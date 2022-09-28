Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уклониста ищет аферист: мошенники предлагают «откосить» от армии за кругленькую сумму

Сергей Шахиджанян
Общество
Уклониста ищет аферист: мошенники предлагают «откосить» от армии за кругленькую сумму
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На фоне объявления частичной мобилизации в интернете активизировались мошенники, предлагающие москвичам «откосить» от службы. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, как работает схема обмана и попытался «купить» отсрочку от армии.

В день объявления о мобилизации — 21 сентября, лжеюристы и прочие «решалы» тут же активизировались на сайтах и в соцсетях. По поисковому запросу «частичная мобилизация» начали генерироваться ссылки на сайты, где мужчинам призывного возраста предлагали отсрочку от мобилизации минимум на год. Цены — от 50 тысяч до 350 тысяч рублей. Конкуренция, как оказалось, большая, так что мошенники соглашались на предоплату в размере пяти тысяч. А остальное, мол, можно доплатить потом.

Звоню одному из таких «решал». Уверенный мужской голос заверяет, что его фирма существует на рынке — и гражданство оформить может, и загранпаспорт сделать за три дня. А уж отсрочку оформить — проще простого. Нужно было прислать копию своих документов в мессенджер и заплатить 150 тысяч. На просьбу прислать лицензию в ответ мне скинули отсканированный бланк несуществующей компании, выполненный в графическом редакторе.

Другой «специалист» оказался более экстравагантным. Предложил для 100-процентной гарантии отсрочки прийти к нему в контору, где якобы под наркозом мне сломают руку. Цена вопроса — 70 тысяч рублей.

Звоню по следующим объявлениям. Отвечает один и тот же человек — Иван Сергеевич. Он настырно пытается выведать мои личные данные, ссылаясь на то, что ему нужно получить как можно больше информации о клиенте. Якобы это нужно для дела. Притом информация ему необходима не простая, а номер паспорта, банковской карты и прочее. Что-то напоминает? Конечно, именно по такой системе работает Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

— В начале спецоперации стало ясно, что большая часть мошеннических схем, колл-центров работает на ЦИПсО, — рассказала «ВМ» специалист по безопасности одной из крупных компаний по интернет-безопасности Вероника Кузнецова. — Это система, разработанная НАТО. Цель у них не только выудить деньги, но и сорвать мобилизационный призыв. Это профессиональные аферисты, понимая, что человек говорит с ними на эмоциях, хладнокровно пытаются выведать у него максимально больше личных данных — в том числе номер банковской карты. Конечно же, верить им нельзя.

Купить отсрочку невозможно. Даже если документы окажутся у вас на руках, они будут подделкой.

ФАКТ

В случае уклонения от службы призывник наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Чанышев, председатель Коллегии адвокатов:

— Поддельные документы проверяются, что называется, на «раз», а человек попадает сразу под две статьи: уклонение от призыва — это статья 328 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы, а за подделку документов — статья 327 УК РФ — до четырех лет.

В период отбывания наказания осужденный может попасть в частную военную компанию. А после он все равно отправляется служить — если не достигнет возраста 29 лет. Если же будет доказано, что он «сломал» руку специально, то за умышленное членовредительство судья может дать срок до семи лет!

Законы Мобилизация Спецоперации Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте