По дорогам звездным ведем мы первый путь

(Слева направо) Александр, Марина и Вячеслав Иголкины посвятили себя развитию космической отрасли страны / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Романтика космоса, открытий и запусков ракет ведет за собой уже второе поколение Иголкиных.

Родоначальники космической династии Вячеслав и Марина познакомились еще в студенческие годы: они оба окончили приборостроительный факультет МГТУ имени Баумана.

После получения дипломов трудовые пути молодых супругов разошлись: Марина осталась работать в университете, совмещая его с работой в НИИ прикладной механики имени академика Кузнецова (НИИ ПМ), а Вячеслав занимался созданием новейших гироскопических приборов и систем на одном из предприятий столицы.

Скоро из НИИ ПМ Марина перешла в головное предприятие АО «ЦЭНКИ».

— В Бауманке я была заместителем декана факультета по административной и учебно-воспитательной работе, — рассказывает она. — Распределяла студентов на производственную практику, помогала им с дальнейшим трудоустройством. В какой-то момент пришла идея организовать на нашем факультете непрерывную научно-производственную практику.

Молодежь с приборостроительного факультета стали направлять на базовые предприятия ракетно-космической отрасли, то есть несколько дней в неделю человек учится, а несколько дней проходит практику как полноценный работник.

Благодаря Марине Иголкиной космическая отрасль регулярно пополняется молодыми специалистами и свежими идеями.

— Мне повезло наблюдать за реакцией молодых коллег, когда они видят запуск ракеты не по телевизору, а вживую, — говорит она. — После таких поездок многие пересматривают свое отношение к работе, отрасли. И, как правило, все остаются у нас работать.

Сегодня Марина продолжает готовить инженерные и управленческие кадры не только в родной Бауманке, но и в других целевых вузах — МАДИ, МАИ, АмГУ и многих других.

В 2008 году к любимой жене в ЦЭНКИ присоединился Вячеслав Иголкин. Сначала он работал в отделе вычислительных средств, а затем перешел в филиал — НИИ ПМ имени Кузнецова. Здесь он занимается продлением сроков эксплуатации и испытаниями гироскопической техники — приборов, которые обеспечивают управление движением и максимально точную навигацию космических аппаратов и ракет-носителей.

По стопам родителей пошел и сын Александр. С детства он слышал дома рассказы о космосе, видел, с каким увлечением работают мама и папа. Иголкин-младший тоже окончил приборостроительный факультет МГТУ имени Баумана, прошел практику в разных отделах НИИ ПМ. А после университета устроился на предприятие на полную ставку. За 21 год работы Александр из простого техника вырос в руководителя — он возглавляет Отделение подготовки запусков космических аппаратов. Александр не раз бывал на запусках ракет на Байконуре, Восточном, в Плесецке и считает, что нет ничего более волнующего, чем мощный звук «рокота космодрома» в момент, когда ракета отрывается от земли.

Вот уже почти 30 лет столичный ЦЭНКИ реализует важнейшие для всей страны проекты.

— Сегодня в Москве работает более 30 крупных и средних профильных организаций ракетно-космической отрасли, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Вклад столичных промышленников в покорение космоса действительно масштабный.

Ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают ракеты-носители, разгонные блоки, комплектующие, космические аппараты, а также питание, одежду и другие товары для космонавтов.

СПРАВКА

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году.

Вместе с филиалами ЦЭНКИ занимается запусками космических аппаратов по Федеральной космической программе, по программам научного и международного сотрудничества, эксплуатацией космодромов и работами по обеспечению деятельности, связанной с космической отраслью.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Управляя ракетами

Филиал АО «ЦЭНКИ» — НИИ ПМ им. академика Кузнецова отметил в сентябре 67 лет со дня создания. В состав ЦЭНКИ институт входит с 2006 года.

Специалисты НИИ ПМ создали несколько поколений уникальных гироскопических приборов и систем для управления ракет-носителей и космических аппаратов серий «Восток», «Союз», «Молния», «Космос», «Прогресс», «Луна», «Марс», «Салют» и других. В этой наукоемкой отрасли наша страна занимает одно из ведущих мест.

— Сегодня гироскопические приборы НИИ ПМ обеспечивают реализацию перспективных программ отечественной космической отрасли, — рассказывают в пресс-службе предприятия.

НИИ ПМ стал одним из первых предприятий ракетно-космической промышленности России в области исследований инерциальной навигации и разработки высокоточных гироскопических приборов. Его разработки использовались на станции «Мир», а сегодня применяются на служебных модулях российского сегмента Международной космической станции.