимается мультидисциплинарная команда специалистов. Сегодня история маленького Ромы. Его родители обратились в особый семейный центр «Роза ветров».

Семья Ромы обратилась к специалистам службы ранней помощи, когда мальчику было 8 месяцев. Родители понимали, что ребенку будут необходимы кохлеарные импланты, прибор для электростимуляции слухового нерва, и в новый ритм жизни будет войти непросто.

— Сначала мама чувствовала себя растерянно. Рома – второй ребенок в семье, но она не могла опираться на свой предыдущий опыт из-за особенностей здоровья младшего сына. Наше сотрудничество началось с того, что с мамой малыша, Гульнарой, работал психолог. Вместе с тем мы консультировали родителей о порядке оформления инвалидности, получения льгот, — рассказала руководитель службы ранней помощи особого семейного центра «Роза ветров» Мария Прочухаева.

Рождение ребенка с особенностями здоровья — ситуация неожиданная для родителей, говорят специалисты. Семье часто не хватает опоры и поддержки, чтобы понять, как вести себя в новых обстоятельствах.

— Когда родители впервые сталкиваются с такой ситуацией, то испытывают тревогу, волнение, страхи. Привычный уклад жизни семьи меняется. Мы, специалисты службы ранней помощи, считаем важным, чтобы родители имели возможность получить психологическую поддержку, — отметила психолог службы ранней помощи особого семейного центра «Роза ветров» Светлана Важнова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В своей работе психолог учитывает множество факторов, касающихся конкретной семьи — это специфика и тяжесть нарушения здоровья ребенка, прогнозы специалистов, позицию других членов семьи и многое другое. Только потом определяется выбор стратегии в работе.

Помимо психологов в службе ранней помощи с семьями работает команда разнопрофильных специалистов, которая оказывает всестороннюю поддержку. Так комплексное взаимодействие с родителями Ромы проходило в двух форматах: домашнее визитирование и онлайн-консультации. Логопед, специалист по двигательному развитию, врач-невролог, сурдопедагог выезжали для занятий на дом, мама же посещала консультации психолога в онлайн-формате.

Домашние визиты — эффективный формат работы, так как специалисты могут познакомиться с укладом семьи, увидеть их реальную жизненную ситуацию. Кроме того, дом — естественная и комфортная среда для малыша. Здесь «живут» его любимые игрушки, детские книжки, знакомые кубики и пирамидки. И домашние визиты, и онлайн-занятия проводятся по желанию родителей, позволяя сделать услуги ранней помощи еще доступнее и удобнее.

Благодаря консультациям с психологом мама постепенно справилась со сложностями, с которыми столкнулась после рождения малыша. Для нее было очень важным не только научиться опираться на мнение специалистов, но и учитывая опыт профессионалов, вырабатывать свой. Это помогло Гульнаре сформировать активную жизненную позицию, самостоятельно решать проблемы и уметь обращаться за помощью.

— Поддержка специалистов службы ранней помощи очень облегчила нашу обыденную жизнь. Консультации с психологом — это очень важный ресурс для мам, которые оказались в непростой ситуации. Чтобы в семье все было спокойно, прежде всего спокойной должна быть мама. Она должна излучать уверенность, — поделилась Гульнара.

По словам женщины, очень важно, что специалисту можно показывать все свои эмоции и страхи. Проживая их, человек восстанавливается и набирается сил.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Гульнара отнеслась к консультациям именно как к ресурсу, к возможности перехода к новой, более эффективной фазе организации своего опыта, построению жизни. Без желания что-то изменить, без даже небольшого движения в сторону изменений, психолог мало чем сможет помочь, — отмечает Светлана Важнова.

Пока с семьей взаимодействовал психолог, Роме установили кохлеарные импланты. С ними малыш учится понимать речь, говорить сам, общаться и познавать окружающий мир и развиваться, ничем не отличаясь от сверстников.

Родителям было важно адаптироваться к произошедшим изменениям, связанными с установкой имплантов. На семейном совете приняли решение изучать жестовый язык, чтобы в любых ситуациях не потерять привычную связь с ребенком.

Русский жестовый язык родители и старший брат Ромы планируют изучать самостоятельно. Курс рекомендовали специалисты ранней помощи. Когда малыш немного подрастет, то сам примет решение об изучении дополнительного средства коммуникации. Но сейчас важно, чтобы он слышал речь, понимал ее и сам активно использовал.

— Сразу после первой встречи у меня возникло понимание, что я не одна, что есть такие специалисты — неравнодушные люди, готовые помочь по любым вопросам: и физического развития ребенка, и порядка оформления инвалидности, и психологической поддержки. Наличие такой службы — опора для родителя, который сталкивается со сложной ситуацией. Для меня в тот момент мысль, что есть люди, к которым я могу обратиться за помощью, уже стала залогом спокойствия, — добавила Гульнара.

СПРАВКА

Воспользоваться услугами службы ранней помощи бесплатно могут московские семьи с детьми с особенностями развития от рождения до 3-х лет. Для этого нужно оставить заявку на специальной странице сайта столичного Департамента труда и социальной защиты населения. По заявке с родителем свяжется персональный координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах получения услуг. Он ответит на вопросы, расскажет, что такое ранняя помощь, и поможет выбрать учреждение для дальнейшего получения поддержки.

Услуги ранней помощи предоставляются бесплатно в 12 учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Ознакомиться с полным перечнем учреждений можно на странице сервиса.