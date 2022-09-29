Продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе «Лидер климатического развития»

Фото: Unsplash

Срок приема заявок на участие в конкурсе «Лидер климатического развития» продлен на две недели. Об этом сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, который является организатором конкурса. Заявки на участие в нем теперь принимаются до 14 октября 2022 года.

Конкурс «Лидер климатического развития» стал традиционным. Он проводится в Москве в 5-й раз среди экологических проектов, которые уже реализованы на территории страны. По словам организаторов, конкурс позволяет привлекать внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды и повысить эффективность мер, принимаемых для снижения вредного влияния на климат, улучшения адаптации к происходящим в природе изменениям, усиления экологической безопасности, сохранения климатического баланса, рационального использования ресурсов.

— Проекты, участвующие в конкурсе, способствуют практическому решению проблем, с которыми сталкиваются сегодня многие муниципальные образования страны, — отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Принять участие в нем могут физические и юридические лица, представители научных и учебных заведений, общественных объединений и организаций, а также индивидуальные предприниматели из всех регионов страны.

Конкурс «Лидер климатического развития» проводится по шести номинациям: «Бизнес: производим с пользой для климата и экологии», «Ответственное потребление: сохраняя климат», «Учимся беречь: информационные проекты», «Климатические инновации», «Регионы и города. Адаптируя территорию», «Дети: с заботой о климате».

Прием заявок осуществляется исключительно в онлайн-формате на платформе climate2022.ru. Там же можно найти подробную информацию о конкурсе. Главным критерием отбора является эффективность и полезность проектов.

По итогам конкурса победителя или коллектив победителей определит авторитетное жюри. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре 2022 года в рамках дискуссионной экспертной площадки «Климатические диалоги».