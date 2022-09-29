Как столичные психологи помогают достичь эмоционального баланса

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В последний четверг сентября во всем мире отмечается День моря. Основная цель даты — обратить внимание общественности на важность поддержания и сохранения его ресурсов для Земли и будущих поколений. Ценность морей и океанов как для планеты, так и ее обитателей в целом ясна, пожалуй, абсолютно всем. О том, какие эмоции и возможности море щедро дарит каждому из нас, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Целебное действие водоемов на психоэмоциональное состояние человека известно издавна. Вода — один из лучших способов восстановления психики и тела, помогающий избавиться от стресса, расслабиться, успокоиться и улучшить настроение. Не зря после напряженного дня рекомендуется принять ванну или душ. Плавание в бассейне отлично поддерживает в тонусе мышцы, а если оно утреннее, то помогает сохранять легкость, бодрость и высокую работоспособность в течение рабочего дня. А сколько пользы приносит «открытая» вода в естественных условиях! Даже сам вид моря, будь то спокойная гладь или разбушевавшиеся волны — зрелище это завораживает и притягивает к себе.

— Такое созерцание подобно медитации, оно способно останавливать время и хаотичный бег мыслей. Поиски красивых камней или раковин на берегу помогают разгрузить сознание, отвлечься от тяжести насущных проблем, давая передышку мозгу для того, чтобы позже получилось их решить. Поэтому одна из главных возможностей, которое способно подарить нам водная стихия — это, конечно, восполнение душевных сил, — отметила психолог.

Что еще дарит нам море?

Укрепление здоровья

Разумеется, на психологический комфорт напрямую влияют физическое благополучие и хорошее самочувствие, а море может стать прекрасным помощником в поддержании здоровья. Плавание — уникальная по своим качествам нагрузка, которая задействует практически все мышцы вне зависимости от ее интенсивности. Морская кардиотренировка улучшает работу не только сердечно-сосудистой и опорно-двигательной, но и дыхательной системы.

Это лишь часть преимуществ, благодаря которым море помогает людям обретать и сохранять здоровье, молодость и красоту. Еще к несомненным плюсам можно отнести повышение самооценки и уверенности в себе после открытия и осознания своих возможностей, избавление от страхов и закрепление навыка успешного преодоления трудностей.

Удовольствие от отдыха

Точно так же, как новогодние праздники ассоциируются с волшебством и исполнением желаний, летний отдых и отпуск неразрывно связаны с морскими курортами. Мы с особенным нетерпением ждём такой поездки: заранее выбираем купальники и планируем маршрут путешествия или представляем, как вновь отправимся в давно любимые места.

Для того, чтобы отдых порадовал всю собравшуюся компанию, стоит соблюдать совсем простые правила отпускного общежития. Важно, чтобы каждый получил от проведенного на отдыхе времени то, что хотел: одни предпочитают все дни проводить на пляже, другие — осматривать достопримечательности, а третьи и вовсе едут пропадать ночами на танцполе. Поэтому о том, как именно будет организован отпуск на море, следует договариваться заранее.

Развитие коммуникативных качеств

Как правило, на отдыхе мы более раскованы и приветливы. Сама атмосфера приморских городков располагает к отличному настроению и душевному подъему. В условиях мегаполиса, где множество занятых людей торопятся по делам, сложно представить, как можно запросто поговорить с незнакомцем о прогнозе погоды на неделю или о том, почему понравилась морская рыбалка, на которую ездили вчера. Начинать подобные беседы среди отдыхающих на пляже или даже плавающих в море гораздо легче благодаря доброжелательной обстановке.

Обретение гармонии

И все же в первую очередь море — это древнейшая, таинственная и бесконечно мудрая стихия, со своими смыслами и порядками, представляющая саму суть природы. Море предоставляет нам прекрасную возможность вернуться к своим «базовым настройкам», увидеть главное и отбросить все незначительное, прикоснуться к вечному и ощутить его ценность.

Осенью тема восполнения душевных и физических сил особенно актуальна. Если самостоятельно сделать это сложно, обращайтесь за поддержкой к специалистам Московской службы психологической помощи. Здесь можно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 5 октября в 13:30 состоится вебинар «Эмоциональная регуляция». Вместе с психологом участники поговорят об осознанности, стрессоустойчивости, эмоциональной саморегуляции и межличностных навыках.