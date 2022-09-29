Меры по декарбонизации должны учитывать возможности развивающихся стран

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МИД России призвал учитывать интересы развивающихся стран, принимая меры по декарбонизации. Такое заявление сделал начальник отдела многостороннего сотрудничества в области окружающей среды МИД РФ Владимир Усков.

— Доступ к энергии должен оставаться не только у развитых государств, у которых ее полно и которые могут развивать альтернативную энергетику. Но этот доступ должен быть и у развивающихся государств. Они должны иметь возможность адаптироваться к этим изменениям естественным путем, даже в этом секторе есть большая возможность снижения выбросов, — заявил Усков, выступая на сессии Глобального финансового форума (Ecumene 2022) в Российской академии наук.

По его мнению, принимая решения, направленные на декарбонизацию, международному сообществу следует учитывать особенности развивающихся стран и наряду с осуществлением мер по снижению выбросов создавать адаптационные механизмы для этих стран, не лишая их доступа к энергии.

Ранее вопросы экологии и климата обсуждались на саммите мэров городов «Урбан 20», который прошел в столице Индонезии Джакарте. Встреча состоялась в преддверии саммита «Большой двадцатки» G20.

Участие в саммите «Урбан 20» приняли представители 43 мировых мегаполисов, среди которых Москва, Рим, Париж, Берлин, Токио, Мумбаи, Сидней, Лос-Анджелес, Стамбул, Сингапур.

Представители городов выразили единство позиции по вопросам экологии и климата. В свою очередь Москва сохраняет все городские программы, которые направлены на улучшение качества окружающей среды, экологизацию отраслей экономики.

— Курс на климатическую эффективность, адаптацию и улучшение экологии по-прежнему в приоритете мировых городов, — сказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. — Отмечу, что роль городов очень высока в создании устойчивого зеленого и справедливого общества. Именно в крупнейших городах мира сосредоточены передовые технологии, исследования и инновации, которые могут и должны быть тиражированы в мире.

О планах по достижению углеродной нейтральности сегодня заявляют власти многих мегаполисов мира. Для этого города вкладываются в проекты по экологизации автотранспорта, увеличивают количество озелененных территорий, инвестируют в развитие альтернативных источников энергии.

В свою очередь, в Сахалинской области с 1 сентября стартовал эксперимент по более жесткому климатическому регулированию. Он предусматривает планомерное снижение парниковых газов. Речь идет о введении системы квотирования: компании региона должны будут принимать меры по сокращению выбросов. За превышение установленных квот придется заплатить за счет купленных углеродных единиц. Основная задача — достичь к 2025 году полной углеродной нейтральности.