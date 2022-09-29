Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в октябре

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать знакам зодиака в октябре.

— Начнем с позитивного! И сразу о покупках! 2 октября Меркурий выходит из ретродвижухи. Но раньше 10 октября в магазин за техникой бежать не стоит. И от кредитов тоже лучше отказаться. Зато потом закупайтесь от души.

Что касается отношений. С 1 по 23 октября — планета любви Венера в Весах. Но весь месяц сожжена Солнцем, поэтому все темы отношений выйдут в октябре на первый план. Девушки, ищите идеальных принцев, заботьтесь о своей внешности и больше проводите времени в приятной атмосфере.

Процедуры красоты имеют все шансы на успех, но без перегибов, иначе потом пожалеете. С 17 по 23 октября — отношения будут проходить испытания. Не стоит идти на обострение с партнером. С 23 по 31 октября — Венера переходит в знак Скорпиона. Нас ждут страсти, яркие эмоции и любовные приключения. Что насчет денег, то с 1 по 4 октября — Венера и Юпитер конфликтуют, но при этом могут принести одним хорошие доходы, другим — крупные траты на долгожданные приобретения.

С 11 по 14 октября — на небе аспект Меркурия с Юпитером: кому-то придут деньги, должность, новые возможности. Другим, наоборот, — конфликты с руководством и финансовые потери. Будьте благоразумны при выяснении отношений.

С 17 по 31 октября — мы в преддверии коридора затмений! Плюс Сатурн выходит из ретрофазы и будет ускоряться очень медленно, одновременно Марс уходит в ретродвижение. Это может быть самое аварийное время месяца.

Воздержитесь от поездок на машине на дальние расстояния, конфликтов и будьте внимательнее за рулем. 9 октября — встречаем полнолуние. И начинаем готовиться к периоду затмений. Кармические ситуации уже начинают валиться как из рога изобилия. И вплоть до 25 октября нужно быть максимально аккуратными и внимательными! Судьбоносное время.

25 октября — встречаем Солнечное затмение. Стартует очередной коридор затмений, который продлится до 8 ноября. Все события, которые заложены в эти две недели, будут разворачиваться вплоть до весеннего коридора затмений. От очень важных, судьбоносных событий в этот период лучше отказаться.

Конечно, октябрь будет держать нас в напряжении. Высока вероятность непредсказуемых событий и на международной арене. Если есть возможность отправиться в отпуск — воспользуйтесь ею. Паниковать и запасаться валидолом с туалетной бумагой бессмысленно. Занимайтесь спортом, саморазвитием, и октябрьские передряги обойдут вас стороной.

Овен

Период с 1 по 9 октября — отличное время для общения с коллегами, соратниками. Планы, проработанные в этот период, окажутся вполне реальными. Но стоит выделить дополнительное время для уточнения деталей, которые могут повлиять на вашу работу.

В середине месяца постарайтесь уделять привычным делам больше времени. Вам придется перепроверять документы и быть осмотрительнее. Встречи с друзьями, свидания, общение с родными помогут вам расслабиться и отвлечься от суеты. После 20-го числа вы получите информацию, которая внесет коррективы в вашу текущую деятельность.

Телец

Октябрь будет для вас напряженным месяцем. Но вы спокойно справитесь со всеми трудностями и мелкими преградами и получите от них свою выгоду. В первой половине месяца вам придется менять планы прямо на ходу, тратить время на исправление ошибок.

Руководство отнесется к результатам вашей работы строго, но справедливо, и не оставит без награды. После 17 октября постарайтесь обходить стороной любые ссоры, конфликты и выяснения отношений.

Таким образом вы не только сбережете себе нервы и здоровье, но и сохраните хорошие отношения с важными для вас людьми.

Близнецы

С 3 по 20 октября — благоприятный период для профессиональной деятельности, укрепления репутации и презентации идей. Уверенность в себе и тщательная подготовка к переговорам с влиятельными партнерами помогут вам открыть любые двери. Но не стоит вести себя слишком настойчиво. Середина месяца — отличное время для свиданий и укрепления отношений со второй половиной.

Последняя декада октября потребует от вас проявить всю свою сдержанность. Атмосфера на работе будет довольно напряженной, не поддавайтесь на провокации и держитесь нейтрально

Рак

В начале октября на первый план выйдут дела прошлого и текущие проекты. Если вы будете действовать последовательно и не спеша, то к середине месяца успешно справитесь со многими проблемами. В самых сложных ситуациях к вам на помощь придут коллеги и партнеры.

С 10 по 23 октября занятия творчеством, поиск нового хобби и усовершенствование навыков наверняка отвлекут вас от суеты и повысят настроение. Конец месяца, особенно последняя неделя, может принести вам неприятные сюрпризы в виде недопонимания с начальством, которое заставит сомневаться в вашем профессионализме.

