Уклониста ищет аферист: мошенники предлагают «откосить» от армии за кругленькую сумму

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На фоне объявления частичной мобилизации в интернете активизировались мошенники, предлагающие москвичам «откосить» от службы. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, как работает схема обмана и попытался «купить» отсрочку от армии.

В день объявления о мобилизации — 21 сентября, лжеюристы и прочие «решалы» тут же активизировались на сайтах и в соцсетях. По поисковому запросу «частичная мобилизация» начали генерироваться ссылки на сайты, где мужчинам призывного возраста предлагали отсрочку от мобилизации минимум на год. Цены — от 50 тысяч до 350 тысяч рублей. Конкуренция, как оказалось, большая, так что мошенники соглашались на предоплату в размере пяти тысяч. А остальное, мол, можно доплатить потом.

Звоню одному из таких «решал». Уверенный мужской голос заверяет, что его фирма существует на рынке — и гражданство оформить может, и загранпаспорт сделать за три дня. А уж отсрочку оформить — проще простого. Нужно было прислать копию своих документов в мессенджер и заплатить 150 тысяч. На просьбу прислать лицензию в ответ мне скинули отсканированный бланк несуществующей компании, выполненный в графическом редакторе.

Другой «специалист» оказался более экстравагантным. Предложил для 100-процентной гарантии отсрочки прийти к нему в контору, где якобы под наркозом мне сломают руку. Цена вопроса — 70 тысяч рублей.

Звоню по следующим объявлениям. Отвечает один и тот же человек — Иван Сергеевич. Он настырно пытается выведать мои личные данные, ссылаясь на то, что ему нужно получить как можно больше информации о клиенте. Якобы это нужно для дела. Притом информация ему необходима не простая, а номер паспорта, банковской карты и прочее. Что-то напоминает? Конечно, именно по такой системе работает Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

— В начале спецоперации стало ясно, что большая часть мошеннических схем, колл-центров работает на ЦИПсО, — рассказала «ВМ» специалист по безопасности одной из крупных компаний по интернет-безопасности Вероника Кузнецова. — Это система, разработанная НАТО. Цель у них не только выудить деньги, но и сорвать мобилизационный призыв. Это профессиональные аферисты, понимая, что человек говорит с ними на эмоциях, хладнокровно пытаются выведать у него максимально больше личных данных — в том числе номер банковской карты. Конечно же, верить им нельзя.

Купить отсрочку невозможно. Даже если документы окажутся у вас на руках, они будут подделкой.

ФАКТ

В случае уклонения от службы призывник наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Чанышев, председатель Коллегии адвокатов:

— Поддельные документы проверяются, что называется, на «раз», а человек попадает сразу под две статьи: уклонение от призыва — это статья 328 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы, а за подделку документов — статья 327 УК РФ — до четырех лет.

В период отбывания наказания осужденный может попасть в частную военную компанию. А после он все равно отправляется служить — если не достигнет возраста 29 лет. Если же будет доказано, что он «сломал» руку специально, то за умышленное членовредительство судья может дать срок до семи лет!