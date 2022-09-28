Правильное взаимодействие приводит военных к победе

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало новые данные о подвигах, совершенных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Решающий залп

Командир взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) старший сержант Александр Алешки умелыми действиями сорвал атаку, которую готовил противник. Управляя кочующей РСЗО, Александр и его подчиненные первым же снарядом уничтожили до 20 неонацистов, две машины с боеприпасами и одну БМП.

Не допустил прорыва фронта

Старший лейтенант Иван Завьялов командует артиллерийским взводом. Он получил приказ поддержать огнем обороняющиеся подразделения нашей пехоты. Враг, используя бронетехнику, атаковал стык подразделений. Это грозило прорывом фронта. Иван быстро и точно скоординировал огонь своих орудий по врагу, подбив два танка и четыре бронемашины. Атака националистов была сорвана, а наша пехота сменила позиции, сумев избежать потерь личного состава.

Спасение товарищей

Артиллерийский корректировщик сержант Алексей Королев под огнем врага наводил удары нашей артиллерии. Выполнив задание, он заметил подбитую медицинскую машину. Она была уже не на ходу. Внутри оставались раненые. Алексей Королев добрался до нее под обстрелами и самостоятельно оказал помощь трем сослуживцам, а затем оттащил их в безопасное место.

Сорвал атаку

Капитан Роман Панфилов под вражеским обстрелом организовал взаимодействие пехотных подразделений и артиллерии. Благодаря точному и оперативному наведению огня наша артиллерия уничтожила три БТР и четыре пушки неонацистов, а также сорвала атаку врага, метко обстреляв его пехоту. Подразделения Романа Панфилова смогли сменить позиции без потерь.