Король эпатажа: скончался заслуженный артист РФ Борис Моисеев

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Во вторник, 27 сентября, на 69-м году жизни скончался один из самых необычных, ярких и эпатажных артистов нашей страны — Борис Моисеев.

Самый шумный успех пришел к Моисееву в 1990-х. Он обрел известность задолго до наступления перестройки: в 1970-х годах выпускник Минского хореографического училища переехал в Прибалтику, где сначала танцевал в музыкальном театре Каунаса, затем занял место главного балетмейстера литовского оркестра «Тримитас», а с 1978 года в составе созданного им трио «Экспрессия» стал звездой юрмальского варьете. В те годы Юрмала была культовым местом отдыха всей творческой интеллигенции, и на Моисеева не просто «ходили», а «валили валом».

Моисеев поработал несколько лет под крылом Аллы Пугачевой, а потом ушел в сольное плавание. В Италии «Экспрессия» работала в звездном телешоу «Рафаэлла Карра представляет», после чего артисту предложили место хореографа и режиссера-постановщика в театре Нового Орлеана. Поверив в перемены, Борис Моисеев в 1991-м вернулся из-за границы, быстро обрел известность, шокируя публику эскападами и творческими провокациями. Одни его костюмы становились притчей во языцех. Некоторым его внутренняя свобода нравилась, других — смущала, но Моисеев был неисправим: делал так, как видел и чувствовал.

В 1995 году изрядно нашумел его спектакль «Дитя порока». А спустя год он выпустил «Падшего ангела». Критика была неоднозначна: больно откровенно Моисеев намекал на значимость однополых отношений. Впрочем, в конце карьеры в плане воспевания однополой любви артист взял «самоотвод», заявив, что он против пропаганды гомосексуальности, но бился за право артиста принимать любые образы.

Не все знали, что жизнь Моисеева, внешне напоминающая бурлеск, начиналась не сладко. Он родился в 1954 году в Могилевской женской исправительной колонии, и маме, бывшей политзаключенной, поклонялся до последнего ее дня.

На память о себе Моисеев оставил огромное количество шоу. Его полет был прерван тяжелейшими инсультами. Он проявил невероятное мужество, чтобы преодолеть болезнь. Но она оказалась сильнее. Близко знавшие Моисеева люди утверждают, что вне сцены он, при всей предприимчивости, был совсем другим и правда напоминал дитя — доброе и ранимое. Но до конца загадку его не понял никто. Теперь и не поймем никогда...

Соболезнования

Иосиф Пригожин, продюсер:

— Последний раз мы видели Бориса Моисеева на юбилейном концерте Кристины Орбакайте в мае этого года. Знакомы мы с ним были 30 лет. Борис был добрым, светлым, порядочным человеком.

Надежда Бабкина, народная артистка России:

— Все мы знали, что Боря не очень хорошо себя чувствует. Он не выходил на сцену, в последнее время не мог появляться на людях… Мы всячески поддерживали его, чтобы он знал — о нем помнят, его любят. Горько. Больно. Обидно. Но у каждого свой срок.

Бари Алибасов, продюсер:

— По жизни Боря всегда ко всему относился с юмором и никогда не жалел денег. Вообще, он абсолютно не ценил их. Готов был раздавать деньги налево и направо. И готов был общаться со всеми, кто к нему обращался. Никому не отказывал.

Никас Сафронов, народный художник России:

— Моисеев — талантливый, яркий, неординарный. Всегда был вежливым, аккуратным, доброжелательным. У него была харизма, свой стиль, почерк. Он был изобретателем. У него всегда возникали свои творческие идеи.