Лев

Октябрь для вас окажется интересным месяцем. Вначале ожидается множество встреч, разговоров, переписок, которые дадут полезную информацию и любопытные сведения о соперниках и конкурентах.

Период с 10 по 23 октября пройдет в путешествии, в дороге, или вы решите пойти учиться. Ваша общительность и доброжелательность помогут вам наладить связи и найти общий язык с партнерами. В середине месяца вашим близким потребуется помощь.

Поэтому вам придется отвлекаться на решение чужих проблем. Но в конце октября друзья и члены семьи ответят вам тем же и поддержат в нужный момент.

Дева

В первых числах октября все акценты сместятся на работу. У вас появятся новые обязанности, или вам доверят обучать нового сотрудника.

Вам придется постараться, чтобы выполнить все поручения руководства. Помните пословицу «глаза боятся, а руки делают» и действуйте по обстановке. Коллеги вряд ли смогут вам помочь. Наоборот, кто-то из них попробует воспользоваться ситуацией. Поэтому будьте осторожны и осмотрительны.

Период с 10 по 31 октября подходит больше для работы в команде. Участвуйте в общих обсуждениях, но высказывайте свою точку зрения мягко и спокойно.

Весы

В начале октября вы будете полны энергии и желания заявить о себе. Не сомневайтесь в себе и действуйте уверенно и активно. В период с 1 по 23 октября у вас появится возможность укрепить свое финансовое положение, поработать над личными проектами и заручиться поддержкой влиятельных людей.

С 15-го до 20-го числа проблемы, которые вы не могли долго решить, наконец-то уйдут в прошлое. В личной жизни наметятся положительные перемены.

После 23 октября не рискуйте, потому что риск вряд ли себя оправдает, и вы можете потерять существенную сумму денег и ввязаться в неприятную ситуацию

Скорпион

В первую неделю октября ваше самочувствие будет не на высоте. А новые проекты и любые перемены могут принести вам разочарование и снижение энергии. Обратите внимание на свое здоровье. Период с 11-го до 23-го числа окажется гораздо более позитивным.

На работе появится отличная возможность показать свой профессионализм и трудолюбие, а проекты, которыми вы занимались в недавнем прошлом, наконец-то принесут хорошие результаты. Конец месяца — прекрасное время для общения с друзьями и дальними родственниками. Воспользуйтесь этим временем, чтобы восстановить силы.

Стрелец

Период с 1 по 5 октября для вас — время возможности проявить себя и найти нестандартные способы достижения своих целей. Перед вами откроются новые горизонты и интересные перспективы, которые могут принести не только финансовую выгоду, но и рост в профессии. В середине месяца вам предстоит много общаться, участвовать в переговорах.

Смело высказывайте свои идеи. Руководство услышит вас и во многом согласится с вашим мнением. Период после 23 октября и до конца месяца будет более спокойным. Вы обратите внимание на ближайшее окружение и решите, с кем хотите общаться более тесно.

Козерог

Октябрь для вас — период довольно напряженный, но результативный. С 1-го по 23-е число вы будете заняты профессиональной деятельностью. Вы сможете проявить себя и претендовать на более высокие позиции и расширения полномочий.

Если вы справитесь со всем, что запланировали, руководство останется вами довольно и поспособствует вашему продвижению по карьерной лестнице. Последняя неделя месяца окажется не такой удачной. Велика вероятность ввязаться в сомнительную сделку. Конец октября для вас — не лучшее время для вложений и крупных трат.

Водолей

Первая неделя октября пройдет спокойно. Но уже с 7-го числа у вас появится шанс проявить свои способности и стать лидером, мнение которого ценят не только коллеги, но и начальство. Не отказывайте в помощи окружающим. Она позволит вам укрепить репутацию и еще больше раскрыть ваши таланты.

Вторая декада месяца — крайне благоприятный период для карьерного роста и поиска близких по духу людей. А вот после 23-го числа вам стоит вести себя осторожнее и сдержаннее. Есть вероятность конфликтов, которые испортят вам настроение и ослабят ваше влияние на близких и соратников.

Рыбы

Октябрь для вас начнется с желания разобраться в себе. Период с 1-го по 9-е число постарайтесь провести дома, в одиночестве, наедине с собой. Если есть возможность, стоит перенести все важные дела на более благоприятное время с 11-го по 21-е число, когда вы почувствуете себя увереннее.

В этот период вы сможете разобраться с делами, которые давно вас тяготят, и в случае необходимости попросить помощи у близких. В конце месяца вам предстоит столкнуться с проблемами, которые возникнут по не зависящим от вас причинам. И для их решения только ваших действий и желания будет недостаточно.