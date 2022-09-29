Нужны харизма и свободное время: как заработать, снимаясь в телешоу

Фото: Вечерняя Москва

28 сентября в сети появились объявления о наборе актеров для съемок в российском сериале «Содержанки». Как оказалось, стать участником этого проекта и «засветиться» на экране может любой желающий, нужно только пройти кастинг. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли заработать на съемках в массовке и телешоу.

Опыт не нужен

Найти объявления о наборе в массовку для роли посетителя светской вечеринки в сериале «Содержанки» оказалось несложно — они есть на популярных сайтах с кастингами. За съемку обещают гонорары. Например, роль гостя в дорогом ресторане оценивается в 2 тысячи рублей. Работы в кадре всего на три часа, но нужно самостоятельно собрать себе образ: коктейльное платье, украшения... Звучит несложно, но в объявлении указано, что мужчины и женщины обязательно должны быть «игровые».

Так кастинг-директора называют людей, у которых уже был опыт съемок. А вот в другой сцене в «Содержанках» можно поучаствовать без опыта. Роль участника закрытой вечеринки, по словам организаторов, подойдет ярким, харизматичным, красивым и стройным, с хорошей хореографической подготовкой. Гонорар за съемочную смену — 7 тысяч рублей. Набирают массовку и в другие проекты. Например, за участие в эпизоде в «Двух холмах» также платят от 2 тысяч рублей.

Что просят?

Участники массовки должны соответствовать требованию организаторов съемки. Нужно заполнить следующие данные: фамилия, имя, отчество, возраст. А также прислать пару фотографий: в полный рост и портретную. В некоторых случаях необходимо указать свой размер одежды, обуви, рост и вес.

Если же вы хотите сняться в эпизоде хотя бы с одной репликой, нужна и видеовизитка. Это ролик, в котором вы рассказываете о себе, своих увлечениях, интересах. Так кастинг-директора увидят вашу мимику, жесты, услышат ваш голос и поймут, подходите ли вы на эпизодическую роль.

Платный зритель

Набирают массовку и в телешоу, на роль зрителей. Гонорары предлагают от 800 рублей за съемочный день. Это меньше, чем в кино, зато попасть в такую массовку гораздо проще. Нужно прислать информацию о себе: фамилию, имя, отчество, возраст. Вас вносят в список и предупреждают, есть ли дресс-код. Чаще всего зрителям массовки запрещают надевать яркие вещи или просят выбирать однотонные темные или светлые наряды.

А затем назначают встречу: группу встречают с табличкой в метро или где-нибудь недалеко от телевизионной студии. При личной встрече оценивают внешний вид, образ. У красивых и стильно одетых есть шанс попасть в первые ряды и заработать на 100–200 рублей больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Горжанкин, продюсер:

— На деньги от массовок особо не разгуляешься. Чтобы заработать 30 тысяч рублей в месяц, нужно поучаствовать как минимум в 30 съемках.

Но такого не бывает: 30 съемок в месяц не набегаешь, максимум — 10. Даже, чтобы заработать 1000 рублей, нужно потратить полдня, а то и целый день. На съемках все происходит небыстро.

Ценник на федеральных телеканалах приблизительно одинаковый. Так что массовки лучше рассматривать как хобби.

ГДЕ ИЩУТ АКТЕРОВ?

kto.tv

kastingi.com

telepropusk.ru

vsekastingi.ru

massovki.net

ШАНС СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров утверждает, что шансы стать успешным актером у участников массовки есть.

— Если режиссер увидит в массовке кого-то с интересным лицом, с хорошей пластикой или необычным голосом, конечно, есть перспективы, что карьера этого человека будет продвигаться дальше, — говорит Давид Шнейдеров. — В первую очередь все зависит от самого режиссера.

Эксперт отмечает: построить актерскую карьеру сложно любому. Даже человек с профильным образованием, снимаясь в массовках, может дойти сначала до групповок (группы актеров, которые, в отличие от участников массовки, произносят еще какие-то реплики. — «МВ»), потом до эпизодов, затем до ролей второго плана и, наконец, до главных ролей.

Если это просто человек с улицы, то таких шансов гораздо меньше. На «Мосфильме» (mosfilm.ru) есть специальные отделы. Туда можно отправить свои фото, описать свои внешние данные, и дальше кастинг-директор проводит отбор.