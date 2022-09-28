Вторая молодость

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Согласно статистике воз, до 80 процентов населения страдают различными болезнями опорно–двигательного аппарата. Причем значительная часть из них — это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Как надолго сохранить здоровье и подвижность суставов, пояснил эксперт.

Хорошая гибкость и подвижность суставов, по мнению врача-травматолога, доктора медицинских наук Арби Назырова, позволяет человеку использовать весь потенциал мышц. Широкая амплитуда движений представляет, по его мнению, огромную ценность для тех, кто занимается спортом или просто ведет здоровый образ жизни. Гибкость тела — это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. Но все можно исправить, если правильно питаться и к своей ежедневной активности добавить упражнения на гибкость и растяжку, выполняя их регулярно.

Также нужно, по словам эксперта, сбалансировать свой рацион. Он должен содержать не только витамины и минералы, но и незаменимые аминокислоты, антиоксиданты. Некоторые болезни, поражающие суставы, неспроста называют «болезнями питания». Правильная диета поможет отсрочить появление симптомов даже при генетической предрасположенности. Даже если питание хряща уже нарушено, дистрофический процесс в суставе можно сдерживать при помощи полезной пищи. Ешьте больше хрящей, желе, холодца. Ежедневно потребляйте овощи и молочные продукты. Сократите количество сладких фруктов, крахмала и полуфабрикатов. И следите за массой тела, советует эксперт.

Если следовать этим принципам, через какое-то время любой человек будет чувствовать себя бодрее и моложе, поясняет Арби Назыров. По его мнению, развивая ставов, человек расширяет возможность использовать силу мышц, обретает ловкость и быстроту реакции на внешние факторы. Это дает шанс преуспеть в любом виде спорта. Более того, будучи гибким, считает эксперт, человек может с легкостью выполнять движения, необходимые в повседневной жизни.

— Если тело не обладает гибкостью, любая обычная деятельность может привести к травмам спины, ног, рук, шеи, если движения совершаются быстро, с дополнительной нагрузкой, — рассказывает Арби Назыров. — Поддерживая хорошую растяжку, заботясь о том, чтобы тело оставалось гибким, человек готовит суставы, мышцы и связки к резким движениям, избыточным нагрузкам, в том числе во время фитнеса. Благодаря регулярному выполнению упражнений на растяжение удается увеличить приток крови к мышцам и улучшить общее кровообращение.

Плохая гибкость вызывает избыточную нагрузку на мышцы и суставы. И часто может приводить к нарушениям осанки. Регулярное выполнение специальных упражнений, повышение гибкости помогают исправить недостатки осанки.

Как развить гибкость и подвижность суставов? С помощью физических упражнений, рас тяжки и правильного питания, поясняет эксперт. Растяжка поможет сохранить здоровые суставы. Хрящи и связки не имеют кровоснабжения. Единственный путь принести им питание — упражнения на растяжку. Выполняя их, мы сохраним подвижность и молодость суставов. Очень полезна растяжка для офисных работников и школьников, которые много часов проводят в одной и той же позе за компьютером или партой, пояснил эксперт.

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА

Начался учебный год. Чтобы дети не болели и сохранили хорошую осанку, специалист по работе с опорно-двигательной системой Максим Максимович дал несколько советов.

Здоровая осанка — здоровье всего организма. При нарушении осанки страдает кровоснабжение внутренних органов. На переменах рекомендую школьникам делать гимнастику для шеи и плеч. За 45 минут урока в положении сидя мышцы устают от напряжения. Обязательно нужно их размять. Иначе ухудшается кровоснабжение мозга.

Сядьте в удобное положение, так, чтобы спина была прямой. Голову удерживайте в обычном положении, когда макушка смотрит вверх, а глаза — вперед.

Медленно отведите голову как можно дальше назад, втягивая подбородок. Держите голову ровно, не наклоняйте ее и не кивайте.

Удерживайте голову в таком положении 3–5 секунд, затем отпустите. Повторите 10 раз.

Сделайте круговые движения плечами сначала вперед, затем назад.

Поднимите обе руки вверх и потрясите ими.

Правильно регулируем парту и стул. Ноги должны быть в коленях 90 градусов, спина прямая.

Не наклоняем голову в телефон, а поднимаем телефон до уровня глаз. Основная проблема школьников — синдром «текстовой шеи». Голова постоянно находится в наклоне. Это ведет к сдавливанию грудной клетки, сутулости, головным болями, рассеянности внимания и к проблемам с позвоночником.

Обязательно делаем пальчиковую гимнастику! Это хорошая профилактика заболеваний лучезапястного сустава и суставов пальцев.

И, конечно же, важен здоровый сон! Организму нужно восстанавливаться. Для детей школьного возраста самое оптимальное время сна — это 8–9 часов в сутки.