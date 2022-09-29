Нужны харизма и свободное время: как заработать, снимаясь в телешоу

28 сентября в сети появились объявления о наборе актеров для съемок в российском сериале «Содержанки». Как оказалось, стать участником этого проекта и «засветиться» на экране может любой желающий, нужно только пройти кастинг. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли заработать на съемках в массовке и телешоу.
Найти объявления о наборе в массовку для роли посетителя светской вечеринки в сериале «Содержанки» оказалось несложно — они есть на популярных сайтах с кастингами. За съемку обещают гонорары. Например, роль гостя в дорогом ресторане оценивается в 2 тысячи рублей. Работы в кадре всего на три часа, но нужно самостоятельно собрать себе образ: коктейльное платье, украшения... Звучит несложно, но в объявлении указано, что мужчины и женщины обязательно должны быть «игровые».
Так кастинг-директора называют людей, у которых уже был опыт съемок. А вот в другой сцене в «Содержанках» можно поучаствовать без опыта. Роль участника закрытой вечеринки, по словам организаторов, подойдет ярким, харизматичным, красивым и стройным, с хорошей хореографической подготовкой. Гонорар за съемочную смену — 7 тысяч рублей. Набирают массовку и в другие проекты. Например, за участие в эпизоде в «Двух холмах» также платят от 2 тысяч рублей.
Участники массовки должны соответствовать требованию организаторов съемки. Нужно заполнить следующие данные: фамилия, имя, отчество, возраст. А также прислать пару фотографий: в полный рост и портретную. В некоторых случаях необходимо указать свой размер одежды, обуви, рост и вес.
Если же вы хотите сняться в эпизоде хотя бы с одной репликой, нужна и видеовизитка. Это ролик, в котором вы рассказываете о себе, своих увлечениях, интересах. Так кастинг-директора увидят вашу мимику, жесты, услышат ваш голос и поймут, подходите ли вы на эпизодическую роль.
Набирают массовку и в телешоу, на роль зрителей. Гонорары предлагают от 800 рублей за съемочный день. Это меньше, чем в кино, зато попасть в такую массовку гораздо проще. Нужно прислать информацию о себе: фамилию, имя, отчество, возраст. Вас вносят в список и предупреждают, есть ли дресс-код. Чаще всего зрителям массовки запрещают надевать яркие вещи или просят выбирать однотонные темные или светлые наряды.
А затем назначают встречу: группу встречают с табличкой в метро или где-нибудь недалеко от телевизионной студии. При личной встрече оценивают внешний вид, образ. У красивых и стильно одетых есть шанс попасть в первые ряды и заработать на 100–200 рублей больше.
Вадим Горжанкин, продюсер:
— На деньги от массовок особо не разгуляешься. Чтобы заработать 30 тысяч рублей в месяц, нужно поучаствовать как минимум в 30 съемках.
Но такого не бывает: 30 съемок в месяц не набегаешь, максимум — 10. Даже, чтобы заработать 1000 рублей, нужно потратить полдня, а то и целый день. На съемках все происходит небыстро.
Ценник на федеральных телеканалах приблизительно одинаковый. Так что массовки лучше рассматривать как хобби.
Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров утверждает, что шансы стать успешным актером у участников массовки есть.
— Если режиссер увидит в массовке кого-то с интересным лицом, с хорошей пластикой или необычным голосом, конечно, есть перспективы, что карьера этого человека будет продвигаться дальше, — говорит Давид Шнейдеров. — В первую очередь все зависит от самого режиссера.
Эксперт отмечает: построить актерскую карьеру сложно любому. Даже человек с профильным образованием, снимаясь в массовках, может дойти сначала до групповок (группы актеров, которые, в отличие от участников массовки, произносят еще какие-то реплики. — «МВ»), потом до эпизодов, затем до ролей второго плана и, наконец, до главных ролей.
Если это просто человек с улицы, то таких шансов гораздо меньше. На «Мосфильме» (mosfilm.ru) есть специальные отделы. Туда можно отправить свои фото, описать свои внешние данные, и дальше кастинг-директор проводит отбор.