Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Правильное взаимодействие приводит военных к победе

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Правильное взаимодействие приводит военных к победе
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало новые данные о подвигах, совершенных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Решающий залп

Командир взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) старший сержант Александр Алешки умелыми действиями сорвал атаку, которую готовил противник. Управляя кочующей РСЗО, Александр и его подчиненные первым же снарядом уничтожили до 20 неонацистов, две машины с боеприпасами и одну БМП.

Не допустил прорыва фронта

Старший лейтенант Иван Завьялов командует артиллерийским взводом. Он получил приказ поддержать огнем обороняющиеся подразделения нашей пехоты. Враг, используя бронетехнику, атаковал стык подразделений. Это грозило прорывом фронта. Иван быстро и точно скоординировал огонь своих орудий по врагу, подбив два танка и четыре бронемашины. Атака националистов была сорвана, а наша пехота сменила позиции, сумев избежать потерь личного состава.

Спасение товарищей

Артиллерийский корректировщик сержант Алексей Королев под огнем врага наводил удары нашей артиллерии. Выполнив задание, он заметил подбитую медицинскую машину. Она была уже не на ходу. Внутри оставались раненые. Алексей Королев добрался до нее под обстрелами и самостоятельно оказал помощь трем сослуживцам, а затем оттащил их в безопасное место.

Сорвал атаку

Капитан Роман Панфилов под вражеским обстрелом организовал взаимодействие пехотных подразделений и артиллерии. Благодаря точному и оперативному наведению огня наша артиллерия уничтожила три БТР и четыре пушки неонацистов, а также сорвала атаку врага, метко обстреляв его пехоту. Подразделения Романа Панфилова смогли сменить позиции без потерь.

Командир взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) старший сержант Александр Алешки
1/4
Командир взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) старший сержант Александр Алешки
Старший лейтенант Иван Завьялов командует артиллерийским взводом
2/4
Старший лейтенант Иван Завьялов командует артиллерийским взводом
Артиллерийский корректировщик сержант Алексей Королев
3/4
Артиллерийский корректировщик сержант Алексей Королев
Капитан Роман Панфилов
4/4
Капитан Роман Панфилов
Украина Солдаты Спецоперации Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте