Ставка на Изабеллу: отечественное вино вытесняет импортное

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Вина из РФ заняли на полках магазинов с алкогольной продукцией до 60 процентов ассортимента. Об этом 27 сентября заявили в Роскачестве. «Вечерняя Москва» узнала, в чем преимущество нашего вина перед иностранным.

Спрос на российские вина вырос после того, как многие иностранные производители алкогольных напитков ушли с рынка. Помогает нашим виноделам и то, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий права производителей вина и помогающий им создавать качественный продукт.

— Ежегодно доля виноградников на юге РФ растет приблизительно на 5–7 процентов, — говорит эксперт по международному ретейлу Дмитрий Говряков. — С санкциями у производителей развязаны руки: они стали расширять ассортимент, чтобы занять пустующие ниши.

Преимущество нашего вина, по словам эксперта, заключается не только в том, что для его производства используют натуральные продукты и качественные виноградные сорта, но и в цене товара — компании не тратят часть своей выручки на дорогостоящие перевозки, поэтому наш алкоголь стоит сейчас в два раза дешевле иностранного.

— Например, бутылка отечественного красного полусухого вина сейчас стоит 250 рублей, а испанское похожего со рта — 500 рублей, — описал ситуацию эксперт, прогнозируя, что вскоре в ресторанах и кафе также увеличится количество отечественного алкоголя.

— Заключаются новые контракты, поэтому наш продукт может заменить все полюбившиеся иностранные аналоги, — добавляет он.

К концу года цены на отечественные вина могут снизиться на пять–семь процентов. Рынок начинает стабилизироваться, и вероятность дефицита алкогольных напитков сводится к нулю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Правительство разрабатывает новые меры, которые помогают поддерживать потребительский спрос. Российский алкоголь в ближайшие годы займет лидирующие позиции на рынке.

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Ликеры и виски под вопросом

Крупные ретейлеры заявили, что в РФ заканчивается импортный алкоголь. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с ценами и ассортиментом.

За последние месяцы ассортимент импортных алкогольных напитков сократился на 40–95 процентов в зависимости от категории. По словам представителя торговой ассоциации России Алексея Никитчука, многие уже нашли замену некоторым категориям у наших производителей — вина, шампанского, коньяка.

А вот с виски и ликерами дела обстоят сложнее — в РФ пока не имеют всех мощностей для их производства:

— Доступны не все ингредиенты, технологии, поэтому в данном случае хороший выход — параллельный импорт. Пока мы нарастим новые мощности, это обеспечит рынок, но не в прежних объемах.

К тому же цены на иностранный алкоголь, закупленный в рамках параллельного импорта, будут значительно выше, чем при прямой закупке из-за сложностей в логистике.

А вот российский бренд будет стоить дешевле из-за того, что спрос на него растет, а предложений более чем достаточно.

ЦИФРА

15 процентов составляет наценка на импортный алкоголь, закупаемый в рамках параллельного импорта.