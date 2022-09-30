Молчи, ничего не говори: как быстро восстановить голос при простуде

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Для многих голос является рабочим инструментом. И его неожиданная потеря становится настоящей трагедией, рушащей все планы и ставящей под угрозу срыва важные мероприятия. Певец Алекс Анохин поделился с «Вечерней Москвой» простыми и действенными способами восстановить голос.

Режим тишины

Первое, что стоит сделать, когда чувствуете, что голос вот-вот пропадет, — замолчать. Не нужно давать лишнего напряжения связкам во время восстановления. Важно понимать, что шепот вдвойне негативно воздействует на больные связки, поэтому лучше максимально отказаться от разговоров во время болезни. Удивительный факт, но при болезнях горла не рекомендуют даже слушать песни с сильным вокалом. Якобы наши связки реагируют на это, напрягаясь и стараясь «подпевать». Люди, чья профессия непосредственно связана с постоянным пением или говорением (артисты, учителя, ведущие и другие), должны взять за правило — молчать 2–3 часа после окончания рабочей смены. Это простое правило поможет сохранить свой голос в идеальном звучании на долгие годы.

Обильное теплое питье

Теплая жидкость, выпитая в больших объемах, способствует успокоению и увлажнению связок, смывает болезнетворные бактерии со стенок горла и быстро выводит токсины из организма. С этой задачей хорошо справляются несладкие морсы и компоты, травяные чаи, кипяченая вода. Сладкие газированные напитки и соки лишь раздражают горло и ухудшают состояние. Следите за температурой жидкости. Не стоит пить слишком горячие напитки, чтобы согреть связки. Это может привести к ожогам. Увлажнять нужно не только горло, но и воздух, которым вы дышите. Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы находитесь, влажность воздуха составляла не менее 50 процентов, а температура не превышала 23 градусов.

Народные рецепты

Рекомендуется каждые 10 минут полоскать рот содовым раствором — чайная ложка соды на стакан воды. Также для полоскания подходит следующий раствор — столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды. На горло благоприятно влияет согревающий напиток из стакана теплого молока, 10 граммов растопленного сливочного масла и чайной ложки меда. Вопреки распространенному мнению о пользе для горла сырых яиц и растительного масла, это не самые удачные продукты для лечения. В лучшем случае они не помогут вообще, а в худшем могут нанести вред.

Соблюдайте специальную диету

Чтобы как можно быстрее привести свой голос в норму, нужно на время отказаться от острой, слишком соленой и кислой пищи. Она отрицательно влияет на слизистую горла, что приводит к ухудшению состояния при заболевании. Разумеется, также стоит отказаться от алкоголя и курения. Эти привычки приводят к деформации не только верхних, но и нижних дыхательных путей, что усугубляет ваше состояние и приводит к повышенному слюноотделению. Во время болезни питайтесь небольшими порциями 5–6 раз в день, отдавая предпочтение жидким блюдам и пюре.

Главное правило — не тяните с походом к врачу

Причины потери голоса могут быть самыми разнообразными — простудные заболевания, стресс, перенапряжение связок и многие другие. В зависимости от причины назначается правильное лечение. Если вышеописанные методы не помогают вам в течение трех дней, то не медлите и обратитесь к врачу — лору или фониатору. Врач-фониатр назначит вам не только лекарственные средства, но и обучит специальной дыхательной и артикуляционной гимнастике, помогающей быстро решить проблему. При длительном самолечении вы только усугубите ситуацию и усложните свой путь к выздоровлению. Своевременно принятые меры быстро вернут вас в строй, а профилактические мероприятия позволят вам реже сталкиваться с подобными проблемами.