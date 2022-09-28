Обаятельные упыри возвращаются: второй сезон хита про кровопийц уже снят

Актер Владимир Курцеба на премьере сериала «Вампиры средней полосы» в киноцентре «Октябрь» в Москве / Фото: РИА Новости

Завершились съемки второго сезона «Вампиров средней полосы», проходившие в столице, Подмосковье и Смоленске. Семья не лишенных приятности кровопийц явит себя миру в онлайн–кинотеатре START уже в конце текущего года.

Напомним, что премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте прошлого года. Необычный сюжет, юмор, прекрасная игра актеров мгновенно сделали сериал настоящим хитом. Афористичную речь непроницаемого Святослава Вернидубовича (деда Славы) быстро разобрали на цитаты.

Ну давайте вспомним перлы деда Славы вместе: «Вот и открылась твоя сверхспособность: ты дегенерат, каких свет не видывал», «Главное — памятник поставить, а голуби сами прилетят», «Плуг коню не подмога», — иной раз хотелось остановить просмотр сериала, чтобы «переварить» сказанное! Более того — сериал оказался понятен не только нам. Он был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania в Лилле, где так же быстро очаровал и зрителей, и кинокритиков. Кроме того, проект был назван лучшим на IV Национальной премии в области веб-индустрии.

Создатели нового сезона обещают поклонникам вечно живущих масштабные драки в воздухе и еще большее погружение в детали вампирского прошлого. Но многим, надо думать, достаточно того, что звездой сезона вновь будет дед Слава, в которого блистательно перевоплотился Юрий Стоянов. Со свойственным актеру чувством юмора он справедливо заметил, что сериал «Вампиры средней полосы» — отличная реклама Смоленска. В кадрах второго сезона главные достопримечательности чудесного города обязательно будут мелькать.

Появятся в сериале и новые герои. Это будет, например, девочка Мила, ставшая свидетельницей странных убийств, а также следователь, когда-то посещавший Смоленск и по возвращении в него с удивлением узнавший в отделении полиции старого знакомого...

Основной костяк актеров сохранен. Но к съемкам присоединилась, например, любимая многими Лукерья Ильяшенко. Об участии в проекте она говорила с юмором:

— Я как никто другой подхожу на роль вампира! Посмотрите на меня: лицо скроено так, что и играть не нужно!

По сюжету героиня Лукерьи Ильяшенко не только вступает в драки и ползает по стенам, но еще и летает! На съемках ее поднимали на тросах на семь метров! Лукерья мужественно все перенесла, хотя и боится высоты. По ее признанию, труднее всего — говорить в клыках: шепелявишь!

В целом же семье деда Славы выпадет немало испытаний. Смоленским вампирам надо каким-то образом не только сохранить все свои тайны, главной из которых является сам факт существования семьи с необычными привычками и способностями, но и продолжать защищать город от зла, при этом как-то уживаясь с новым Хранителем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Акимов, шоураннер сериала:

— Во втором сезоне мы больше раскрываем мир вампиров — появляются новые обряды, новые существа. Я все детство провел в деревне, и день Ивана Купалы был моим любимым праздником. Действие во втором сезоне происходит летом — грех было этим не воспользоваться. К тому же Иван Купала — языческий праздник, а дед Слава — язычник. Трудности были. Казалось бы, снимаем в дремучем лесу, а во время мотора объявляют по рации: «Стоп! Не можем снимать! Летит самолет!» А через пять минут ревет мотоцикл...