«Беру повестку и иду служить»: боец Владимир Минеев — о патриотизме, спорте и настоящих ценностях

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией и сразу заявил, что отправляется служить. Спортсмен рассказал «Вечерней Москве», как родственники отреагировали на его готовность участвовать в спецоперации и чему научила его армия.

— Владимир, на днях вы получили повестку из военкомата и сразу сказали, что не собираетесь уклоняться от службы. Что для вас значит такой поворот в жизни?

— Я действительно не собираюсь косить или убегать от службы в армии. Собираюсь прийти в военкомат до конца этой недели, чтобы предоставить и получить всю необходимую информацию.

— Вы писали, что ваш брат погиб на Украине — в самом начале спецоперации. В России немало семей, которые тоже потеряли своих близких в СВО. Как ваши родственники отреагировали на повестку?

— Конечно, они за меня переживают. Наверное, в последние дни во многих российских домах плакали очень много женщин. Мой дом не исключение.

— Вы уже знаете, в какую войсковую часть вас могут отправить?

— Об этом можно будет говорить только после прибытия в военкомат. Но я туда пойду с отношением (документ, с помощью которого командир воинской части, готовой принять на службу кандидата, извещает об этом военкомат. — «МВ») в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в городе Ульяновске. В ней я служил.

— Какие навыки вам удалось приобрести во время службы в армии?

— В армии я научился многому. Я был отличником физической, боевой и военно-тактической подготовки, участвовал в ротно-тактических и батальонно-тактических учениях. Патриотизм, желание быть полезным своему Отечеству — вот что укрепила во мне служба. И, конечно, я стал более стрессоустойчивым.

— Как вы оцениваете готовность российских мужчин принимать участие в спецоперации?

— Считаю, что в нашей стране всегда были настоящие патриоты, настоящие мужчины, которые в трудную минуту вставали на защиту своей Родины. Ну а в такое тяжелое время, как сейчас, нам всем необходимо сплотиться. Проявить свой патриотизм не словом, а делом.

— Как на ваш взгляд, частичная мобилизация изменит индустрию боевых искусств?

— Могу сказать, что сейчас наступили такие времена, когда изменились отношения между людьми, отношения между странами. ММА (смешанные единоборства. — «МВ») — здесь не исключение. Много ли в этой индустрии людей, готовых защищать Родину? Я вам так скажу, не каждый боец ММА — настоящий воин. Так же и не каждый воин — боец ММА. Чтобы принимать смелое решение, нужно иметь не только развитые мышцы, но и сильный дух.

— Боец ММА Мариф Пираев, получив повестку, уехал из России. Вас это удивило?

— Меня давно ничего не удивляет, а оценивать кого-то я не собираюсь. Лично я беру свою повестку и иду в военкомат.

— Ранее вам было поручено курировать восстановление спортивной инфраструктуры в одном из районов Мариуполя. Кто теперь будет курировать этот вопрос вместо вас?

— Я еще никуда не ушел, даже не дошел до военкомата, поэтому сейчас не могу вам дать развернутый ответ. Но я хочу сказать, что в Ульяновской области сформировалась команда высококвалифицированных специалистов, которые занимаются восстановлением не только спортивной инфраструктуры, а еще жилых массивов.

В первую очередь, речь о социальных учреждениях — то есть о школах, детских садах, больницах. В моей команде есть специалисты, которые смогут выполнять эти задачи.

Фото: АГН Москва

— Для большинства бойцов смешанных единоборств UFC (спортивная организация, базирующаяся в США и проводящая бои по всему миру. — «МВ») — как Голливуд для актеров, куда все мечтают попасть. Вы же выступаете на турнирах российского промоушена Fight Nights, стремитесь завоевать пояса всех крупных российских лиг. Почему это важнее, чем международная карьера?

— Если бы у меня был богатый дядя, например, в Америке, который бы меня поддерживал и к которому я мог бы приехать со своей семьей — а она у меня нынче не маленькая, — может быть, я так бы и сделал. Но мой дядя служил на территории Афганистана в ВДВ. Поэтому я вырос человеком, который любит свою Родину.

Считаю, что, завоевав титул Fight Night, нужно двигаться дальше, объединять российские титулы. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, о какой загранице вообще может идти речь?

— Вы начали карьеру в кикбоксинге, владеете и тайским боксом, и боксом, и киокушинкай карате. Насколько заслуженно именно ММА в последние годы в тренде?

— Любой спорт — это вещь тяжелая, где бойцы достигают высот. Они достойны подражания. Но сейчас вокруг много шоу. Рынок развлечений — в избытке. В тренде то, что привлекает внимание. Это очень хорошо освоили многие лиги, которые проводят бои по смешанным единоборствам.

Кстати, в России в последнее время выходят на передний план бои на кулаках, где неясно, по каким правилам работают, но делают это на пиаре. Это от спорта далеко.

— Как относитесь к тому, что зачастую поединок происходит не только в клетке? Многие бойцы стараются подогреть внимание фанатов к бою скандалами.

— Я считаю, что все должно быть органично. Сегодняшний зритель четко чувствует подвох, понимает, где «постанова», а где действительность. Когда все по-настоящему, это привлекает внимание, это интересно.

А когда не по-настоящему — отталкивает. Главное — не вестись на мнение большинства, а четко знать, чего ты хочешь.

Фото: АГН Москва

ДОСЬЕ

Владимир Минеев родился 16 февраля 1990 года в Екатеринбурге. Первого серьезного спортивного успеха на ринге добился в 2008 году, когда впервые стал чемпионом России по кикбоксингу. В 2011 году Владимир Минеев взял бронзу на чемпионате Европы. В 2013 и 2014 годах завоевал и защитил пояс чемпиона мира. Занимается бизнесом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Если вас призовут, как это отразится на карьере? У вас намечены два боя.

— Да, в том числе бой с тяжеловесом Фернандо Родригесом на защиту титула. Что до контрактов, не будем забегать вперед. Сейчас моя задача — дойти до военкомата. На следующей неделе будет полная картина. Не думаю, что отправлюсь в зону проведения СВО — причины семейного характера. Но если Родина прикажет, отлынивать не буду!

И тогда будет невозможно все совместить. Даже если можно будет уехать на время, чтобы провести бой, то как? Возможности подготовиться не будет.

— Чем вы увлекаетесь, если спорт оставляет на это время?

— Если сам не тренируюсь, не готовлюсь к бою, то веду дела молодых спортсменов, организую тренировки, провожу профессиональные и любительские турниры по смешанным единоборствам.

Недавно я возглавил Российский союз боевых искусств, теперь в моем ведении еще 17 федераций неолимпийских видов спорта на территории Ульяновской области. Это большая нагрузка и ответственность. Спорт для меня — и профессия, и хобби.

— В каком духе воспитываете сына?

— Моему сыну полтора года, пока что его воспитывает мать (супруга Екатерина. — «МВ»). Конечно, я бы хотел, чтобы он пошел по моим стопам. Спорт закаляет характер и прививает основные качества, которые нужны успешным людям, мужские качества в том числе. Будет ли он делать это профессионально, не знаю. Но в армию пойдет сто процентов!

— Летом вышел фильм «Бультерьер» с вашим участием. Вашему герою Максиму не удалось встретить девушку, понимающую, почему спорт важен для него. Легко ли жена Екатерина отпускает вас в «клетку»?

— Я второй раз женился в 30 лет — не сразу встретил спутницу, которая разделяет мои интересы. Не сказать, что Екатерина с легкостью отпускает на сборы или в «клетку», ведь женщины склонны к заботе. Она любит меня, не хочет, чтобы получил травму. Я счастлив, что ее встретил.