«Дайте сыграть бандитку»: актриса Марина Яковлева — о киноролях и личной жизни

Актриса Марина Яковлева в кинотеатре «Кинобокс Семетей» в Оше, где проходят Дни российского кино в Киргизии / Фото: РИА Новости

Марина Яковлева в беседе с журналистом Евгением Додолевым рассказала о своих любимых ролях и некоторых моментах личной жизни.

Зрители помнят яркие и разноплановые роли Марины Яковлевой в таких фильмах, как «Эскадрон гусар летучих», «Тайны дворцовых переворотов», «Участок», «Московская сага» и многих других картинах. А ведь послушайся она в свое время маму, мы могли бы сегодня и не знать актрису Яковлеву.

— Марина, помню, как в одном интервью вы рассказывали, что мама не отпускала вас в профессию по той причине, что, мол, все актрисы вынуждены мутить с режиссерами, чтобы получить роль. А я-то думал, что в советское время никому в голову это не приходило.

— Ну как не приходило! Но я, знаете, была твердо убеждена, что можно и без этого обойтись: «У меня ради карьеры не будет никаких романов с режиссерами!» Влюбиться в человека — это одно, но чтобы ради роли… Нет, такого не было.

— Вы в титрах некоторых фильмов фигурировали как Яковлева-Ростоцкая. Вы брали фамилию мужа?

— Это, по-моему, всего в одном фильме было. Я к тому времени, когда за Ростоцкого замуж вышла (Андрей Станиславович Ростоцкий (1957–2002) — актер, кинорежиссер, сценарист. Сын режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой. — «ВМ»), уже в 10 картинах снялась, мне не надо было примазываться к знаменитой фамилии. Мы вместе недолго прожили, три года всего, и после развода я вновь Яковлевой стала. Сейчас думаю: «Как красиво звучит — Марина Ростоцкая!» И уже не перепутают ни с кем, но тогда даже в мыслях не было оставить эту фамилию.

— Второй супруг у вас тоже именитый актер. И я вот, честно говоря, удивился, что ваши сыновья носят его фамилию, притом что он, как я понимаю, никак не участвовал в их воспитании.

— Да, была такая история… (второй муж актрисы Валерий Сторожик — актер театра и кино. Пара развелась в 1991 году. — «ВМ»). Перестройка, безденежье, двое маленьких мальчишек... Ну я — ладно, со мной можно не общаться, но дети?! Не могу объяснить. Мы с мамой просто выживали. Но как-то выжили. Хотя случались и моменты отчаяния — когда было полное безденежье. Мне все вокруг говорили: «Да подай ты в суд на него! Ты же знаешь, он и там снимается, и здесь, и озвучание у него, с ним все в порядке».

— Алиментов не было вообще?

— Ну приходили «две копейки» — в театре, где он работал, зарплаты были маленькие. А потом, когда ребенку исполнился 21 год, он обнародовал огромный список ролей, которые озвучивал за кадром. Ну бог с ним!

Марина Яковлева в роли Варьки с Иваном Каменским (Сашка) в кинофильме 1981 года «Цыганское счастье», снятом Сергеем Никоненко / Кадр из фильма «Цыганское счастье» / 1981, Киностудия им. Горького

— При этом именно отец дал имена сыновьям, так ведь?

— Да. Правда, у меня дедушка был Федор, а отчим Иван. Дядя Ваня дал мне очень много тепла и любви. Мама развелась с отцом, когда мне лет пять было. А потом встретила дядю Ваню. Он был моложе мамы на 10 лет. И так был влюблен в нее! Мы с ним ходили в кино, он читал мне «Приключения Незнайки», я до сих пор помню эту книжку в красной обложке. И все это дядя Ваня. Мама могла за что-то наругать меня, шлепнуть — он меня защищал. Если есть кнут, обязательно должен быть пряник. Вот мой отчим — добрый, хороший человек — и был таким «пряником». Поэтому сын Ваня назван в честь него.

— Мальчики в каком возрасте поняли, что мама у них звезда?

— Я помню, как они удивились, когда пришли в театр на премьеру, по-моему, это спектакль «Ассамблея» был. Они впервые увидели меня на сцене. И несколько недель смотрели на меня другими глазами. Хотя они знали, что мама у них известная. Я даже боялась ходить в школу на родительские собрания. Как-то пришла в пальто с бархатным воротником, в бархатной шляпе, села на заднюю парту, и все оглядывались и смотрели на меня. И потом мама моя уже ходила на собрания.

— У вас очень большое количество киноролей. А любимая среди них есть?

— Раньше это была роль в «Цыганском счастье», Сергей Петрович Никоненко фильм снимал. Я выросла в городе и, когда в деревню приезжала, мне говорили «городская». А тут я «деревню» играла.

От роли в картине «Однажды 20 лет спустя» я хотела отказаться: маленькая ролька-то совсем. Но, во-первых, снимал Юрий Павлович Егоров, в «Ветре странствий» которого я дебютировала, во-вторых, в фильме играла Наталья Гундарева, которую я просто обожала. А в-третьих, Станислав Юрьевич Ростоцкий мне сказал: «Ну прими ты у хорошего режиссера в хорошем материале участие!» Золотые слова! Очень люблю Агашу в «Московской саге». А сейчас любимая роль — в картине «Любовь не картошка».

Тяжкий крест для артиста — быть заложником одной роли. У меня они какими-то «сериями» случались. То я в сказках снималась, то учителя косяком шли. Потом — военные картины. Я как-то выкарабкивалась из похожих образов. Вот в «Наградить посмертно» я бандитку-воровку сыграла. А ведь мне предложили другую роль — девушку в белом берете из воспоминаний героя. Я говорю: «Не могу я уже лирических героинь играть! Дайте мне хоть попробовать эту бандитку сыграть!» Режиссер Борис Григорьев удивился, он писал роль для Татьяны Догилевой, у которой это, может, уже 51-я такая роль была бы. Но меня попробовали и утвердили. И у этой роли тоже есть свой зритель, который меня любит.

ДОСЬЕ

Марина Яковлева родилась 1 апреля 1959 года в Зиме Иркутской области. Окончила ГИТИС. Была актрисой театра «Школа современной пьесы»; работала в Новом драматическом театре. В фильмографии около 130 ролей, в том числе в фильмах «Ветер странствий», «Снайперы», «Сашка», «Здесь был фронт», «Диверсант», «Цыганское счастье», «Московская сага» и многих других.